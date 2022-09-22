В России рухнул домашний интернет «Ростелекома». Причины не установлены

В сети проводного интернета «Ростелекома» сбой. Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из Москвы, однако проблемы отмечаются и в других регионах России, включая удаленные от столицы. В компании не раскрывают причины и не уточняют, насколько масштабной является поломка.

Интернет недоступен

В России наблюдается веерное отключение проводного интернета «Ростелекома». Проблемы фиксируются в различных российских регионах, но больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.

В частности, редакция CNews зафиксировала падение интернета «Ростелекома» в нескольких районах Москвы, включая Новые Черемушки. Представители провайдера на вопрос редакции о причинах поломки сервиса к моменту выхода материала ответить не смогли.

Многочисленные попытки дозвониться до оператора по номеру горячей линии «Ростелекома» ни к чему не привели. Автоответчик подтверждает наличие проблемы, но не уточняет ее масштабы и точные сроки устранения.

Где случилась беда

По оценке редакции CNews, в столичном регионе проводной интернет «Ростелекома» начал сбоить 22 сентября 2022 г. приблизительно в 12:50 по Москве. Согласно сервису DownRadar, пользователи стали оставлять жалобы ближе к 13:30.

Сбой, судя по всему, всероссийский

На момент публикации материала жители Москвы сообщили о проблемах в работе интернета «Ростелекома» более 730 раз. На втором месте Санкт-Петербург с 39 заявками. Из этого следует, что проблема охватывает пока лишь столичный регион.

Однако постепенно растет количество жалоб и в других городах, в том числе удаленных от Москвы. Например, во Владивостоке было пять заявок, в Хабаровске – девять. При этом, например, в Иркутске все функционировало стабильно.

Но все же больше всего нареканий домашний интернет «Ростелекома» вызвал у жителей европейской части России. Проблемы в его работе фиксировались в Самаре, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Урал тоже «зацепило» – есть жалобы из Екатеринбурга и Новосибирска.

Такое сообщение видели на своих экранах столичные абоненты « Ростелекома

Также пока незначительное количество сообщений о сбоях в работе проводного интернета «Ростелекома» зафиксировано в Барнауле, Волгограде, Кемерово, Костроме, Сыктывкаре и некоторых населенных пунктах Амурской, Московской и Ярославской областей. В дополнение к этому, по данным редакции CNews, интернета «Ростелекома» на протяжении двух дней нет в районе станции метро «Щукинская» в Москве.

Комментарий «Ростелекома»

Сразу после публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий представителей «Ростелекома». «Произошел кратковременный технический сбой», – заявили они. Также, по их словам, работоспособность услуг связи была восстановлена.

На вопрос CNews, в чем была причина сбоя, и во всех ли регионах интернет заработал как прежде, в «Ростелекоме» ответить не смогли.

Интернет починили, но число жалоб растет

Тем временем, количество жалоб на работу домашнего интернета «Ростелекома» на портале Down Radar все еще растет. На момент получения комментария в Москве их было уже около 930.

Масштабные сбои в сети «Ростелекома»

Сеть домашнего интернета «Ростелекома» не в первый раз за последние годы выходит из строя одновременно в нескольких регионах России. Предыдущий знаковый случай произошел в середине августа 2019 г.

В тот день доступа к Всемирной паутине временно лишилась большая часть абонентов «Ростелекома» в Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Санкт-Петербурге, Чите и Хабаровске. Перебои в работе сервиса начались ранним утром по московскому времени и продолжались, по меньшей мере, в течение суток.

В конце мая 2015 г. «Ростелеком» оставил без интернета только своих столичных клиентов. Пользователи сервиса «Онлайн» не могли ни подключиться к Сети, ни дозвониться в службу технической поддержки.

Стабильность работы «Онлайма» была нарушена в 19:00 21 мая 2015 г. по Москве. Причиной отказа в доступе в интернет стали ошибки в авторизации абонентов. Представители «Ростелекома» завили CNews, что проблемы должны были быть решены около 22 часов 21 мая 2015 г., однако некоторые абоненты «Онлайма» получила доступ к интернету лишь утром следующего дня.