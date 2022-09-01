Российского «убийцу» YouTube не пускают на iPhone. Приложение на две недели «зависло» у бюрократов Apple

Модераторы Apple более двух недель не могут проверить новую версию приложения RuTube для iOS. Причины задержки с проверкой неизвестны – Apple хранит молчание. С Google Play таких проблем пока не возникает.

Apple игнорирует RuTube

Новая версия приложения RuTube для iOS не может попасть в каталог App Store, сообщили CNews представители RuTube. Оно еще не получило вердикт модераторов – сотрудники Apple не могут проверить утилиту на протяжении более двух недель.

RuTube – это отечественный видеохостинг, своего рода аналог американского YouTube, самого известного и самого крупного в мире. В настоящее время RuTube находится в собственности холдинга «Газпром-медиа», в весной 2021 г. перезапустившего его в новом дизайне. Как сообщал CNews, внешне RuTube стало почти не отличить от YouTube.

Современный RuTube в версии для настольных ПК

Приложение RuTube для iOS ожидает решения модераторов Apple на протяжении 15 дней. К моменту выхода материала причины столь длительной задержки с проверкой не раскрывались. В магазине Google Play для Android доступная для скачивания версия приложения RuTube датирована 22 августа 2022 г.

Конфронтация с Apple

Apple – это одна из компаний, отвернувшихся от России сразу после начала спецоперации на Украине. Она не только прекратила поставки своей техники на российский рынок, но также начала мешать работать авторизованным сервисным центрам – в стране наблюдается острый дефицит оригинальных запчастей для ее устройств.

Также она не дает россиянам полноценно пользоваться теми же iPhone, удаляя из App Store нужные приложения и отключая платежную систему Apple Pay. Даже программы российских банков она тоже нещадно вычищает из своего каталога.

Что касается RuTube, то свой пристальнейший взор на этот сервис Apple обратила в середине августа 2022 г., как раз две недели назад на момент публикации материала. Она обязала владельцев сервиса в кратчайшие сроки полностью скрыть из версии приложения RuTube для iOS контент российских государственных СМИ. Альтернативным вариантом было закрытие к этим видеороликам доступа для всех пользователей, за исключением россиян.

Google обновления RuTube пока не блокирует

Apple потребовала, чтобы ее распоряжение было выполнено в течение двух недель. За непослушание она пообещала наказать удалением RuTube из App Store. Это весьма жесткая мера давления, поскольку установить любое нужное приложение на iPhone или iPad можно только из App Store – эти устройства, в отличие от всех гаджетов на Android, даже очень древних, не умеют устанавливать программы из сторонних источников.

Наш ответ американцам

Владельцы RuTube требование Apple, с одной стороны, выполнили, с другой стороны, перевыполнили, хотя и не так, как того хотела сама Apple. 16 августа 2022 г. был изменен принцип распространения приложения в App Store – если раньше его можно было скачать в 171 стране мира, то теперь это можно сделать исключительно в России.

«Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории России, могли скачивать приложение RuTube на iPhone, – говорится в сообщении на официальном Telegram-канале видеохостинга, датированном 16 августа 2022 г. – Мы хотим, чтобы вы могли смотреть, загружать и делиться видео на национальном видеохостинге с любого устройства. Русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, все так же могут смотреть контент RuTube в веб-версии. А пользователям, скачавшим приложение ранее, вероятно, будут доступны обновления приложения».

Не очень стремительный переход на RuTube

RuTube существует с 2006 г. Он появился спустя год после запуска YouTube. Однако за это время сервис не смог догнать по популярности своего американского конкурента ни в мире, ни в России.

По данным Similar Web за июль 2022 г., RuTube не входил даже в топ-50 самых популярных сайтов среди российских пользователей. YouTube, тем временем, занимал второе место после главной страницы «Яндекса», которая, как известно, в ближайшие месяцы радикально поменяет свое наполнение.

Судить о популярности блогеров по их статистике на RuTube нельзя

В топ-10 входят российские соцсети «Одноклассники» и «Вконтакте», имеющие собственные видеосервисы. По популярности RuTube уступает, в том числе, интернет-магазинам, новостным сайтам и даже российскому порталу компании Samsung, в марте 2022 г. отказавшейся поставлять товары в Россию.

После начала спецоперации на Украине над YouTube нависла неиллюзорная вероятность блокировки в России. Многие крупные российские блогеры поспешили начать продвижение своих каналов на отечественной платформе. Среди них был и известный автоблогер Константин Заруцкий, он же AcademeG. Первое видео на его канале на RuTube появилось летом 2017 г. За это время на его RuTube-канал подписалось немногим более 23 тыс. человек. На YouTube у Заруцкого 5,35 млн подписчиков. Под последним на момент выхода материала видео Константина на RuTube пользователи оставили всего пять комментариев. Для сравнения, под этим же роликом на YouTube число комментариев приближается к 4500.