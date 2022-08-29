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Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров GPU Cloud 2022. Аналитики провели сравнение процессоров, графических ускорителей, SLA и цен крупнейших российских поставщиков облачной инфраструктуры.

Развитие технологий ML, AI, а также майнинга и видеообработки привело к повышению требований к облачной инфраструктуре в плане графических ускорителей. Так появился спрос на новый сегмент облачного рынка — GPU Cloud или GPU IaaS. Аналитики Market.CNews проанализировали предложения, представленные на рынке РФ.

Рейтинг GPU Cloud 2022

Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие критерии:

  1. Платформы виртуализации.
  2. Тип процессоров vCPU.
  3. Тип оперативной памяти RAM.
  4. Тип графических ускорителей GPU.
  5. Минимальная и максимальная конфигурации облачных серверов.
  6. Заявленный SLA.
  7. Параметры ЦОД, на базе которых оказывается услуга.
  8. Тестовый период и его ограничения.
  9. Стоимость.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Рынок GPU Cloud находится в зачаточном состоянии, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Услугу оказывает лишь малая часть IaaS-провайдеров. У большинства из них облако построено на базе одного ЦОД, доступные мощности относительно невелики, линейки тарифов зачастую фиксированы и не гибки. Однако машинное обучение и искусственный интеллект развиваются семимильными темпами. Есть основания полагать, что через пару лет из этого микросегмента вырастет масштабный рынок аренды серверов с GPU».

Лидером рейтинга с большим отрывом признана компания Selectel. В арсенале компании — новейшие графические ускорители Nvidia A100 в совокупности с мощными процессорами Intel Xeon Gold 6336Y. Кроме того, это единственный провайдер, облачные серверы с GPU которого расположены сразу в 4 ЦОД.

Второе место — у Cloud4Y. За этого игрока говорят достаточно мощные вычислительные процессоры и физическое присутствие облака с графическими ускорителями в 3 дата-центрах. Тестовый период составляет 30 дней.

Таблица 1. Топ-3 российских провайдеров GPU Cloud 2022

Место Провайдер Сумма баллов
1 Selectel 425
2 Cloud4Y 385
3 Онланта 340
4 mClouds 324
5 #CloudMTS 312

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — компания Онланта. Несмотря на очень низкую сумму баллов за техническую составляющую сервиса и низкий SLA, провайдер попадает в топ за счет второстепенных факторов: широкой линейки конфигураций GPU Cloud, низких цен, длительного тестового периода.

Обзор GPU Cloud

Рейтинг IaaS Enterprise выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Диаграмма совершенства провайдеров GPU Cloud

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews создали диаграмму совершенства провайдеров GPU Cloud. На диаграмме по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного провайдера.

Некоторые выводы

Рынок GPU Cloud активно развивался в 2021 г., когда у облачного рынка РФ не было никаких ограничений. В настоящий момент противоборствуют две тенденции. С одной стороны, разрыв отношений с западными облачными провайдерами повышает спрос на услуги российских провайдеров. С другой стороны, уход Nvidia и других крупных компаний подрывает техническую составляющую GPU Cloud.

Еще один важный момент — железные «внутренности» виртуальных облачных серверов. Быстродействие процессоров и графических ускорителей одних провайдеров могут существенно (иногда даже в разы) отличаться от этих же параметров других параметров.

Более того, для разных задач заказчику важно обращать внимание на результаты разных тестов. Впрочем, представленной в рейтинге информации о типах процессоров и GPU-ускорителей достаточно для того, чтобы сделать правильный выбор.

На рынок GPU Cloud пока вышло всего несколько IaaS-провайдеров. Впрочем, некоторые другие уже готовят услугу к запуску. Таким образом, в ближайшие годы с учетом развития сфер AI, ML, VDI, CUDA, стоит ожидать роста рынка GPU Cloud.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой GPU в теме письма.

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