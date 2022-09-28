Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, кроссплатформенности и цен на решения, представленные на российском рынке.
Услышав фразу «low-code», компании мгновенно оживляются. Измученные постоянным поиском программистов и регулярной доработкой существующего ПО, они сразу понимают, что речь идет о платформах, не требующих программирования. И даже если сегодня эти платформы недостаточно совершенны, то через несколько лет, вероятно, избавят рынок от нынешней зависимости от разработчиков.
Впрочем, у пессимистов другой взгляд. Они говорят о том, что ни один конструктор всерьез в бизнесе не прижился и выполняет только базовые функции. А если учесть, что бизнес-ПО постоянно усложняется, то и конструктор должен постоянно усложняться, и в конечном итоге он перестанет быть конструктором.
Аналитики Market.CNews взяли на себя роль реалистов и сравнили функционал и возможности 20 low-code платформ, представленных на рынке.
Рейтинг Low-code платформ 2022
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Функциональные возможности
- Кроссплатформенность
- Масштабируемость решения
- Форматы поставки ПО
- Количество шаблонов на маркетплейсе
- Количество партнеров по внедрению
- Наличие обучающих курсов
- Стоимость
По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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«Видя тренд на low-code, все стараются назвать себя low-code-ом, — комментирует ситуацию на рынке Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Часть вендоров исторически развивала направление low-code, и здесь вопросов нет. Но сегодня приписка low-code возникает даже там, где прежде об этом речи и не шло. Наличие хотя бы каких-то признаков конструктора и интуитивно понятного интерфейса позволяет компаниям заявить о своем решении на перспективном рынке».
Лидером рейтинга признана low-code платформа ELMA365 от компании ELMA. Это достаточно прогрессивное решение с широким функционалом, развитым маркетплейсом и наиболее широкой партнерской сетью среди участников рейтинга. Еще один плюс — доступные цены.
Второе место — у компании FIS и платформы FIS Platform. Здесь также стоит отметить широкий функционал и кроссплатформенность. Среди уникальных преимуществ — наиболее широкий среди участников рейтинга маркетплейс шаблонов и самые низкие цены.
На третьем месте — low-code платформа Naumen SMP от компании Naumen. Решение отличается максимальным функционалом и широкими возможностями в плане кроссплатформенности. Стоимость лицензий рассчитывается индивидуально.
|Место
|Компания
|Low-code платформа
|Сумма баллов
|1
|ELMA
|ELMA365
|469
|2
|FIS
|FIS Platform
|451
|3
|Naumen
|Naumen SMP
|448
|4
|Directum
|Directum RX
|429
|5
|PIX Robotics
|PIX RPA
|423
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews составили диаграмму со структурой баллов. На диаграмме по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали— шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.
Обзор Low-code платформ 2022
Рейтинг Low-code 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.
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Что происходит на рынке Low-code
Рынок Low-code достаточно молод, а идея полного или хотя бы частичного отказа от программистов — в мечтах у большинства компаний. Все это приводит к активному насыщению рынка новыми и новыми участниками:
- В лучшем случае речь идет о более-менее полноценных платформах, предназначенных для разработки и прототипирования корпоративного ПО.
- В худшем случае речь идет об оснащении условной CRM-системы возможностью гибкой настройки рабочего стола путем перетаскивания блоков и провозглашением полученной программы low-code платформой.
Еще одна тенденция носит скорее образовательный характер: вендоры пытаются донести до заказчиков, что на самом деле умеют делать их продукты: чего от них можно ожидать, а чего ожидать не стоит, какие функции стоит возложить, а какие не стоит.
Отметим и расширение спектра возможностей low-code платформ. Исторически наиболее близкими к low-code были BPM-системы. Сегодня в этом ряду стоят также CRM-системы, СЭД, ECM, BI-решения и другие.
Сравнить цены на low-code платформы можно на ИТ-маркетплейсе Market.CNews, выбрав low-code в разделе «Услуги».
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой LOW_CODE в теме письма.
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