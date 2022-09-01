Глава Минцифры пролоббировал перед Путиным право граждан предъявлять смартфон вместо паспорта

На совещании с членами Правительства глава Минцифры Максут Шадаев попросил Владимира Путина предусмотреть в законе право граждан на отзыв своих согласий на обработку персональных данных. Россияне смогут воспользоваться такой возможностью на госуслугах. Вместе с тем министр предложил провести эксперимент по идентификации личности граждан с помощью смартфона в простых бытовых ситуациях. Помимо этого, по распоряжению президента в России могут появиться ответственные за госуслуги в каждом ведомстве.



Право отозвать персональные данные

Глава Минцифры Максут Шадаев попросил Президента России Владимира Путина разрешить россиянам отзывать свои согласия на обработку персональных данных на законодательном уровне. Об этом министр заявил на совещании с членами Правительства, 31 августа 2022 г.

По словам главы ведомства, сейчас гражданам приходится каждый раз при сдаче своих персональных данных подписывать бумажное согласие на их обработку. «Так как это требование закона, он такие согласия раздает всем, и, честно говоря, он практически никогда точно не помнит, кому он дал свои персональные данные», — отмечает Максут Шадаев. При этом у гражданина нет законодательно закрепленной возможности отзывать такие согласия для удаления своих данных.

Министр попросил Владимира Путина позволить создать реестр согласий на обработку таких данных. Тогда гражданин в личном кабинете на портале госуслуг увидит весь список согласий и сможет при необходимости их отозвать. В свою очередь, оператор персональных данных будет обязан их удалить, отметил Шадаев.

Удобное подтверждение личности

Помимо отзыва своих данных, Максут Шадаев предложил главе государства провести пилотный эксперимент по подтверждению личности гражданами через смартфон.

Максут Шадаев попросил Президента о трех нововведениях



Сейчас технология безопасной идентификации с помощью смартфона уже используется в рамках нескольких проектов — борьба с COVID, «Пушкинская карта» и «Паспорт болельщика».

Министр предлагает использовать ее, например, при покупках в магазине, когда кассир просит подтвердить возраст покупателя — в тех ситуациях, где бумажный паспорт «не всегда удобно показывать».

Этот вопрос уже обсуждался с мэром Москвы Сергеем Собяниным совместно с Минцифры. И при поручении Президента, с регуляторами будет отработана возможность использования смартфонов для простых бытовых ситуаций.

Ответственные за каждую услугу

Сейчас в министерствах отсутствует «заказчик на их реинжиниринг и модернизацию» госуслуг в цифре. Поэтому министр цифрового развития попросил Президента позволить назначить ответственных в каждом ведомстве за каждую госуслугу, а также за ее качество.

Такая возможность может быть предусмотрена в рамках федпроекта развития клиентоцентричности, который курирует Дмитрий Григоренко.





Успех госуслуг

На встрече глава Минцифры также отметил работу госуслуг и мобильного приложения портала. «Новое приложение стало значительно более удобным и, самое главное, безопасным, — подчеркнул Шадаев. — На сегодня это приложение установлено уже на более чем 50 миллионах устройств». В августе 2022 г. им активно пользовались более 35 млн граждан (при 98 млн зарегистрированных). Министр также отметил появление на госуслугах цифрового помощника для помощи гражданам в поиске необходимых услуг.

В июне был запущен сервис «Госключ», который позволяет россиянам получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Сейчас уже более 600 тыс. граждан оформили ее. Помимо этого, в 2022 г. были запущены новые услуги, отметил министр, среди них — регистрация рождения ребенка через портал, подача заявления на заключение брака онлайн, а также сервис «Цифровой СТС».

«На сегодня из 183 госуслуг полностью в электронном виде доступны уже 132 услуги, то есть фактически две трети», — отметил Максут Шадаев.