В России началось производство гражданских систем связи по редкой военной технологии

В Красноярске на мощностях «Радиосвязи» началось производство станций тропосферной связи «Гроза-1.5». Они нужны для передачи данных набольшие расстояния, в том числе и в отдаленные, а также труднодоступные населенные пункты. Связь может использоваться в гражданском и военном секторах. В настоящее время собрано 20 станций, предприятие намерено выйти на объем в 300 станций в год. Проект реализуется при непосредственном участии Фонда развития промышленности

Связь уходит в тропосферу

Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» организовало производство специализированного оборудования тропосферной связи. Об этом CNews сообщили представители «Радиосвязи» и Фонда развития промышленности (ФРП).

Проект получил название «Гроза-1.5». Подготовкой к производству занимался входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника». Помощь в реализации проекта оказывал ФРП, покрывший значительную часть расходов.

Выпуск готовых станций налажен в Красноярске на мощностях «Радиосвязи». Предприятие входит состав «Росэлектроники».

Антенна - обязательная составляющая «Грозы-1.5»

На развитие проекта ФРП в 2021 г. предоставил около 335 млн руб. на условиях льготного займа по программе «Конверсия». Как сообщили CNews представители «Радиосвязи», сама компания вложила в проект схожую по размерам сумму.

Принцип работы

Основа «Грозы-1.5» – это технология отражения сигнала от тропосферы. Это, по сути, военная технология. Военные разработки тропосферных систем начались на предприятии «Радиосвязь» еще в 1960-х годах.

Чтобы построить линию связи, потребуются две приемо-передающие станции – такой набор считается одним комплектом.

Внутри станции размещен специальный высокоскоростной модем тропосферной связи. По словам разработчиков, он базируется на нейронных сетях. «За счет встроенных алгоритмов обработки информации аппаратура способна “обучаться” в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов», – сообщили CNews представители «Ростеха».

Также, чтобы все работало корректно, необходимо подключить станцию к антенне диаметром 150 см. С учетом ее размеров разработчики рекомендуют размещать ее на крыше здания или на мобильной мачте. Также есть возможность установки антенны на треноге. Габариты антенны отражены в названии станции, сообщили CNews в «Радиосвязи».

Станция «Гроза-1.5» работает в диапазоне 4,5-5 ГГц, сообщили CNews в «Радиосвязи», и рассчитана на передачу данных со скоростью до 25 Мбит/с в режиме именно тропосферной связи. Другими словами, с ее помощью можно обеспечить сравнительно высокоскоростной доступ в интернет там, где нет возможности проложить оптоволоконный или даже телефонный кабель. В лабораторных испытаниях была достигнута скорость в 50 Мбит/с., сообщили CNews в «Радиосвязи».

Также «Гроза-1.5» может функционировать и в режиме радиорелейной связи. В этом случае скорость передачи данных достигнет 155 Мбит/с.

Представители «Радиосвязи» сообщили CNews, что в других странах есть свои аналоги «Грозы-1.5». Например, подобную технологию связи развивают в США, но немного по другому пути. Если в России делают ставку на малую мощность и малые размеры антенны, то в США, напротив, выпускают системы максимальной мощности с максимальным диаметром тарелок.

Очень полезное устройство

За счет своих особенностей «Гроза-1.5» будет использоваться для обеспечения связи в первую очередь в трудносдоступных и малонаселенных районах. Также она рассчитана на работу в горах, вдоль береговых линий и на Крайнем Севере.

Тот факт, что станции способны обеспечивать устойчивую связь на расстоянии до 210 км, открывает широкие возможности их применения вдоль транспортных магистралей. Это, в том числе, автомобильные дороги, включая федеральные трассы, и железнодорожные перегоны протяженностью в десятки и сотни километров.

Еще один вариант использования «Грозы-1.5» – это связь с промышленными объектами, находящимися на значительном удалении, а также на самих этих объектах.

Электронные компоненты станции и высокоскоростной модем

«Станция тропосферной связи может использоваться для подключения любых объектов и позволяет передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности, – сообщил CNews генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галлеев. – Кроме того, тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за один-два года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов».

Первый шаг сделан

К моменту выхода материала «Радиосвязь» успела собрать 20 станций тропосферной связи. Другими словами, это 10 полноценных комплектов, по две станции на каждый.

Как сообщили CNews представители «Радиосвязи», при нынешних условиях производство готово выпускать 100 систем в год. В перспективе этот объем может быть увеличен до 300, но все будет зависеть от потребностей заказчиков.

На момент публикации материала «Грозу-1.5» нельзя было считать импортонезависимым проектом. Доля российских комплектующих в системе составляет примерно 50%, а в модеме – 20%.

Покупатели и стоимость

В «Радиосвязи» сообщили CNews, что первые заказчики на комплекты «Грозы-1.5» уже есть. Это компании преимущественно из добывающих отраслей, в том числе нефтяной. По предположению ФРП, основными потребителями продукции станут операторы связи, органы государственной власти, энергетические, нефтяные и газовые компании. Помимо российских предприятий, интерес к проекту проявили компании из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Мьянмы и Вьетнама.

Также возможности «Грозы-1.5» может оценить и российская армия. «Тропосферная связь активно используется в вооруженных силах, но мы видим большой потенциал у этой технологии на гражданском рынке», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В плане сфер использования комплекс «Гроза-1.5» действительно универсален. Согласно сайту «Росэлектроники», он может использоваться «как в гражданских целях, так и в интересах Минобороны, ФСБ и других силовых структур».

Стоимость одной станции составляет в пределах 5 млн руб., сообщили CNews в «Радиосвязи». Полный комплект обойдется в 10 млн руб. Предельный срок окупаемости равен двум годам, но в отдельных случаях может составить в районе шести-восьми месяцев. По сравнению с системами радиорелейной связи, включая их инфраструктуру, эти системы дешевле как минимум на порядок, уточнили в компании.

Самыми первыми пользователями новой станции «Гроза-1.5» стали несколько и инфраструктурных объектов на территории Красноярского края, включая фельдшерско-акушерский пункт. Они участвовали в пилотном ее тестировании. Также работа «Грозы-1.5» была реализована на 50-километровом участке между населенными пунктами.

Специфика деятельности НПП «Радиосвязь»

Отправной точкой для отсчета истории НПП «Радиосвязи» можно считать 1908 г., то есть времена царской России. В тот год в Петербурге появилось «Общество беспроволочных телефонов и телеграфов системы С. М. Айзенштейна». Оно стало первой в Империи отечественной компанией, освоившей разработку и промышленное производство радиотехнической продукции.

После Октябрьской Революции 1917 г. предприятие претерпело ряд преобразований, а в 1941 г. после начала войны было эвакуировано в Краноярск, где в последующие годы также неоднократно трансформировалось, меняя названия и корректируя специфику произодста.

Сегодня «Радиосвязь» позиционирует себя в качестве отечественного лидера разработки и выпуска наземных средств связи. «Объединив в своем составе современные высокотехнологичные производственные мощности серийного завода, научно-исследовательского института, высококвалифицированный персонал, предприятие выпускает изделия, которые по основным характеристикам на равных конкурируют с лучшими мировыми аналогами, а по некоторым характеристикам превосходят их, — говорится на сайте НПП. — По большинству изделий, из-за их сложности, предприятие является единственным поставщиком продукции».

«Радиосвязь», по собственным заверениям, осуществляет разработку и изготовление наземных станций спутниковой и тропосферной связи, систем и аппаратуры фазовой навигации, угломерных навигационных комплексов и спутниковых систем для государственных и коммерческих заказчиков.

«Специалисты предприятия при разработке изделий используют современные методы передачи информации и методы борьбы с помехами, — отмечает НПП. — Созданные предприятием изделия имеют повышенную пропускную способность, надежность, улучшенные массогабаритные характеристики, расширенные функциональные возможности, устойчивы к преднамеренным помехам. Работа предприятия направлена на повышение оборонного потенциала и социально-экономическое развитие страны».