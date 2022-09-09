Google оставила владельцев дешевых Android-смартфонов без YouTube, Gmail и магазина приложений

Google против устаревших гаджетов

Корпорация Google повысила системные требования к смартфонам для запуска Google Mobile Services (GMS), пишет портал GizChina. GMS – набор штатных API и приложений Google, включающий, помимо прочего, YouTube, Gmail и магазин приложений Play.

Доступ к сервисам Google с мая 2019 г. закрыт для Huawei и всех ее смартфонов на фоне торговой войны между США и Китаем. Теперь данное ограничение распространяется на все дешевые Android-устройства с объемом оперативной памяти менее 2 ГБ. Также изменения касаются и встроенного накопителя – если он меньше, чем 16 ГБ, то сервисов Google в устройстве не будет.

В данном случае речь именно о новых устройствах – удалять или блокировать работу GMS на ранее выпущенных гаджетах начального уровня Google пока не планирует. Запрет напрямую затрагивает производителей смартфонов – Google не требует от них полностью отказаться от выпуска мобильников совсем базового уровня, но предустанавливать GMS на них они более не смогут.

Google пошла еще дальше

Решив не ограничиваться одними только мобильными сервисами, Google распространила новое ограничение и на ОС Android 13, распространение которой началось в августе 2022 г. Ультрабюджетные смартфоны не будут поставляться с ней, если у них меньше 2 ГБ RAM и 16 ГБ ROM.

Покупать дешевые смартфоны на Android становится максимально невыгодно

Попытка обхода ограничений Google при помощи упрощенной версии Android 13 (с приставкой Go в названии) заранее обречена на провал. Android Go и раньше требовала наличия 2 ГБ оперативной памяти, но могла работать на устройствах с 8 ГБ ROM. Теперь же ей нужно как минимум 16 ГБ.

Но, если удалять GMS со старых устройств Google пока не планирует, то их апдейт до Android 13 и Android 13 Go она уже запретила. Прошивки этих устройств обновятся максимум до версии 12.

Все было ожидаемо

ОС Android существует с сентября 2008 г., и у нынешней Android 13 по сравнению с Android 1 из общего только название и ряд базовых функций. За 14 лет система претерпела множество изменений, которые привели к росту ее системных требований.

В мире настольных ОС ситуация аналогичная. Новой Windows 11 нужно гораздо больше системных ресурсов даже в сравнении с Windows 10.

Google ранее уже повышала минимальный порог для доступа устройств к GMS. В 2020 г. она запретила предустанавливать свои сервисы на все Android-устройства с оперативной памятью менее 512 МБ.

Пути решения

Альтернативным вариантом появления GMS на старых Android-устройствах является их самостоятельная установка. Для этого можно прибегнуть к широко известному сервису The Open GApps Project, позволяющему выбрать нужный набор приложений Google для установки на устройство.

Также GMS пока еще можно предустанавливать на старые устройства под управлением Android 12 и 12 Go. Эти операционные системы появились весной 2021 г.

Самым верным решением в данном случае будет отказ от покупки заранее морально устаревшего устройства или, если оно уже куплено, замена его на современное. 2 ГБ оперативной памяти в 2022 г. в составе Android-смартфона недостаточно для стабильной работы всех необходимых приложений. Часть этого объема займут ОС и дополнительная оболочка (при наличии), а остальным приложениям, в том числе и навигаторам, останется довольствоваться лишь оставшимися сотнями мегабайтов.

Доподлинно неизвестно, как много людей до сих пор пользуются аппаратно устаревшими Android-устройствами. По данным портала Business of Apps, на август 2022 г. в мире насчитывалось в пределах 2,5 млрд Android-пользователей.

Согласно статистике StatCounter, в августе 2022 г. почти никто в мире не владел гаджетом на Android ниже версии 5. И даже на эту операционку приходилась лишь 1,83-процентная доля. Самой популярной в настоящее время считается Android 11 с 27,98%. Число пользователей Android до версии 4,4 включительно – лишь 3,35% во всем мире.

В России ситуация немного иная. Пока что россияне активнее всего пользуются Android 10 (27,84%). У древней Android 6 – 2,44%, у Android 7.1, как ни странно, 2,33%. Все версии Android ниже 6 занимают 12,5% рынка.