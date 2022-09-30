Владелец Facebook* впервые в истории увольняет сотрудников

Материнская компания соцсетей Facebook и Instagram Meta (признана в России экстремистской организацией) впервые в истории сокращает численность персонала и бюджеты оставшихся команд. Главный исполнительный директор Марк Цукерберг заявил, что найм будет заморожен, объяснив решение «нестабильной экономической ситуацией».



Бюджеты и команды под нож

ИТ-гигант Meta** (признана в России экстремистской организацией), которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, впервые за свою историю сокращает численность персонала. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg).

О грядущих изменениях Цукерберг объявил в четверг 29 сентября 2022 г. на встрече с сотрудниками. Он сообщил, что корпорация станет гораздо меньше к 2023 г., так как заморозит найм и реструктурирует ряд команд для сокращения расходов и смены приоритетов. На такие меры компания пошла впервые с момента основания Facebook в 2004 г. Причина – снижение доходов компании.

«Мы хотим быть уверенными в том, что не берем новых людей в команды, число людей в которых мы будем уменьшать в следующем году», – объяснил глава корпорации. Цукерберг выразил надежду на то, что коллективы справятся с сокращением персонала, но добавил, что бюджеты большинства команд – и даже тех, которые растут, также пойдут под нож.

30 июня 2022 г. в Meta работали более 83,5 тыс. сотрудников

«Я надеялся, что к экономическая ситуация, наконец, стабилизируется, но мы видим, что этого не произошло, – сказал Цукерберг. – Поэтому пока будем принимать консервативные решения».

Представители Meta отказались от официальных комментариев. Акции Meta после заявления Цукерберга 29 сентября 2022 г. упали на 3,7% по сравнению с закрытием среды 28 сентября 2022 г.. Всего же в 2022 г. акции корпорации рухнули на 60%.

Цукерберг раздражен

Решение Meta не выглядит неожиданным: Марк Цукеберг еще во время еженедельной сессии вопросов и ответов 30 июня 2022 г. заявил сотрудникам, что экономика движется к «самому худшему спаду в новейшей истории». Он уточнил, что в компании сейчас много людей, «которым тут не место» и пообещал убедить в этом сотрудников, вероятно, имея в виду, что нагрузят персонал по максимуму.

В июле 2022 г. Марк Цукерберг предупреждал, что корпорация готова пойти на подобную оптимизацию. В частности, сообщалось, что компания замедлит найм на ряд руководящих позиций и отложит предоставление рабочих мест на полный рабочий день для стажеров. Цукерберг заявлял, что Meta «будет замедлять рост численности персонала» и что «многие команды сократятся, чтобы корпорация могла иначе расставить приоритеты». Так, сосредоточиться в компании планировали на функции Reels в Instagram и метавселенной. О создании последней Цукерберг объявил летом 2021 г. – ожидается, что metaverse будет существовать в виртуальной и дополненной реальности. Сроки ее разработки оцениваются в 5–10 лет.





Финансовые показатели Meta

В период пандемии коронавирусной инфекции Meta раздула штат на 62% – с 48 тыс. человек в конце 2019 г. до более чем 77,8 тыс. сотрудников. В октябре 2021 г. компания сообщала, что в следующие пять лет наймет еще о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. высококвалифицированных европейских специалистов для создания метавселенной. На исходе июня 2022 г. в корпорации были заняты уже более 83,5 тыс. сотрудников.

Тем временем в отчете о доходах за I квартал 2022 г. сообщалось, выручка компании достигла $27,91 млрд вместо ожидаемых $28,2 млрд. 97,5 % выручки Meta обеспечили три крупнейших актива — платформы Facebook, Instagram и WhatsApp, а оставшиеся $695 млн пришлись на подразделение Reality Labs, которое занимается разработкой метавселенной. Чистый доход двух соцсетей и мессенджера за I квартал упал на 13 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. и составил $11,48 млрд. Число ежедневно активных пользователей оказалось 1,96 млрд. Количество ежемесячно активных пользователей составило 2,94 млрд вместо ожидаемых 2,97 млрд. Чистый убыток Reality Labs достиг $2,96 млрд – в 2021 г. он составлял $1,83 млрд. Судя по отчету, компания понизила прогноз общих расходов на 2022 г.до диапазона от $87 до $92 млрд – ранее предполагались $90–95 млрд.

Тревожные новости о Meta появились еще в начале 2022 г., когда впервые в истории уменьшилась аудитория Facebook. В то же время на мировом рынке Facebook в январе 2022 г. все еще оставалась самой популярной соцсетью, удерживая 77,03-процентную долю против 7,11% у ближайшего конкурента Twitter (статистика StatCounter). В России в январе 2022 г., еще до того, как Роскомнадзор внес материнскую компанию в список запрещенных, у нее было лишь 16,63% рынка, на первом месте находилась сеть «Вконтакте» с 22,37%. Судя по отчету Meta, другие сервисы компании, WhatsApp и Instagram, почти не росли в IV квартале 2021 г.

Проблемы есть и у других компаний

Meta – не единственная международная ИТ-компания, которая решила резко начать экономить. Twitter в мае 2022 г. ввел мораторий на найм и попросил сотрудников сократить расходы на поездки и маркетинг. Google сообщил, что замедлит найм в течение последней половины 2022 г.

В мае 2022 г. Microsoft сообщила, что замораживает ряд вакансий и замедляет найм в группах Windows, Office и Teams из-за «экономической нестабильности». Владелец Snapchat в августе 2022 г. сократил 20% своей рабочей силы.

Amazon еще в апреле 2022 г. заявляла, что ей необходимы сокращения, а Apple в 2022 г. планирует уменьшить найм сотрудников и сократить расходы в некоторых подразделениях, чтобы справиться с потенциальным экономическим спадом. Netflix, утративший 200 тыс. подписчиков в I квартале 2022 г., уже сократил 450 сотрудников в мае и июне 2022 г. В 2021 г. у компании было 11,3 тыс. сотрудников.

*, ** Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.