Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, кроссплатформенности и цен на решения, представленные на российском рынке.

Услышав фразу «low-code», компании мгновенно оживляются. Измученные постоянным поиском программистов и регулярной доработкой существующего ПО, они сразу понимают, что речь идет о платформах, не требующих программирования. И даже если сегодня эти платформы недостаточно совершенны, то через несколько лет, вероятно, избавят рынок от нынешней зависимости от разработчиков.

Впрочем, у пессимистов другой взгляд. Они говорят о том, что ни один конструктор всерьез в бизнесе не прижился и выполняет только базовые функции. А если учесть, что бизнес-ПО постоянно усложняется, то и конструктор должен постоянно усложняться, и в конечном итоге он перестанет быть конструктором.

Аналитики Market.CNews взяли на себя роль реалистов и сравнили функционал и возможности 20 low-code платформ, представленных на рынке.

Рейтинг Low-code платформ 2022

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Функциональные возможности Кроссплатформенность Масштабируемость решения Форматы поставки ПО Количество шаблонов на маркетплейсе Количество партнеров по внедрению Наличие обучающих курсов Стоимость

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Видя тренд на low-code, все стараются назвать себя low-code-ом, — комментирует ситуацию на рынке Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Часть вендоров исторически развивала направление low-code, и здесь вопросов нет. Но сегодня приписка low-code возникает даже там, где прежде об этом речи и не шло. Наличие хотя бы каких-то признаков конструктора и интуитивно понятного интерфейса позволяет компаниям заявить о своем решении на перспективном рынке».

Лидером рейтинга признана low-code платформа ELMA365 от компании ELMA. Это достаточно прогрессивное решение с широким функционалом, развитым маркетплейсом и наиболее широкой партнерской сетью среди участников рейтинга. Еще один плюс — доступные цены.

Второе место — у компании FIS и платформы FIS Platform. Здесь также стоит отметить широкий функционал и кроссплатформенность. Среди уникальных преимуществ — наиболее широкий среди участников рейтинга маркетплейс шаблонов и самые низкие цены.

На третьем месте — low-code платформа Naumen SMP от компании Naumen. Решение отличается максимальным функционалом и широкими возможностями в плане кроссплатформенности. Стоимость лицензий рассчитывается индивидуально.

Таблица 1. Топ-5 Low-code платформ 2022

Место Компания Low-code платформа Сумма баллов 1 ELMA ELMA365 469 2 FIS FIS Platform 451 3 Naumen Naumen SMP 448 4 Directum Directum RX 429 5 PIX Robotics PIX RPA 423

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews составили диаграмму со структурой баллов. На диаграмме по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали— шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Структура баллов. Рейтинг Low-code 2022 Функционал Универсальность Цены 260 165 44 260 141 50 290 153 5 230 163 36 240 148 35 200 141 28 260 97 5 205 105 40 170 112 30 190 90 28 210 71 5 170 80 23 220 15 31 125 115 18 140 65 41 165 74 5 130 78 23 150 71 5 145 52 27 85 80 5

Обзор Low-code платформ 2022

Рейтинг Low-code 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Что происходит на рынке Low-code

Рынок Low-code достаточно молод, а идея полного или хотя бы частичного отказа от программистов — в мечтах у большинства компаний. Все это приводит к активному насыщению рынка новыми и новыми участниками:

В лучшем случае речь идет о более-менее полноценных платформах, предназначенных для разработки и прототипирования корпоративного ПО.

В худшем случае речь идет об оснащении условной CRM-системы возможностью гибкой настройки рабочего стола путем перетаскивания блоков и провозглашением полученной программы low-code платформой.

Еще одна тенденция носит скорее образовательный характер: вендоры пытаются донести до заказчиков, что на самом деле умеют делать их продукты: чего от них можно ожидать, а чего ожидать не стоит, какие функции стоит возложить, а какие не стоит.

Отметим и расширение спектра возможностей low-code платформ. Исторически наиболее близкими к low-code были BPM-системы. Сегодня в этом ряду стоят также CRM-системы, СЭД, ECM, BI-решения и другие.

Сравнить цены на low-code платформы можно на ИТ-маркетплейсе Market.CNews, выбрав low-code в разделе «Услуги».

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой LOW_CODE в теме письма.

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