«Сбербанк онлайн» перестанет работать в Chrome и Firefox. Как решить проблему

Все веб-сервисы Сбербанка в ближайшем будущем могут начать некорректно работать в западных браузерах: Chrome, Firefox, Safari и др. Чтобы не потерять доступ к своему личному кабинету, нужно перейти на российский браузер. Альтернативный метод тоже есть – можно встроить российские TLS-сертификаты в нужный иностранный обозреватель. Инструкция есть на «Госуслугах».

Очередные санкции Запада

Веб-версия сервиса «Сбербанк онлайн» в очень скором будущем может перестать работать в иностранных браузерах, пишет «Российская газета». Всему виной отсутствие поддержки в этих браузерах российских сертификатов безопасности, на которые Сбербанк начал переводить все свои сервисы за несколько дней до 21 сентября 2022 г.

Первым, по словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, на отечественные сертификаты безопасности перейдет официальный сайт банка. Позже подтянутся и все прочие принадлежащие ему веб-сервисы.

В данном случае речь о TLS-сертификатах Национального удостоверяющего центра. После перехода сайтов на них в западных браузерах они будут помечаться как опасные, с возможностью перехода на них на свой страх и риск. Но нельзя исключать, что они будут полностью заблокированы.

Мобильные платформы ситуация тоже затрагивает. Это особенно важно для владельцев iPhone

Следует отметить, что проблемы с российскими сертификатами впервые проявились еще в марте 2022. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Коснется почти всех

Запрет на пользование веб-версией сервиса «Сбербанк онлайн» совсем скоро может распространиться на Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox и другие популярные обозреватели. Большая их часть – американские. К слову, Google и Apple бойкотируют Россию всеми возможными методами.

Проблема заключается в том, что россияне в подавляющем своем большинстве пользуются именно браузерами зарубежного происхождения. В августе 2022 г. долю рынка в 54,65% удерживал Chrome, а также все браузеры, мимикрирующие под него (данные StatCounter).

У Apple Safari было 11,91%, у Opera – 6,77%, у Firefox – 4,75%, у Microsoft Edge – 2,74%. В сумме это около 81% всего российского рынка браузеров. Все эти программы могут (и, вероятнее всего, будут) некорректно работать с российскими сертификатами безопасности.

Данная статистика учитывает все существующие платформы. Если рассматривать только мобильные устройства, то здесь 60,57% у Chrome, 22,85% у Safari, 2,81% у штатного браузера на гаджетах Samsung и 1,79% у Opera, что в сумме превышает 88%.

Поддержка отечественного разработчика

Забыть о потенциальных проблемах с сертификатами пользователю гарантированно поможет переход на отечественные браузеры. Наиболее известный – это «Яндекс браузер», построенный на том же движке, что и Google Chrome. За последний год его популярность среди россиян заметно выросла за счет падения доли Chrome.

В сентябре 2021 г. «Яндекс браузер» суммарно удерживал 11,56% российского рынка, тогда как у Chrome было 65,37%. Сейчас у браузера Google 54,65%, у «Яндекса» – 16,36%.

Второй вариант – это браузер Atom за авторством холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group. Он развивается с 2019 г., но, в отличие от «Яндекс браузера», россияне весьма неохотно переходят на него – в августе 2022 г. у него не было даже 1% рынка.

Существует вероятность, что низкая популярность Atom напрямую связана с предыдущим браузером VK – «Амиго». Эта утилита надолго засела в памяти россиян – они помнят, как VK пытался установить его на их компьютеры всеми возможными методами, нередко без их на то согласия. «Амиго» появился в сентябре 2012 г., а разработка его была прекращена в июле 2018 г.

Если нет желания переходить на отечественное

Все те, кто не готов пользоваться российскими браузерами, но при этом не хочет отказываться от «Сбербанк онлайн» и других сервисов банка, могут воспользоваться альтернативным решением. Оно полностью легальное, так как продвигается непосредственно государством, и при этом полностью работоспособное.

Чтобы оставаться на Chrome или Firefox и не испытывать проблем с сайтами на российских TLS-сертификатах, нужно эти самые сертификаты интегрировать в нужный браузер. Для этого потребуется перейти на портал госуслуг в раздел с сертификатами (gosuslugi.ru/crt) и скачать оттуда все необходимые файлы. Инструкция по установке находится там же.