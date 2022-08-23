«Яндекс» меняет «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Домен yandex.ru уходит под управление VK

Яндекс передал проекты «Дзен» и «Новости» в собственность холдинга VK. В обмен он получил сервис по доставке еды Delivery Club, в котором VK выкупил долю Сбербанка. Попутно «Яндекс» переехал на сайт ya.ru. Все условия сделки должны быть выполнены до конца 2022 г.

Два сервиса в обмен на один

Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о продаже сервисов «Дзен» и «Новости» холдингу VK, ранее известному как Mail.ru Group. Одновременно с этим VK купил 100% сервиса по доставке еды Delivery Club и вышел из совместного со Сбербанком предприятия «О2О холдинг».

В дальнейшем Delivery Club будет передан «Яндексу». Реализовано это будет в рамках сделки по переходу права собственности на «Дзен» и «Новости» холдингу VK.

На вопрос CNews о сумме данной сделки представители «Яндекса» ответили, что она отсутствует как таковая, и назвали ее «безденежной». Это означает, что «Яндекс» обменял два своих информационных сервиса на одну платформу доставки еды VK.

«Яндекс» решил обменять «Дзен» и «Новости» в совокупности всего на один сервис

Еще одним изменением станет переезд «Яндекса» на новую главную страницу. Годами это был сайт yandex.ru, теперь же его заменит ya.ru. Эту страницу «Яндекс» долгое время использовал в качестве упрощенной версии yandex.ru. На ней размещалась одна лишь строка поиска, но летом 2022 г. возможности сайта были расширены за счет информации о погоде и пробках.

Покупка Delivery Club

Сделка по переходу Delivery Club в собственность VK будет закрыто до конца 2022 г., сообщили CNews представители VK. В настоящее время стороны ждут одобрения регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). В VK заявили CNews, что выход VK из состава «О2О холдинг» не отразится на отношениях со Сбербанком – компании останутся стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях бизнеса.

«О2О холдинг» – это гигантское совместное предприятие Сбербанка и VK, созданное летом 2019 г. на базе сервисов «Ситимобил» (пассажирские перевозки) и Delivery Club. Аббревиатура в его названии расшифровывается как Online-to-Offline. Сделка подразумевала совместные инвестиции в размере 64 млрд руб. при условии достижения целевых показателей по прошествии одного года с момента заключения сделки. Стороны получили в новом СП равные 50-процентные доли.

Как только Delivery Club перейдет под 100-процентный контроль VK, он тут же будет передан «Яндексу». Представители интернет-гиганта рассказали CNews, что в результате будет создана единая технологическая платформа специально для сервисов Delivery Club и «Яндекс еда».

Возможно, курьеры в зеленой узнаваемой форме пропадут из российских городов

«За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше, – пояснили CNews в «Яндексе». – Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района и, соответственно, больше зарабатывать». Для пользователей сервисов такое объединение означает потенциальное сокращение времени ожидания заказа, и, наоборот, увеличение списка доступных ресторанов.

Попутно рестораны, сотрудничающие с Delivery Club, получат возможность расширить зону доставки за счет интеграции с сервисов «Яндекс доставка». Курьерам Delivery Club будет предоставлен доступ к платформе «Яндекс про», где происходит распределение заказов и построение наиболее оптимальных маршрутов следования.

«Объединение с Delivery Club позволит нам выделить больше ресурсов на развитие и быстрее реагировать на пожелания пользователей, ресторанов, магазинов и курьеров», – сообщил CNews руководитель фудтех-направления в «Яндексе» Дмитрий Масюк.

«Дзен» и «Новости» меняют владельца

Сделки по обмену сервисами между VK и «Яндексом», по плану, будут закрыты до конца 2022 г. Это касается и перехода под крыло VK блог-платформы «Дзен», а также новостного агрегатора «Яндекс новости».

После выполнения всех формальностей доступ к обоим сервисам будет доступен через сайт dzen.ru. На нем также появятся другие сервисы «Яндекса», включая поисковую строку.

Как сообщили CNews представители VK, все существующие инструменты «Дзена», касающиеся монетизации контента для авторов будут сохранены в полном объеме. Также продолжит работать фирменное приложение для смартфонов.

Впервые «Яндекс» сообщил о планах по продаже обоих сервисов еще в апреле 2022 г. За несколько недель до этого в Сети появились неофициальные подробности о готовящейся сделке, но в «Яндексе» тогда назвали их слухами. Как выяснилось в итоге, слухи на деле оказались чистейшей правдой.

Новый «Яндекс»

Переезд «Яндекса» на новую основную страницу (ya.ru) будет сопровождаться трансформацией этого сайта. Из простой формы для поиска в интернете он превратится в портал для доступа ко всем сервисам «Яндекса», включая «Почту».

Россияне запомнят сайт yandex.ru именно таким

Более того, «Яндекс» решил отказаться от своего фирменного мобильного приложения в нынешней его реализации. В ближайшем будущем появится новая версия утилиты для Android и iOS.

Новый вид главной страницы «Яндекса»

После апдейта страницы ya.ru ранее летом 2022 г. «Яндекс» сохранил возможность отката изменений при помощи соответствующего ползунка внизу сайта. Теперь же он исчез, то есть классическая суперлегкая версия «Яндекса» осталась в прошлом.

Классическая версия ya.ru

На вопрос CNews о судьбе портала yandex.ru представители «Яндекса» ответили: «Бывшая медийная главная “Яндекса” после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK. В течение переходного периода она будет перенаправлять туда». Сроки этого переходного периода они не назвали, но акцентировали внимание на том, что домен yandex.ru владельца не меняет. «Домен мы не продаем, он остается наш, как и был», – сообщили CNews в «Яндексе».