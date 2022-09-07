В России перекрывают доступ к сервисам Google. Но средства обхода блокировок выручают

Россиянам недоступны многие сервисы Google – одни просто не открываются, другие работают со сбоями. Google проблему не комментирует – компания еще в мае 2022 г. начала постепенно сворачивать свое присутствие в России. Решить проблему с доступом помогают средства подмены IP-адреса.

Google сломался

В России перестали корректно работать сервисы Google. Пользователи со всей страны жалуются на сбои того или иного привычного ресурса американского интернет-гиганта. К примеру, редакция CNews еще утром 6 сентября 2022 г. столкнулась с недоступностью магазина приложений Google Play при попытке зайти на него через настольный браузер (сайт play.google.com).

На 13:00 7 сентября 2022 г. по Москве ситуация почти не изменилась. Доступ к Google Play почти со всех провайдеров заблокирован (данные портала GlobalCheck). Причины остаются неизвестными.

Редакция CNews также выяснила, что сайт play.google.com числится в реестре запрещенных ресурсов Роскомнадзора. Последняя запись датирована 28 июля 2022 г., но с пометкой «доступ не ограничивается».

Магазин Google Play не откроется с компьютера у большинства россиян

В то же время при активации программных средств, облегчающих доступ к запрещенным на территории России веб-ресурсам любой из недоступных сервисов Google, включая play.google.com, вновь начинает работать корректно и на полной скорости, ограниченной лишь возможностями этих программных средств.

Возможно, все связано с этим

Некоторые сервисы продолжают функционировать и без привычных россиянам инструментов пользования интернетом. К примеру, портал chrome.google.com, на котором можно скачать браузер Chrome, доступен в полной мере. То же касается и почтового сервис Gmail (mail.google.com).

Что вышло из строя

По данным портала Comms, в разных регионах России пользователи сталкиваются с невозможностью загружать фотографии в Google Photo при помощи веб-версии сервиса (photo.google.com). У некоторых не загружаются обложки альбомов в музыкальном сервисе YouTube Music, но при этом на воспроизведение музыки в нем жалоб пока не поступало.

Ситуация хуже, чем можно себе представить

Кто-то столкнулся с неработоспособностью сайта chrome.google.com – по всей видимости, его доступность зависит от региона проживания пользователя. Редакция CNews также обнаружила невозможность загрузки расширений для Chrome из магазина Google – процесс зависает на этапе проверки, плюс в самом магазине не загружаются изображения.

Как и в случае с сайтом play.google.com, у россиян больше нет доступа к серверам lh3.googleusercontent.com, h4.googleusercontent.com, lh5.googleusercontent.com и lh6.googleusercontent.com. Также нет иконок приложений в магазине видеоигр Google Play Games, плюс пропали изображения пользовательских профилей (аватарки) во всех сервисах Google.

Скачать расширения для браузеров на основе Chrome, а также для самого Chrome, больше нельзя

Отдельно следует обратить внимание на проблему, с которой столкнулись владельцы смартфонов серии Google Pixel. На них больше нет возможности скачивать и устанавливать обои из интернета. С чем связана конкретно эта беда, пока неизвестно, но нельзя забывать, что Google не продавала и не продает свои Pixel в официальной российской рознице.

Российская инфраструктура Google рушится

На момент публикации материала представители Google не комментировали происходящее. Молчание таят как сотрудники головного офиса компании, так и те, кто еще остались в российском ее представительстве.

Google – одна из компаний, негласно поддерживающих американские санкции против России. К примеру, она удаляет «неугодные» российские приложения из своего каталога, в частности, утилиты российских банков.

Надежда на восстановление сервисов еще теплится

Также в мае 2022 г. Google начала процедуру банкротства своего российского офиса и тайный вывоз его работников за рубеж. Несогласных на релокацию никто не уговаривает – ответив отказом на предложение переехать в другую страну, сотрудники офиса Google в Москве тут же оказываются на улице с трудовой книжкой в руках.

В конце весны 2022 г. Google стала отключать серверы своей сети Google Global Cache в России. Они нужны для быстрой работы всех сервисов Google, в особенности YouTube. Такие серверы встраиваются в инфраструктуру провайдеров. Google отключает их удаленно, причем в некоторых случаях она сначала дергает рубильник, и лишь затем сообщает об этом провайдеру.

Нельзя исключать, что недоступность сервисов Google для пользователей с российским IP-адресом может быть связана именно с отключением серверов Google Global Cache.