Минцифры выпустило рекомендации по дизайну госсервисов

Власти утвердили рекомендации по проектированию интерфейсов онлайн-инструментов на портале «Госуслуги» и систем управления для государственных сервисов. В двух новых стандартах определены правила дизайна удобных онлайн-сервисов, начиная с редакционной политики и заканчивая иллюстрированием.



Госинтерфейс по единым правилам

Как стало известно CNews, президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко утвердил рекомендации по проектированию интерфейсов госуслуг и систем управления для государственных сервисов. В распоряжении редакции оказались два стандарта, разработанные Минцифры.

Первый документ касается дизайна интерфейсов услуги или функции на едином портале «Госуслуги». Второй – дизайна интерфейсов систем управления для государственных сервисов. Задача документов – определить правила проектирования удобных для пользователей госсервисов.

Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев отметил, что была придумана «единая фронтальная система координат», чтобы привести к единому знаменателю все госуслуги и облегчить людям взаимодействие с госорганами.

Рекомендации разрабатывались под руководством Минцифры с участием команд «Гостеха» и «РТ лабс»

«Была реализована простая логика стандарта (алфавита госуслуг): собраны основные "кубики Лего", из которых конструируется любая услуга, – рассказал Огуряев. – Также внедрен "Визуальный конструктор услуг", который позволил технологически просто собирать из этих кубиков интерфейсы».

По его словам, NPS восприятия (индекс потребительской лояльности) пользователей удобства услуг и сервисов портала «Госуслуги» и так за 2,5 года вырос с 30% до 60%, и теперь стоит по максимуму использовать наработанные практики.

Документ 1. Системы управления

В стандарте, описывающем интерфейс систем управления для госсервисов, содержится 28 страниц. Под системой управления имеются в виду АРМ (автоматизированное рабочее место), CMS (Content management system – система управления содержимым) и панель администратора сайта. В такой системе обычно ведется разноплановая работа с данными.

В структуру методички входит раздел с полезными ссылками: «Все гайды госуслуг», «Принципы» и «Доступность интерфейсов». В последнем разделе, в частности, описывается, как представлять информацию для пользователей с проблемами зрения, моторики, речи и ментального восприятия. В документе представлены библиотеки элементов, например «Библиотека Cardbox» (цвета, шрифты, элементы) и «Библиотека Cardbox ARM» (контекстные меню, фильтры, таблицы, графики, дашборды).

Также в стандарте подробно прописана редакционная политика. Она затрагивает все тексты, которые используются в системах управления: надписи на полях и кнопках, формы заполнения данных и поиска, заголовки и т. д. Объясняют авторы методички также, как оформлять иллюстрации и иконки. Детально прописана инструкция, как создавать команду для работы над онлайн-сервисом, как распределять роли, готовить гипотезы и проверять их, работать над дизайн-макетами.

Документ 2. Дизайн госуслуг

В стандарте, описывающем интерфейс госуслуг на одноименном портале, содержится 14 страниц. Он предназначен для разработчиков онлайн-сервисов для предоставления госуслуг разного плана. В документе они разделены по группам: универсальные и ситуативные (замена паспорта или выдача удостоверения частного охранника), локальные и федеральные (ежемесячная выплата на детей и региональные субсидии по ЖКХ), масштабные и небольшие (запись к врачу и проверка ИНН).

В документе также много полезных ссылок: помимо разделов, посвященных иконографике, иллюстрациям и редакционной политике, есть архивы с баннерами, видеороликами, ответами на часто задаваемые вопросы и «описаниями жизненных ситуаций с советами». Есть также шаблоны со страницами личных кабинетов, интерактивные формы для подачи заявлений в ведомства, примеры мобильных приложений.

Помимо библиотеки Cardbox предлагается воспользоваться библиотекой Gos App UI с базовыми элементами для мобильных приложений.

Кто разрабатывал рекомендации

Рекомендации разрабатывались под руководством Минцифры с участием команд «Гостеха» и «РТ лабс».

«Методики, которые мы разрабатываем, помогут федеральным и региональным заказчикам ГИС выпускать продукты, соответствующие этим принципам, а также облегчат переиспользование разработок», – отметил первый заместитель директора «Гостеха» Владимир Рахманов.

Заместитель гендиректора «РТ лабс» по управлению клиентским опытом Андрей Лебедев напомнил, что методические рекомендации по проектированию «Госуслуг» создавались большой командой на протяжении более чем двух лет.

«Мы тестировали идеи, проводили опросы пользователей и отбирали лучшие решения, – уточнил Лебедев. – Сегодня как разработчики, так и специалисты ведомств могут проектировать сервисы, используя стандартизированные подходы и элементы интерфейса: пошаговые квизы, подсказки, короткие и емкие тексты, наглядную графику».

Сообщается, что в новом «Визуальном конструкторе услуг» на портале «Госуслуги» уже работают больше 50 ведомств, и больше 40 новых госуслуг уже выведено на сайт.