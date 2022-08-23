Гениальный маневр не удался. Антисанкционное приложение Сбербанка для iPhone изгнано из App Store. Оно продержалось 7 дней

Из каталога Apple App Store исчезло приложение СБОЛ, призванное заменить собой «санкционное» «Сбербанк онлайн». Новое ПО получило рекомендацию Сбербанка к использованию, но пробыло в каталоге всего лишь семь дней. Кто стоит за его удалением, Apple или сам Сбербанк, не установлено, но все улики указывают на Apple.

Хитрый план не выгорел

Приложение СБОЛ, рекомендованное Сбербанком пользователям iPhone в качестве альтернативы фирменному ПО «Сбербанк онлайн», внезапно пропало из каталога Apple App Store. Оно продержалось в нем всего лишь неделю – как сообщал CNews, его загрузили в каталог в середине августа 2022 г.

СБОЛ может расшифровываться как «Сбербанк онлайн» и как «Система банковского обслуживания для людей». Также СБОЛ – это распространенное внутреннее название фирменного приложения банка среди его сотрудников.

Сервис СБОЛ позволял владельцам мобильных устройств Apple проводить все наиболее востребованные банковские операции, включая перевод денег клиентам Сбербанка или на счета в другие банки. Другими словами, это была полноценная замена веб-версии приложения Сбербанка, которой пользователи iPhone и iPad были вынуждены ввиду отсутствия нужного ПО в каталоге Apple.

Россиянам дали всего семь дней, чтобы скачать и установить СБОЛ

Приложение «Сбербанк онлайн» исчезло из App Store еще в апреле 2022 г., когда Сбербанк попал сначала под американские, а затем и под европейские санкции. Apple полностью поддерживает ограничения Запада, направленные против россиян. Плюс ко всему, ее экосистема не позволяет устанавливать приложения из сторонних источников, что и вызывает трудности.

Тайна, покрытая мраком

По какой именно причине приложение СБОЛ, просуществовав в каталоге App Store всего неделю, внезапно «испарилось», на момент публикации материала оставалось неизвестным. Также нет информации, кто именно стоит за этим – сама Apple или же все-таки Сбербанк. Представители банка на этот вопрос CNews не ответили.

Однако вероятность того, что вся вина лежит исключительно на Apple, очень высока, поскольку СБОЛ – далеко не единственное приложение, имеющие отношение к российским банкам, на днях пропавшее из App Store.

Например, судьбу СБОЛ разделила утилита «Прайм баланс юником», являющая заменой приложения «ВТБ онлайн». Первым внимание на это обратил портал «Код Дурова».

Банк ВТБ, как и Сбербанк, тоже ощутил на себе всю тяжесть Западных санкций. Одно из последствий – удаление его приложения со всех популярных платформ. Россиянам, пока еще не отказавшимся от iPhone в пользу Android, где можно устанавливать любые программы из любых источников, ВТБ предлагает веб-версию «ВТБ онлайн».

Приложение «Инвстр» для iOS тоже кануло в Лету. Это альтернативная версия утилиты «Сберинвестор» для работы с инвестициями. Оно продержалось в App Store в разы дольше, нежели СБОЛ – его выгрузили в каталог еще в июне 2022 г.

«Инвстр» и СБОЛ объединяет не только прямая связь с сервисами Сбербанка. У них еще и один разработчик – компания ООО «Открытые ИТ-решения». CNews писал, что ее учредителем и директором является Алексей Круглов, полный тезка директора дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка. Также Алексей Круглов занимает пост вице-президента Сбербанка.

Две альтернативы

Пользователи iPhone и iPad по-прежнему могут пользоваться услугами попавших под санкции Apple банков. Для них существуют онлайн-версии их приложений, работающие в любом современном браузере. По функциональности они не уступают полноценным приложениям. Разница лишь в том, что придется авторизовываться именно через обозреватель, а эти программы не всегда могут обеспечить сохранность персональных данных.

Вторая альтернатива – переход на Android. Все те, кто пользуется смартфонами Xiaomi, Realme и других популярных в России брендов, могут отказаться от веб-версий. Вместо этого им достаточно пройти на сайт своего банка, скачать APK-дистрибутив приложения и вручную установить его.

За счет этого Android-пользователи всегда смогут работать в актуальных версиях программ, тогда как устаревший банковский софт под iOS, как сообщал CNews, может перестать функционировать или вовсе автоматически удалиться. Сбербанк, к примеру, регулярно обновляет Android-версию «Сбербанк онлайн». В середине июля 2022 г. приложение получило крупномасштабный апдейт, который принес с собой новые функции и переработанный интерфейс.