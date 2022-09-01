Сбербанк взъелся на Telegram. Мессенджер приказано удалить со всех рабочих ПК
Сотрудникам Сбербанка поручено в кратчайшие сроки удалить Telegram со своих рабочих компьютеров и больше не пользоваться им для ведения рабочей переписки. Веб-версия тоже запрещена. Причины ограничения скрыты, но на личные устройства оно не распространяется. Ранее под санкции Сбербанка попали WhatsApp и Zoom
Telegram снова запрещен. Пока только в Сбербанке
Сбербанк попросил всех своих сотрудников избавиться от Telegram на своих рабочих компьютерах, пишет Forbes. Отказаться и продолжить пользоваться одним из самых популярных мессенджеров в мире невозможно.
Новая инициатива банка распространяется пока исключительно на рабочие места сотрудников. Удалять Telegram с личных устройств, например, со смартфонов и планшетов, которые сотрудники приносят с собой на работу, к моменту выхода материала не требовалось.
Скрыто пользоваться Telegram на рабочем ПК у сотрудников тоже не получится. За выполнением новой просьбы руководства будет пристально следить служба безопасности банка.
Официальная причина, по которой всем работникам Сбербанка нужно максимально быстро удалить Telegram со своих рабочих компьютеров, не раскрывается. Альтернатив в данном случае совсем немного – лишь одна. Сотрудникам банка предложено перейти в «Сберчат» – внутренний мессенджер Сбербанка.
Бойкот западным мессенджерам
Как пишет Forbes, первыми требование удалить Telegram получили работники отдела кадров банка. В этом случае говорилось, что избавиться от мессенджера нужно «на случай возможных проверок». О каких именно проверках шла речь, остается неизвестным.
Telegram оказался третьим по счету мессенджером иностранного происхождения, который «перешел дорогу» Сбербанку. Первым стал разрешенный к использованию в России WhatsApp, за ним последовал сервис видеоконференцсвязи Zoom.
Оба проекта имеют американское происхождение. Telegram, в отличие от них, считается британским – именно в Великобритании создатель соцсети «Вконтакте» Павел Дуров зарегистрировал свою компанию для разработки мессенджера.
Источник издания в банке подчеркнул, что запрет на иностранные мессенджеры распространяется не только на их клиенты, но также и на веб-версии. «Через все это можно украсть информацию», – уточнил он.
На деле работнику Сбербанка можно не тратить время на самостоятельное удаление запрещенных программ со своего рабочего компьютера. Собеседник издания отметил, что в системе банка реализован удаленный мониторинг установленных утилит. «Не удалишь сам, удалят они, но за это ничего не будет, – сказал источник издания. – Просто появится сообщение “Обнаружено запрещенное ПО Telegram: удалите его, либо через 72 часа мы сами удалим”», – сказал он.
Нелегкая судьба Telegram в России
Если Сбербанк борется с Telegram как с иностранным мессенджером, то неясно, почему сотрудников принудительно переводят именно в «Сберчат». В России существует масса отечественных сервисов для мгновенного обмена сообщениями и медиаконтентом.
В список входит и всемирно известный мессенджер ICQ, в России именуемый не иначе как «Аська». Разработанный в Израиле, в 2010 г. он перешел в руки россиян. В настоящее время им владеет холдинг VK, бывший Mail.ru Group, который активно развивает его.
Сам Telegram существует с 2013 г. В возрасте пяти лет он столкнулся с всероссийской блокировкой – его внесли во все «черные списки», но он сумел сохранить полную работоспособность.
Telegram был заблокирован весной 2018 г. спустя два месяца Президент России Владимир Путин высказался против этого. Однако ограничения с мессенджера были сняты лишь спустя два года – в начале лета 2020 г.
Со временем в Telegram стали появляться аккаунты российских политиков, чиновников и госведомств. Например, в августе 2021 г. свой канал открыло Правительство России.
Ситуация начала радикально меняться после 24 февраля 2022 г. В июне 2022 г. российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsApp на специальный мессенджер для госслужащих, разработанный VK. В августе 2022 г. Telegram попал в список сервисов, получивших метку нарушителя российского законодательства в работающих в России поисковых системах. Такое наказание он получил в ответ на отказ выполнять требования закона «О приземлении иностранных интернет-компаний» и удалять запрещенную информацию.