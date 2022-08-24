Внезапный российский клон «Википедии» сломался через пару часов после запуска. Доступ к знаниям закрыт

В России без предварительного анонса запустили отечественную онлайн-энциклопедию «Руниверсалис», состоящую из статей, скопированных из «Википедии» со всем содержимым. Некоторые из них прошли через процедуру модерирования, но большинство остались неизменными. Ресурс проработал несколько часов, после чего сперва стал выдавать ошибку 403, а потом и вовсе 404.

Запуск не удался

Запустившийся в России 22 августа 2022 г. во второй половине дня по Москве портал «Руниверсалис», представляющий собой отечественный клон «Википедии», вышел из строя. Проект продержался всего несколько часов – сперва он начал выдавать ошибку 403 и «ругаться» на неверные права на каталоги или файлы, после чего перестал открываться.

На момент публикации материала домен «руни.рф», первоначально привязанный к «Руниверсалису», никуда не перенаправлял пользователей. Что случилось с новой российской «Википедией», остается загадкой.

О запуске проекта «Руниверсалис» объявил депутат Госдумы Антон Горелкин. Это отечественная интернет-энциклопедия на движке wiki, подозрительно похожая на оригинал в лице знакомой всем «Википедии». Сообщив о начале работы ресурса, Антон Горелкин сделал особый упор на то, что, в отличие от самой «Википедии», новый «Руниверсалис» «не будет зависеть от политики, насаждаемой фондом “Викимедиа”», владельцем «Википедии».

Актуальное состояние российского аналога «Википедии»

«Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства России и нашим традиционным ценностям, – сказал Антон Горелкин. – Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться».

Копировать и вставить

«Руниверсалис» – это почти 100-процентный клон обычной «Википедии», не только по внешнему виду и функциональности за счет wiki-движка, но и по содержанию статей. Оригинальные материалы для «Руниверсалиса» было решено не писать, по крайней мере, на первом этапе. Создатели проекта копируют в него статьи из «Википедии», внося некоторые правки.

«Руниверсалис» выглядит знакомо

Изменения, вносимые в первоначальные статьи, полностью коррелируют с событиями, происходящими в современном мире. Так, все переносимые в «Руниверсалис» материалы очищаются «от пропаганды и вредоносного контента».

На момент запуска в базе «Руниверсалиса» было около 9000 статей против 1,85 млн в оригинальной «Википедии». Изменениям были подвергнуты не все материалы – например, те, что посвящены истории России, а также статьи о православии через модерирование не проходили и были скопированы с «Википедии» подчистую, вплоть до оформления. В то же время материалы на «Руниверсалисе» об актуальных событиях на территории Украины хоть взяты из «Википедии», но почти полностью переработаны. Правки коснулись даже ссылок – гиперлинки на материалы иностранных ресурсов удалены, вместо них добавлены ссылки на отечественные СМИ.

Таинственный ресурс

На момент публикации материала не было доподлинно известно, кто именно стоит за «Руниверсалисом», а также как долго длилась его разработка. Размер инвестиций в проект не раскрывается, равно как и источник (или источники) этих средств. Сервис WhoIs указывает на владельца домена руни.рф как на «частное лицо».

По словам Антона Горелкина, «Руниверсалис» создается при участии бывших редакторов оригинальной русскоязычной «Википедии».

Ошибку 403 «Руниверсалис» стал выдавать почти сразу после запуска

Следует напомнить также, что над «Википедией» с марта 2022 г. висит угроза тотальной блокировки на территории России. Роскомнадзор пригрозил ей санкциями за отказ от удаления материалов, идущих вразрез с действующим российским законодательством.

Спустя месяц владелец «Википедии» в лице Wikimedia Foundation получил в России штраф на 5 млн руб. ($83,5 тыс. по курсу ЦБ на 24 августа 2022 г.) в качестве наказания за отказ от удаления статей с ложной информацией. В мае 2022 г. Wikimedia Foundation получил предписание об открытии в России своего представительства в рамках исполнения закона «о приземлении». С июля 2022 г., как сообщал CNews, все работающие в России поисковые системы обязаны помечать Wikimedia Foundation как нарушителя российских законов.

У «Википедии» уже имеется опыт попадания в «черный список» Роскомнадзора. Она оказалась в нем по решению Черноярского районного суда Астраханской области, признавшего незаконной размещенную в ней статью о наркотическом препарате «чарас». Однако 25 августа 2015 г. Роскомнадзор решил снять блокировку, хотя сама статья на тот момент оставалась доступной пользователям.

Очередная попытка импортозамещения

Создать отечественный аналог «Википедии» российские власти пытаются на протяжении нескольких лет. Например, еще в ноябре 2014 г. Президентская библиотека совместно с Российской национальной библиотекой приступила к разработке проекта такого рода. Для его наполнения предлагалось использовать более 50 тыс. книг из 27 региональных библиотек. Авторы затеи подчеркнули, что оригинальная «Википедия» содержит в себе значительное количество необъективных данных и различных неточностей.

Спустя еще почти два года, летом 2016 г., экс-глава российского Правительства Дмитрий Медведев распорядился создать рабочую группу по разработке «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала». В соответствующем распоряжении, опубликованном на портале правовой информации, есть уточнение, согласно которому энциклопедический ресурс будет построен на основе «Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий». Занимавший на тот момент должность генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый рассказал CNews, что энциклопедический портал станет «не просто аналогом, а непосредственно конкурентом "Википедии"».

В июле 2019 г. власти в очередной раз решили создать российскую «Википедию». К работе над проектом приступили создатели «Большой российской энциклопедии», а необходимые изменения в российское законодательство подготовило Минцифры. В конце сентября 2019 г. стало известно, что инвестиции в проект составят 2 млрд руб., а завершен он будет к весне 2022 г.

В ноябре 2019 г. Президент России Владимир Путин предложил отказаться от «Википедии» в пользу «Большой российской энциклопедии». Он назвал содержащиеся в «Википедии» сведения недостоверными. Об этом Президент России заявил на заседании Совета по русскому языку.

Вняв идее главы государства, Правительство России в начале декабря 2019 г. распорядилось создать некоммерческую организацию, которая займется созданием суверенной «Википедии» – российской онлайн-энциклопедии. Также был утвержден устав этой организации. Саму энциклопедию планировалось построить на базе сетевой версии «Большой российской энциклопедии». На 24 августа 2022 г. проект так и не был реализован.