Схвачен глава криптобиржи, укравший $2 млрд у своих клиентов. Ему светят 40000 лет тюрьмы

Правоохранительные органы Албании задержали основателя турецкой криптобиржи Thodex. Около полутора лет назад он украл у своих клиентов $2 млрд и сбежал, попутно закрыв свой проект. Обманутыми оказались сотни тысяч людей по всему миру. Власти Турции хотят посадить его и всех соучастников преступления на более чем 40,5 тыс. лет.

Справедливость почти восторжествовала

Основатель криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer), весной 2021 г. сбежавший с принадлежащими его клиентам $2 млрд, пойман. Об этом сообщил профильный ресурс CoinDesk.

Годом ранее Озер выкрал эти деньги, принадлежащие около 400 тыс. клиентов Thodex, и скрылся в неизвестном направлении, но почти сразу был замечен в Тиране (Албания). Однако правоохранительным органам потребовались месяцы, чтобы выследить и схватить его.

Фарук Фатих Озер был пойман именно в Албании, но не в столичном Тиране, а в небольшом городке Влера с населением около 130 тыс. человек. О поимке беглого криптопреступника сообщил лично министр внутренних дел Албании Бледар Чучи (Bledar Cuci).

Исчезнуть не получилось. Фарук Фатих Озер готовится к экстрадиции и тюрьме

В настоящее время личность Фарука Фатиха Озера подтверждена различными биометрическими процедурами. Власти Турции и Албании готовят все необходимое для его экстрадиции на родину.

Как поймать преступника в другой стране

Схватить Озера силами албанских стражей правопорядка властям Турции помогла предварительная подготовка. Почти сразу после побега Озера они подали запрос на выдачу международного ордера на его арест. Таким образом, где бы основатель Thodex ни скрывался, ему в любом случае грозило ограничение свободы.

То, что Озер нашелся именно в Албании, несколько упрощает процедуру его принудительного переезда в тюрьму. Между странами нет никаких ограничений по экстрадиции граждан.

Крайне незавидное положение

По возвращении на родину Фарука Фатиха Озера ждет суд. Как долго он будет длиться, неизвестно.

Основатель Thodex настроил против себя не только сотни тысяч человек по всему миру, но и непосредственно власти Турции, и это ему определенно не на руку. В апреле 2022 г. гособвинение потребовало, чтобы Озер, а также все причастные к делу Thodex и исчезновению самого Озера, оказались в тюрьме сроком на 40,5 тыс. лет.

Это не общий срок, который обвинение планирует поделить между всеми участниками инцидента более 405 веков в заточении должен провести каждый виновный.

Как сообщал CNews, это общемировой прецедент. До этого ни одна страна не требовала столь внушительных сроков заключения для преступников, вне зависимости от того, что именно они совершили.

Быстро разбогатеть не получилось

Thodex – это в прошлом одна из крупнейших криптобирж на всем свете. Озер основал ее в 2017 г., в период бурного роста популярности и курса биткоина – главной криптовалюты в мире.

Работа Thodex внезапно прекратилась 21 апреля 2021 г. На сайте биржи появилось сообщение о временной приостановке торгов якобы в результате некоего «хакерского инцидента». Перерыв должен был продлиться всего пять дней, однако с тех пор Thodex так и не заработала.

Стремительный рост Thodex привел к тому, что за день до ее закрытия число ее активных пользователей превысило отметку в 390 тыс. человек. В этот день объем продаж на бирже достиг $585 млн (данные CoinMarketCap).

Свернув деятельность своего проекта, Озер сбежал, прихватив с собой $2 млрд, но не в чемодане, а в криптовалюте, которую не так просто отследить, как банковский счет или сумку с наличными. Ему удавалось скрываться немногим больше года.

Десятки арестов

По делу об обмане Thodex проходят несколько десятков человек. В общей сложности на первом этапе было задержано свыше 60 подозреваемых, еще около 20 на тот момент находились в розыске. Спустя год обвинения были выдвинуты 21 человеку, и каждый рискует просидеть в тюрьме сотни веков. Какие реальные сроки они получат, на момент публикации материала известно не было.

Преступление Озера отразилось не только на 400 тыс. пользователей его криптобиржи. Спустя около недели с момента закрытия Thodex и исчезновения его основателя Центробанк Турции ввел тотальный запрет на использования биткоина, Ethereum и других токенов в качестве средства платежа за товары или услуги. Ограничение было введено на всей территории страны.