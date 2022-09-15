HeadHunter может стать контролирующим акционером YouDo

HeadHunter, приобретя 9,91% акций площадки по поиску исполнителей YouDo, может реализовать опционы на увеличение своей доли в площадке до 56,8%. В этом случае HeadHunter должен будет выкупить доли других совладельцев площадки, включая МТС. Если же опционы не будут реализованы, то HeadHunter, наоборот, должен будет продать имеющуюся долю в YouDo.

Как HeadHunter может стать контролирующим акционером YouDo

28 октября 2022 г. начнется полугодовой период, когда рекрутинговый сервис HeadHunter сможет реализовать первый опцион на увеличение своей доли в площадке по поиску исполнителей YouDo. Это следует из документов HeadHunter.

Осенью 2021 г. HeadHunter объявил об инвестициях в размере $5 млн в YouDo. Подробности сделки тогда не разглашались. Из раскрытых сейчас материалов следует, что HeadHunter в ходе той сделки приобрел 9,91% в головной структуре YouDo – кипрской YouDo Web Technologies. То есть вся компания была оценена в $50,5 млн.

Тогда же HeadHunter получил два опциона на выкуп в совокупности еще 46,89% в YouDo. Их реализация позволит HeadHunter стать контролирующим акционером YouDo с долей 56,8%.

HeadHunte может реализовать опционы на увеличение своей доли в YouDo до 56,8%

Первый опцион позволяет HeadHunter выкупить 14,9% в YouDo. Второй опцион позволяет HeadHunter выкупить еще 31,99%. Его можно будет реализовать в течение полугода после 28 октября 2023 г. Причем если первый опцион не будет реализован, то второй опцион позволит HeadHunter приобрести сразу 46,89% акций YouDo.

Обязанности HeadHunter в случае установления контроля над YouDo

Кроме того, HeadHunter заключил еще ряд опционных соглашений с владельцами YouDo. Они обязывают HeadHunter, в случае установления контроля над YouDo, выкупить остающиеся 43,2% акций площадки.

Также, если HeadHunter не реализует опционы на установление контроля над YouDo, HeadHunter будет обязан продать остальным акционерам площадки имеющиеся у него 9,91% акций YouDo. В пресс-службе HeadHunter не ответили на вопрос, приняла ли решения компания на реализацию опциона по увеличению своей доли в YouDo.

Инвестиции МТС в YouDo

В 2018 г. компания «Мобильные телесистемы» (МТС) вложила в сервис YouDo $12 млн, получив взамен 13,7% акций площадки. Тогда вся компания была оценена в $87,5 млн – на 42% больше, чем в ходе последующей сделки с HeadHunter. Пресс-служба МТС не ответила на вопрос, будет ли оператор продавать свою долю в YouDo в рамках реализации имеющихся у HeadHunter опционов.

Еще раньше, в 2016 г., Sistema Venture Capital (Sistema_VC), венчурный фонд АФК «Система», основного акционера МТС, вложил с партнерами $6,2 млн в YouDo. Также средства в YouDo вкладывали владелец платежной системы Qiwi Сергей Солонин, фонды United Capital Partners и Fint Capital.

Возможности YouDo

YouDo основана в 2012 г. Площадка позволяет искать исполнителей работ в сегментах C2C (пользователь для пользователя) и B2B (бизнес для бизнеса). В 2021 г. на площадке была зарегистрировано около 9 млн пользователей, из которых 2,6 млн – это оказывающие услуги специалисты.

Через YouDo можно заказать услуги по уборке, ремонту, грузоперевозкам, курьерской доставке и другим видам работ. Площадка работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге.