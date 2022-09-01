Чтобы избежать дефолта, VK научился договариваться с владельцами своих облигаций

Холдинг VK нашел способ решения проблемы, вызванной необходимостью досрочно погасить облигационный заем на $400 млн. Холдинг начал индивидуальные переговоры с держателями облигаций и уже договорился о выкупе за рубли 58% от облигаций, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии.

VK договаривается с владельцами своих облигаций

Интернет-холдинг VK призвал владельцев своих облигаций, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), обратиться в компанию по вопросам их выкупа. Речь идет об конвертируемом облигационном займе объемом $400 млн, который предусматривал погашение в 2025 г.

Проблемы российских интернет-компаний с облигациями

По условиям займа, в случае приостановления листинга акций VK на Лондонской фондовой бирже (LSE) данные ценные бумаги могут быть предъявлены к досрочному выкупу. В марте торги акциями VK на LSE были приостановлены: аналогичная проблема возникла у большинства связанных с Россией компаний, чьи акции котировались на американских и британских фондовых биржах.

Холдинг VK нашел решение проблемы досрочного погашения займа на $400 млн

В VK сразу предупредили, что не имеют возможности для досрочного выкупа облигаций. Это создавало угрозу дефолта компании. Компания начала переговоры с держателями облигаций с привлечением своих финансовых партнеров – Asproing Capital и Serdinka Financial Services. Ситуация осложняется ограничениями на вывод денежных средств из России в зарубежные юрисдикции.

Теперь же в VK сообщили, что в индивидуальном порядке ведут переговоры с держателями своих облигаций, которые относятся к упомянутому выше займу и учитываются в НРД. К настоящему моменту VK уже выкупила 58% от таких облигаций.

VK не раскрывает, сколько компания уже затратила на выкуп облигаций, на каких условиях происходит их выкуп и какая часть от облигаций компании из упомянутого займа учитываются в НРД.

Как Yandex договорился с держателями облигаций

Весной в схожей с VK ситуацией оказались Yandex (головная структура российского «Яндекса») и интернет-ритейлер Ozon. У Yandex был облигационный заем на общую сумму $1,25 млрд, у Ozon – на сумму $750 млн. После того, как американская биржа Nasdaq приостановила торги акциями обоих компаний, держатели облигаций получили возможность предъявить их к досрочному выкупу.

В июне Yandex сообщил о достижении договоренности с комитетом держателей своих облигаций об их выкупе. Yandex согласился заплатить за каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. наличными $140 тыс. и еще 957 своих акций класса «А» (обладают одним голосом на одну бумагу). С учетом курса акций Yandex на Московской бирже получалось, что облигации выкупались с 20% дисконтом.

На таких условиях продать свои ценные бумаги согласились владельцы 93,2% от общего числа облигаций. Это позволяет Yandex принудительно выкупить или погасить оставшиеся облигации.

Переговоры Ozon с держателями облигаций и помощь властей

Ozon пока проблему с держателями облигаций окончательно не решил. В июне 2022 г. компания договорилась с комитетом держателей своих облигаций, а также с российскими держателями облигаций, о моратории на требование досрочного погашения облигаций. Мораторий действовал до 30 августа. Недавно его было решено продлить до 13 сентября 2022 г.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что Правительство решило выделить Ozon, Yandex и VK льготный кредит на сумму 130 млрд руб. с целью обеспечить указанным компаниям возможность решения проблемы с облигационными займами.