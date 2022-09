Apple с позором уволила топ-менеджера, отдавшего компании 22 года жизни. Видео

Вице-президент Apple по закупкам Тони Блевинса уволен из компании. Он стал героем TikTok, рассказав в видеоролике, что заработал свое состояние тем, что «ласкает большегрудых женщин» и «играет в гольф». Это была всего лишь шутка, но его собственные подчиненные ее не оценили и подали жалобу. После внутреннего расследования Блевинс был вынужден уйти из компании, в которой работал с 2000 г.

В каждой шутке есть доля шутки

Компания Apple оставила без работы своего вице-президента по закупкам Тони Блевинса (Tony Blevins). Причиной увольнения стал его крайне неудачный с точки зрения общества «перфоманс» в TikTok, пишет Bloomberg.

Карьеру Тони Блевинса в Apple погубила крайне неудачная шутка, сказанная им в ролике известного в узких кругах тик-токера Дэниела Мака (Daniel Mac), также публикующего свой контент в одной из запрещенных в России соцсетей с фотографиями и фильтрами. Любимый формат Мака – это небольшие интервью, которые он берет у людей в дорогих автомобилях.

Ролик с Блевинсом был опубликован в TikTok Мака 5 сентября 2022 г. Блогер задал топ-менеджеру Apple всего один вопрос – как он сумел заработать на свой автомобиль. Сам Блевинс в это время сидел за рулем кабриолета Mercedes-Benz SLR McLaren.

Для полного образа не хватает лишь малинового пиджака

Блевинс, по всей видимости, решил проявить чувство юмора и одновременно познания в кинематографе, что и было фатальной ошибкой.

Старые фильмы никто не вспоминает

Когда Дэниел Мак спросил Блевинса, чем он зарабатывает на жизнь, тот ответил: «У меня дорогие автомобили, я играю в гольф и ласкаю большегрудых женщин. Но я отдыхаю по выходным и большим праздникам» (I have rich cars, play golf and fondle big-breasted women, but I take weekends and major holidays off).

25-секундный ролик, уничтоживший карьеру Блевинса

Фактически, Блевинс переиначил фразу главного героя фильма «Артур», которая в оригинале звучала как «Я гоняю на машинах, играю в теннис и ласкаю женщин. Но по выходным я сам себе хозяин» (I race cars, play tennis and fondle women, but I have weekends off and I am my own boss).

Однако, возможно, Блевинс не учел одну маленькую деталь. Подавляющее большинство пользователей TikTok могли никогда не слышать о существовании такого фильма. Более того, основная аудитория сервиса еще даже не родилась, когда он вышел в мировой прокат (в марте 1981 г., более 41 года назад).

Кто подставил Тони Блевинса

На момент публикации материала ролик с Блевинсом был удален с каналов Мака в TikTok и запрещенной в России соцсети. Он успел набрать более 1,3 млн просмотров и свыше 40 тыс. лайков. Редакция CNews нашла эту видеозапись, потому что интернет помнит все.

Поступали ли в Apple жалобы на ролик жалобы от простых пользователей, данных нет. Известно лишь, что шутку топ-менеджера не оценили некоторые неназванные сотрудники самой Apple, находящиеся в подчинении Блевинса. Именно они «сдали» своего руководителя, наябедничав на него в отдел кадров и попутно выразив свое крайней степени негодование по поводу сделанных им «заявлений».

Дэниел Мак удалил свой ролик, но слишком поздно

Жалобы сотрудников положили начало внутреннему расследованию в чертогах Apple. Как итог, крупному топ-менеджеру компании пришлось покинуть свой пост.

В итоге нельзя с полной уверенностью сказать, что именно погубило Блевинса. Это в равной степени может быть его чувство юмора, тот факт, что почти никто не вспомнил фильм более чем 40-летней давности, или же то, что в Apple работают чересчур ранимые и слишком обидчивые люди.

Откуда у Блевинса раритетный Mercedes

На самом деле Тони Блевинс – это настоящий ветеран Apple. Он проработал в компании 22 года, с 2000 г., и до инцидента с роликом TikTok руководил командой из нескольких сотен специалистов.

Блевинс занимал должность вице-президента Apple по закупкам и отвечал за заключение сделок с поставщиками и партнерами. Он принимал непосредственное участие в работе над контрактом Apple с компанией Globalstar Inc., благодаря которому в новых смартфонах серии iPhone 14 появилась спутниковая связь.

Также блевинс вел переговоры с Qualcomm Inc. и Intel Corp. следствием которых стало появление модемов этих компаний в устройствах Apple. Не так давно Apple и вовсе выкупила модемный бизнес Intel.

Тони Блевинс определенно внес свою лепту в суперуспех Apple

Помимо перечисленного, Блевинс отвечал еще и за снижение стоимости многих критически важных компонентов мобильных устройств Apple. Он был одним из немногих топ-менеджеров Apple, отчитывавшихся лично перед Тимом Куком (Tim Cook), нынешним главой корпорации.

Иногда Блевинс отчитывался о проделанной работе нынешнему главному операционному директору (СОО) Apple Джеффу Уильямсу (Jeff Williams). Уильямс лично принял решение уволить Блевинса. Теперь именно он будет руководить бывшими подчиненными Блевинса – возможно, временно, но, возможно, что постоянно.