Власти предлагают раздать санированные конфиденциальные данные бизнесу и государству

Минэкономики предложило механизм санитизации данных, который позволит бизнесу и государству использовать информацию, которая содержит разные виды тайн (банковская, налоговая и пр). С помощью такого инструмента чувствительная информация будет очищена от конфиденциальных деталей. Эксперты сходятся во мнении, что санитизация поможет бизнесу использовать такие данные, но при неправильном ее применении информация может быть скомпрометирована.



Санобработка данных

Минэкономики предлагает ввести «санитизацию» данных ограниченного доступа. Об этом говорится в новой версии поправок к закону «Об информации», на которую ссылается «Коммерсант». Поправки регулируют работу Национальной системы управления данными (НСУД).

Согласно поправкам, «санитизированные» данные — это информация измененная таким образом, что определить ее принадлежность к конкретному лицу невозможно. К этим данным относится информация, содержащая банковскую или налоговую тайну, или тайну о связи и пр., из которой вычищены все конфиденциальные детали. Например, детали о транзакциях, уплаченных налогах и др., пишет издание.

Ведомство предлагает для каждого вида информации разработать свои алгоритмы санитизации. Там также уточнили, что данные могут быть санитизированы как для государства, так и для бизнеса.

Как это работает

Обрабатывать данные будет сама НСУД, пояснил «Коммерсанту» собеседник, близкий к разработке инициативы Минэкономики.

Президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова считает, что санитизированные данные должны быть введены для бизнеса. В пример таких данных главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности ЭБР Кирилл Ляхманов приводит информацию о погоде, транспорте и пешеходном трафике, о загрязненности воздуха и пр.

Минэкономики предлагает санитизировать данные из НСУД для использования их бизнесом и государством

Сейчас данные, которые содержат конфиденциальную информацию, бизнес использовать не может, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Он согласен с Серебряниковой и считает, что такие данные могут быть проанализированы искусственным интеллектом.

Но эксперт предупреждает, что неправильная обработка такой информации может привести к их компрометации, особенно если ее обогатить другими данными.

В Минцифры при этом заверили «Коммерсант», что механизм санитизации не противоречит политике в области защиты данных. Он может использоваться, например, в работе с базами данных юридических лиц.

Для чего нужна НСУД

Основная задача НСУД состоит в улучшении качества и доступности государственных и муниципальных услуг для граждан. Эта платформа должна систематизировать множество государственных систем, реестров и баз данных, включая описания данных реестра юрлиц, реестра недвижимости, реестра транспортных средств, пенсионного фонда и др. Кураторами НСУД выступают Минцифры и Минэкономразвития.

Создание механизма представления данных из разных информационных систем даст возможность использовать данные НСУД научным, исследовательским учреждениям, разработчикам искусственного интеллекта, бизнесу, учреждениям социальной среды и институтам государственного управления.