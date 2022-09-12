Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford

Пользователи перестали использовать Facebook (признана в России экстремисткой организацией) для авторизации на сторонних сайтах. Они боятся за безопасность персональных данных. В ответ на это крупные корпорации стали избавляться от кнопки, позволяющей залогиниться на их сайты посредством Facebook. В первых рядах это сделали Dell, Twitch, Ford и Best Buy.

Facebook никто не любит

Американский крупный бизнес начал избавляться от виджетов корпорации Meta* на своих сайтах, пишет CNBC. Корпорация Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

В частности, корпорации стали удалять со своих сайтов кнопки, позволяющие авторизоваться в них через Facebook. В этом случае для идентификации пользователя используются данные, введенные им при регистрации в данной соцсети.

В числе первых, кто поспешил бойкотировать виджеты Facebook, оказалась компания Dell, из-за санкций ушедшая с российского рынка. Также отметился стриминговый сервис Amazon Twitch, лишивший российских стримеров монетизации.

Facebook бойкотируют теперь не только в России

Наряду с ними в список вошли порталы сети магазинов Best Buy, автогиганта Ford и производителя спортивной одежды и аксессуаров Nike. Им вторили Pottery Barn, Patagonia и Match.

Достоверных причин, по которым кнопка авторизации через Facebook стала пропадать с сайтов крупных брендов, на момент публикации материала не было. Однако представители Dell пояснили, что это прямым образом связано с безопасностью пользователей.

Во славу персональных данных

По словам Джен Фелч (Jen Felch), директора Dell по цифровым и информационным технологиям, пользователи Facebook стали очень сильно бояться использовать свои Facebook-данные на сторонних ресурсах. Они переживают за конфиденциальность персональных данных.

Как пишет CNBC, происходящее – это чуть ли не разворот на 180 градусов. Еще несколько лет назад все крупные компании стремились разместить на своем сайте кнопку авторизации через Facebook. Дошло до того, что такой виджет стал частью и никому неизвестных крошечных веб-ресурсов.

Даже конкурирующие социальные сети предлагали (а некоторые предлагают до сих пор) авторизацию через Facebook. Такая опция была реализована в принадлежащей Microsoft сети LinkedIn, а также в Twitter, который может стать собственностью Илона Маска (Elon Musk).

Российские крупные порталы тоже массово отключают возможность авторизации через Facebook. Например, такая опция отсутствует в «Одноклассниках» хотя авторизоваться в этой соцсети можно, помимо стандартного способа, через Apple и Google.

Почти безграничная власть не может быть вечной

Отказ от кнопки авторизации через Facebook – очередной признак ослабления влияния Meta и ее соцсетей в Интернете после более чем десяти лет его укрепления. В прошлом году бизнес компании столкнулся с изменением конфиденциальности Apple в iOS , что усложнило таргетирование рекламы, ухудшением состояния экономики, конкуренцией со стороны службы коротких видео TikTok и репутационным ущербом после того, как стало известно, что Meta специально провоцировала своих пользователей на негатив, чтобы те проводили в ее соцсети больше времени.

Рунете авторизация через Facebook давно не в почете

Как сообщал CNews, правда всплыла в октябре 2021 г. бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) обвинила ее в эксплуатации чувств страха и ненависти для провоцирования людей на конфликты внутри соцсети. Люди концентрировались на этих спорах, тратили больше своего личного времени на общение, что в итоге выливалось в рост доходов компании,

Во II квартале 2022 г. Meta впервые за 18 лет своего существования столкнулась с отрицательными финансовыми показателями. Как пишет CNBC, III квартал 2022 г., который завершится 30 сентября, тоже принесет Meta сокращение выручки.

Значительную роль во всем происходящем играет накопленное недоверие к Facebook как к веб-ресурсу. Социальная сеть слишком часто допускает утечки персональных данных десятков миллионов своих пользователей. Например, В 2018 г. выяснилось, что аналитическая компания Cambridge Analytica собирала личную информацию 87 млн профилей Facebook, чтобы в дальнейшем использовать эти данные для таргетированной рекламы в ходе предвыборной гонки за пост Президента США в 2016 г. Facebook совершенно не запрещала ей делать это.

Также отказ компаний от кнопки авторизации посредством Facebook может быть следствием почти полной остановки роста этой соцсети. Если в декабре 2021 г. она насчитывала 1,93 млрд ежедневно активных пользователей, то спустя почти год этот показатель вырос лишь до 1,97 млрд.

Предварительные итоги неутешительны

Компании, которые еще не убрали кнопку Facebook со своего сайта, заявляют, что пользователи почти перестали использовать ее для авторизации. Согласно статистике портала SnapHabit, что авторизация через Facebook в последнее время упала на последнее место по популярности. Из 10 тыс. логинов 42,7% было осуществлено через Google, 26,5% через Apple, а 20,1% – через электронную почту. И только в 10,7% авторизаций использовалась кнопка Facebook.

*, ** Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.