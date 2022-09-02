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Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси

Qiwi заплатила 700 млн руб. за SaaS-платформу для таксопарков и такси «Таксиагрегатор». Платформа обеспечивает автоматизацию платежей и анализ данных в сфере такси, ее покупка поможет Qiwi усилить свои позиции в сфере обслуживания самозанятых.

Сколько Qiwi заплатила за «Таксиагрегатора»

Платежная система Qiwi раскрыла подробности сделки по приобретению SaaS-платформы для таксопарков и водителей такси «Таксиагрегатор». Сделка была совершена в начале 2022 г.

В результате сделки к Qiwi перешла технологическая платформа, клиентская база и команда проекта. Сумма сделки составила 700 млн руб. Из этой суммы 491 млн руб. были выплачены в конце 2021 г.

Как создавался «Таксиагрегатор»

Разработчиком платформы является ООО «Гурутакси». Платформа была запущена в 2019 г., причем Qiwi выступила в роли ее раннего инвестора. А входящий в группу Киви-банк выступил в роли эксклюзивного платежного партнера платформы.

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SaaS-платформа для таксопарков и такси «Таксиагрегатор» обошлась Qiwi в 700 млн рублей

Согласно данным базы «Контур.Фокус», 55% долю в «Гурутакси» принадлежит ее основателю Александру Мерзликину, 45% - Егору Андрееву. В рамках сделки с Qiwi активы «Таксиагррегатора» перешли к «дочки» Qiwi – ООО «Киви Технологии». При этом Мерзликин стал ее гендиректором и получил 20% в компании. Позднее Мерзликин возглавил еще одну «дочку» Qiwi – «Киви Технологии».

Что может «Таксиагрегатор» и зачем он Qiwi

«Таксиагрегатор» выполняет функции платежного провайдера и инструмента для анализа данных. Он позволяет сократить затраты таксопарков, обеспечивая бесплатный в обслуживании и полностью автоматизированный процесс расчета с водителями, сокращая отток водителей и обеспечивая возможность получения дополнительной информации о них (рейтинг в агрегаторе, история предыдущих заказов и поездок и т.д.).

Водителям платформа помогает просматривать баланс и историю заказов со всех подключенных агрегаторов в реальном времени и в удобном интерфейсе. Также водители с помощью «Таксиагрегатора» могут получать денежные средства по единому каналу, причем выплаты осуществляются мгновенно после каждой поездки.

В Qiwi необходимость сделки по покупке «Таксиагрегатора» объясняли желанием усилить позиции в сфере обслуживания самозанятых. При том что рынок такси является одной из ключевых ниш для самозанятых, которая быстро растет благодаря цифровизации платежей и проникновению агрегаторов такси, объяснял гендиректор Qiwi Андрей Протопопов.

Покупки Qiwi за последние годы

В 2019 г. Qiwi приобрела права на программные продукты и разработчиков компаний «Биллинг онлайн» и Открытый город», работающих в сфере платежей за ЖКХ и систем диспетчеризации. Активы приобретенных компаний были переданы в новую структуру Qiwi – «Биллинг онлайн решения». Сумма сделки составила 129 млн руб., из которых 50 млн руб. были выплачены в момент сделки, а 79 млн руб. являются отложенным платежом.

В 2017 г. Qiwi приобрела SaaS-платформу для управления и персонализации жизненного цикла пользователей с накоплением и анализом данных Floctory. Данная платформа используется для реферального маркетинга в социальных сетях и легко интегрируется с любым движком для интернет-магазинов. Сумма сделки составила 831 млн руб.

Игорь Королев

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