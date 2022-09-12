Конференция CNews «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса» состоится 11 октября

11 октября 2022 г. CNews проведет конференцию «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса».

11 октября 2022 г. CNews проведет конференцию «E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса».

2021 г. был успешным как для рынка розничной торговли в целом, так и для онлайн-торговли в частности. Совокупная выручка лидеров рынка e-commerce Wildberries, Ozon и Aliexpress увеличилась на 89,3% и составила 1,6 трлн руб. Лидер по росту выручки — Ozon с показателем 127,1%.

Аналитики InfoLine прогнозируют, что в 2022 г. оборот розничной торговли в России снизится на 7–9%. Тем не менее, один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon заявил, что его выручка, как и планировалась, увеличится на 80%. Компания намерена изменить подход к логистическим операциям, упаковке, развивать проекты, которые генерируют дополнительную выручку, например, услуги логистики для внешнего рынка, рекламу для продавцов и внешних клиентов.

Российский рынок e-commerce

Каким стал 2022 г. для российского рынка онлайн-торговли?

Маркетплейсы vs онлайн-магазины: кто кого?

Удалось ли онлайн-магазинам решить логистические проблемы?

Перспективы развития онлайн-площадок традиционных ритейлеров.

Какие сервисы определяют конкурентоспособность онлайн-магазина?

Технологии и сервисы

Методы привлечения и удержания клиентов.

Быстрая и удобная доставка.

Многоканальная онлайн-торговля.

Роботы на службе e-commerce.

Новые возможности онлайн-выбора товаров.

Безопасность покупок и платежей.

Облачные сервисы для онлайн-ритейлеров.

Кейсы и тенденции

Как изменился спрос в онлайн-магазинах?

Интернет-продажа маркированных товаров.

Большие данные. Как возможность найти индивидуальный подход к покупателю?

Как сделать поиск товаров еще более удобным?

Какие онлайн-сервисы ждут от продавцов покупатели?

С докладами выступят:

Александр Иванов, президент eCommerce Russia Ассоциации (НАДТ);

Александр Горяинов, директор по информационным технологиям, СК «МАКС»;

Дмитрий Пивоваров, управляющий директор, CDEK.Shopping;

Владимир Коленцев, партнер, интернет-магазин «Инструменты-Онлайн.ру»;

Елизавета Шмырева, бизнес-директор, Едадил;

Айгерим Исенжулова, директор по работе с клиентами, Catery;

Представитель сервиса Autospot.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.