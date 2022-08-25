В России рухнули продажи ноутбуков. Рынок захватывают китайцы

Рынок ноутбуков в России просел на 22% в штучном выражении. Популярность среди покупателей теряют американские бренды HP и Apple. При этом повышенным спросом стали пользоваться китайские бренды, например, Honor и Huawei. В дальнейшем рост популярности китайских производителей ноутбуков продолжится, ожидают ритейлеры. При этом на полках появятся и российские устройства.

На полках китайские бренды

В России теряют популярность американские бренды ноутбуков при нарастающей популярности китайских. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет МТС. Так, самым востребованным брендом на российском рынке пока остается американская HP. Компания занимает первое место с долей продаж в 21% рынка (в штуках), что на 5% менее чем в 2021 г.

Следом за HP по популярности идут китайские ноутбуки Lenovo с долей рынка в 17% (в 2021 г. 18%). Третье и четвертое место на рынке заняли тайваньские бренды. Acer заняла по итогам июля третье место с долей в 14% (13% в 2021 г.). И на четвертом месте по популярности среди россиян оказалась Asus — 13%, что на 4% менее, чем в июле 2021 г.

Пока американские и тайваньские бренды теряют популярность в России, китайские Honor и Huawei их начали их увеличивать с 5% до 9% и с 3% до 8% соответственно. Рост с 3% до 6% показал и тайваньский бренд MSI, который обогнал Apple с долей в 3% (в июле 2021 г. — 8%).

Чем вызвано падение

Падение продаж Asus и Acer в первую очередь вызвано тем, что компании в марте 2022 г. на фоне спецоперации России на Украине объявили о прекращении поставок в нашу страну. Также в марте официальные продажи в стране свернула и Apple, а в начале июня — HP.

Ритейлеры ожидают увеличение доли китайских брендов на рынке ноутбуков в России

В мае The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что Lenovo и Xiaomi начали постепенно уходить из России, чтобы не попасть под санкции. В пресс-службе HP «Коммерсанту» сообщили, что «процесс сворачивания операций в России завершен». Asus и Acer отказались от комментариев изданию, а Apple, Huawei и Honor не ответили на запрос.

«Тайваньские и американские вендоры стремятся избежать вторичных санкций, поэтому прекратили поставки», — пояснил руководитель направления ноутбуки «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев. По его словам, высокая доля HP на рынке сохранилась за счет больших товарных запасов. Он считает, что в ближайшее время доли американских и тайваньских вендоров снизятся, а на смену им придут новые китайские, а затем и российские производители ноутбуков.

Глава Lenovo в России Александр Катаев отметил, что лето — это традиционно низкий сезон для рынка ноутбуков. «В июле продажи ожили за счет снижения цен ритейлерами на ряд моделей и маркетинговых активностей», — рассказал он «Коммерсанту».

Помимо этого, как писал CNews в июле импортеры не спешат ввозить в Россию ноутбуки Dell, HP, Acer, Asus и других брендов на фоне нестабильности курса рубля. А в июле через параллельный импорт страну наводнили ноутбуки без русской раскладки на клавиатуре.

Общий спад спроса на ноутбуки

По итогам июля 2022 г. россияне приобрели в натуральном выражении на 22% ноутбуков менее, чем за тот же период 2021 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в одном из ритейлеров. По его словам, всего в июле было продано 222 тыс. ноутбуков на 13,1 млрд руб.

За первое полугодие 2022 г. всего было продано около 1,4 млн ноутбуков на 90 млрд руб., рассказали изданию в «М.Видео-Эльдорадо». Этот показатель на 10% больше, чем за полугодие 2021 г. в штуках и на 25% больше в деньгах. При этом по итогам II квартала 2022 г. в России было продано 510 млн ноутбуков на 30 млрд руб.

По словам Андрея Латышева, в июле продажи ноутбуков снизились на 21% в штуках и на 16% по сравнению с тем же периодом 2021 г.

Когда ожидать рост

Александр Катаев ожидает, что рост продаж на ноутбуки начнется в августе, хотя все равно не достигнет уровня спроса 2021 г. из-за снижения покупательной способности.

Руководитель группы по закупкам категории «Компьютеры и ноутбуки» «Ситилинка» Алексей Дашкевич ожидает увеличение продаж собственных торговых марок «Ситилинка» и китайских брендов осенью.

По мнению директора по продажам «Мегафона» Давида Борзилова, говорить о восстановлении уровня продаж преждевременно в связи с приостановками поставок от крупных производителей. Однако по итогам IV квартала, полагает он, динамика будет положительной за счет предновогодних продаж.