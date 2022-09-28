CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Ритейл Маркет
|

Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, кроссплатформенности и цен на решения, представленные на российском рынке.

Услышав фразу «low-code», компании мгновенно оживляются. Измученные постоянным поиском программистов и регулярной доработкой существующего ПО, они сразу понимают, что речь идет о платформах, не требующих программирования. И даже если сегодня эти платформы недостаточно совершенны, то через несколько лет, вероятно, избавят рынок от нынешней зависимости от разработчиков.

Впрочем, у пессимистов другой взгляд. Они говорят о том, что ни один конструктор всерьез в бизнесе не прижился и выполняет только базовые функции. А если учесть, что бизнес-ПО постоянно усложняется, то и конструктор должен постоянно усложняться, и в конечном итоге он перестанет быть конструктором.

Аналитики Market.CNews взяли на себя роль реалистов и сравнили функционал и возможности 20 low-code платформ, представленных на рынке.

Рейтинг Low-code платформ 2022

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Функциональные возможности
  2. Кроссплатформенность
  3. Масштабируемость решения
  4. Форматы поставки ПО
  5. Количество шаблонов на маркетплейсе
  6. Количество партнеров по внедрению
  7. Наличие обучающих курсов
  8. Стоимость

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Перейти к рейтингу Low-code 2022

«Видя тренд на low-code, все стараются назвать себя low-code-ом, — комментирует ситуацию на рынке Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Часть вендоров исторически развивала направление low-code, и здесь вопросов нет. Но сегодня приписка low-code возникает даже там, где прежде об этом речи и не шло. Наличие хотя бы каких-то признаков конструктора и интуитивно понятного интерфейса позволяет компаниям заявить о своем решении на перспективном рынке».

Лидером рейтинга признана low-code платформа ELMA365 от компании ELMA. Это достаточно прогрессивное решение с широким функционалом, развитым маркетплейсом и наиболее широкой партнерской сетью среди участников рейтинга. Еще один плюс — доступные цены.

Второе место — у компании FIS и платформы FIS Platform. Здесь также стоит отметить широкий функционал и кроссплатформенность. Среди уникальных преимуществ — наиболее широкий среди участников рейтинга маркетплейс шаблонов и самые низкие цены.

На третьем месте — low-code платформа Naumen SMP от компании Naumen. Решение отличается максимальным функционалом и широкими возможностями в плане кроссплатформенности. Стоимость лицензий рассчитывается индивидуально.

Таблица 1. Топ-5 Low-code платформ 2022

Место Компания Low-code платформа Сумма баллов
1 ELMA ELMA365 469
2 FIS FIS Platform 451
3 Naumen Naumen SMP 448
4 Directum Directum RX 429
5 PIX Robotics PIX RPA 423

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews составили диаграмму со структурой баллов. На диаграмме по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали— шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Структура баллов. Рейтинг Low-code 2022

Функционал
Универсальность
Цены
260
165
44
260
141
50
290
153
5
230
163
36
240
148
35
200
141
28

260
97
5

205
105
40

170
112
30
190
90
28

210
71
5
170
80
23
220
15
31
125
115
18
140
65
41

165
74
5
130
78
23
150
71
5
145
52
27

85
80
5

Обзор Low-code платформ 2022

Рейтинг Low-code 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

Перейти к обзору Low-code 2022

Что происходит на рынке Low-code

Рынок Low-code достаточно молод, а идея полного или хотя бы частичного отказа от программистов — в мечтах у большинства компаний. Все это приводит к активному насыщению рынка новыми и новыми участниками:

  • В лучшем случае речь идет о более-менее полноценных платформах, предназначенных для разработки и прототипирования корпоративного ПО.
  • В худшем случае речь идет об оснащении условной CRM-системы возможностью гибкой настройки рабочего стола путем перетаскивания блоков и провозглашением полученной программы low-code платформой.

Еще одна тенденция носит скорее образовательный характер: вендоры пытаются донести до заказчиков, что на самом деле умеют делать их продукты: чего от них можно ожидать, а чего ожидать не стоит, какие функции стоит возложить, а какие не стоит.

Отметим и расширение спектра возможностей low-code платформ. Исторически наиболее близкими к low-code были BPM-системы. Сегодня в этом ряду стоят также CRM-системы, СЭД, ECM, BI-решения и другие.

Сравнить цены на low-code платформы можно на ИТ-маркетплейсе Market.CNews, выбрав low-code в разделе «Услуги».

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой LOW_CODE в теме письма.

Перейти к обзору Low-code 2022

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022

Россиян отлучили от европейских криптокошельков

Chrome стал самым «дырявым» браузером. Internet Explorer за ним не угнаться

В России отменяется 30-процентная скидка госпошлин при оплате через «Госуслуги». Теперь придется платить целиком

«Самому загадочному миллиардеру Уолл-Стрит» разрешили закрыть долг по акциям «Яндекса»

«Авито» будет скупать подержанные смартфоны и перепродавать их с гарантией

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Показать еще

Наука

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября