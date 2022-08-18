Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн

Новая оферта на выкуп акций Qiwi

Платежная система Qiwi раскрыла новые подробности оферты, которую основной акционер компании Сергей Солонин объявил на выкуп акций компании. Первоначально оферты была объявлена 7 июля 2022 г., ее срок истек 3 августа.

Изначально планировалось, что в ходе оферты будут приобретены акции Qiwi и выпущенные на них американские депозитарные акции (ADS) на сумму до $25 млн. Стоимость одной акции должна быть определена в ходе оферты, но не превышать $2,7.

Впоследствии, 19 июля 2022 г., срок оферты продлили до 15 августа. Также было решено установить фиксированную стоимость одной ценной бумаги в $2,5. Соответственно, если оферта состоится, Солонин приобретет 10 млн акций Qiwi (16% от общего числа) за $25 млн.

Приобретаться будут акции класса «B» (и выпущенные на них ADS): одна ценная бумага данного типа обладает одним голосом, такие акции подлежат свободной продаже. Также у Qiwi есть акции класса «А»: одна ценная бумага данного типа обладает 10 голосами. Однако акции класса «А» нельзя продавать - их можно только конвертировать в акции класса «B» в пропорции 1:1.

Размер состояния Солонина

Основным владельцем акций класса «А» является Солонин. Сейчас ему принадлежит 16,6% от общего числа акций, голосующая доля составляет 66,6%. В случае осуществления оферты экономическая доля Солонина увеличится до 32,6%, голосующая - до 71,3%.

Состояние основного акционера Qiwi Сергея Солонина оценивается в $188 млн, из которых $17 млн он владеет наличными

Оферта осуществляется через принадлежащий Солонину оффшор Dalliance Services Company, зарегистрированный на Маршалловых островах. На его счетах находится $20 млн.

В обновленных материалах оферты говорится, что состояние Солонина оценивается в $188 млн. Из них ликвидные активы составляют $17 млн, и, в частности, это наличные средства. Неликивидные активы составляют $172 млн, в том числе на сумму $26 млн оценивается стоимость его доли в Qiwi.

Для чего нужна оферта на выкуп акций Qiwi

Целью объявленной оферты является обеспечение ликвидности ценных бумаг компании. 28 февраля 2022 г. торги ADS Qiwi на американской бирже Nasdaq были приостановлены (схожая судьба ждала и другие компании с российскими корнями, имеющими листинг на американских и британских фондовых площадках).

На некоторые время приостанавливала торги и Московская биржа. Затем торги на данной площадке была восстановлены, однако нерезиденты не могут сейчас продать свои ценные бумаги. Кроме того, из-за санкций в отношении Национального расчетного депозитария России инвесторы, приобретавшие ценные бумаги на Nasdaq, не могут их продать на Московской бирже.

В материалах оферты указывается, что Солонин, являясь гражданином России, в то же время живет на Кипре и является налоговым резидентом этой страны. В связи с этим он не сможет продать на Московской бирже приобретенные в ходе оферты акции.

Стоимость одной ценной бумаги в ходе оферты - $2,5, что более чем в два раза ниже стоимости акций Qiwi на завершившихся 18 июля (день, предшествующий объявлению измененных условий оферты) торгах на Московской бирже - 284,5 руб ($,67 по курсу Центробанка на соответствующую дату). Солонин объясняет это невозможностью для иностранных инвесторов продать акции компании.

Солонин отмечает отрицательную динамику в курсах акций других основанных в России компаний, чьи акции торгуются на зарубежных фондовых площадках. У «Русала» курс акций на Гонконгской бирже с момента начала специальной военной операции России на Украине снизился на 66%, у телекоммуникационной группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») акции на бирже Nasdaq упали на 33%.

Ранее совет директоров Qiwi рассмотрел данную оферту. Солонин присутствовал в начале заседания совета директоров, но затем покинул его, чтобы не влиять на принятое решение. Тем не менее, никаких рекомендаций акционерам по участию в данной оферте совет директоров давать не стал.