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Vk выпустила свой «Дзен» в собственном новом дизайне

VK разработал новую версию блог-платформы «Дзен», перешедшей к нему от «Яндекса» в обмен на сервис доставки Delivery Club. Он выглядит один в один как классическая главная страница «Яндекса». Есть и встроенный сервис «Новости», полученный в рамках той же сделки. Проект находится на стадии бета-тестирования, и некоторые его функции пока не работают.

Преображение «Дзена»

Холдинг VK (в прошлом – Mail.ru Group) запустил бета-версию нового дизайна «Дзена» Она почти в точности копирует главную страницу «Яндекса», включая расположение элементов. В распоряжение VK сервис «Дзен», блогинговая платформа «Яндекса», перешел в конце лета 2022 г.

На момент публикации материала пользователю были доступны почти все основные функции сервиса. Например, новый «Дзен» позволяет искать в интернете при помощи поисковика «Яндекса», или читать блоги. Также есть раздел с новостями, выглядящий точь-в-точь как «Яндекс новости», и погода. Первым о запуске новой версии «Дзена» сообщил Telegram-канал «Продзен».

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Новый «Дзен» выглядит не таким уж и новым

Редакция CNews выяснила, что пока не все присутствующие на сайте функции работают корректно. К примеру, из-под браузеров Chrome и Vivaldi не удалось настроить геолокацию – автоматически сервис определил ее неправильно, а попытка вписать название города вручную ни к чему не привела – кнопка «сохранить» остается неактивной вне зависимости от вводимого названия.

Привыкать к новому не придется

Новый «Дзен» за авторством VK находится по адресу dzen.ru. Как пишет «Коммерсант», в будущем попасть на него можно будет и через нынешнюю главную страницу «Яндекса» – yandex.ru. Для этого специалисты настроят автоматическую переадресацию. На момент публикации материала она еще не работала.

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Главная страница «Яндекса» в ее нынешнем исполнении

Также пользователи смогут посещать и старую версию «Дзена», которая будет доступна по прежнему адресу – zen.yandex.ru. Как долго она просуществует и чем именно будет отличаться от новой, неизвестно. Также нет данных, будут ли посты, опубликованные в новом «Дзене», дублироваться на ней.

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Пока еще не все функции нового «Дзена» работают корректно

Неизвестно и то, планирует ли в будущем VK полностью менять дизайн доставшихся ему ресурсов. Вполне вероятно, что в обозримом будущем никаких изменений не будет, чтобы пользователям не пришлось привыкать к новому интерфейсу.

Как «Дзен» оказался в руках VK

«Яндекс» отдал свою блог-платформу VK в последних числах августа 2022 г. CNews писал, что деньги за них интернет-гигант не получил.

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Раздел с новостями в обновленном Дзене...

Это была бартерная сделка – «Яндекс» обменял «Дзен» на сервис доставки Delivery Club. Дополнительно он передал VK еще и свой новостной сервис, уже интегрированный в новую версию «Дзена».

Что именно побудило «Яндекс» пойти на такую сделку, к моменту выхода материала оставалось неизвестным. Но нельзя не отметить, что еще полгода назад, в начале весны 2022 г., «Яндекс» всеми силами пытался опровергнуть появившуюся в Сети информацию о подготовке к продаже и «Дзена», и «Новостей».

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...и на «Яндексе»

Впрочем, долго скрывать правду не получилось. В конце апреля 2022 г. стало известно, что оба сервиса отойдут VK. Однако на тот момент абсолютно все условия грядущей сделки были строго засекречены, и не было даже намека на то, что она в итоге окажется «безденежной». По всей видимости, на протяжении следующих четырех месяцев стороны обсуждали все пункты предстоящего соглашения.

Прокачать и расстаться

«Яндекс новости» – это классический новостной агрегатор, работающий с 2000 г. и в настоящее время почти полностью автоматизированный. Подобные сервисы есть у многих крупных российских ресурсов – например, свой агрегатор встроен в почтовик Mail.ru, тоже принадлежащий VK.

«Дзен» – это гораздо более молодой веб-сервис. В июне 2022 г. он отметил свое семилетие. С 2015 г. «Яндекс» постоянно вкладывался в его развитие, чтобы в итоге превратить его из аналога классических блог-платформ, ориентированных исключительно на текстовые статьи, в полноценный медиа-ресурс.

Финальная трансформация «Дзена» произошла в апреле 2021 г., когда «Яндекс» объединил его с «Эфиром» и «Видео». Таким образом, «Дзен» стал российским аналогом YouTube, сохранив при этом функцию размещения текстовых материалов.

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VK достался ресурс, который «Яндекс» развивал в течение семи лет

В дальнейшем «Яндекс» продолжил развивать свою платформу, но уже немного в другом направлении. Например, в сентябре 2021 г. появилась полноценная система монетизации контента.

В конце 2021 г. «Яндекс» подвел итоги работы «Дзена». Ежедневная аудитория «Дзена» составила около 22 млн человек, а количество активных блогеров достигло 50 тыс. Суммарный размер выплат блогерам в рамках программы монетизации по итогам 2021 г. составил 2 млрд руб. «Яндекс» намеревался удвоить эту сумму в 2022 г.

В начале марта 2022 г., за месяц до предварительной договоренности с VK, на фоне антироссийских санкций «Яндекс» закрыл доступ к «Дзену» для всех пользователей, проживающих за пределами России. В компании объяснили это «невозможностью обеспечить высокое качество персонализации на других языках».

Эльяс Касми

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