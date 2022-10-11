Основатель Mail.ru вместе с семьей отказался от российского гражданства

Бизнесмен Юрий Мильнер, выступавший ранним инвестором Mail.ru, «Одноклассников», «Вконакте», а также Facebook, Twitter и других российских и иностранных интернет-проектов, отказался от российского гражданства. Мильнер с семьей давно живет в Кремниевой долине.

Юрий Мильнер попрощался с российским гражданством

Знаменитый интернет-инвестор Юрий Мильнер сообщил об отказе от российского гражданства. Как написал бизнесмен в своей блоге в Twitter, с 2014 г. он вместе с семьей уехал из России после ее воссоединения с Крымом. Сейчас вся его семья закончила процесс отказа от гражданства России. Известно, что Мильнер проживает в США и имеет второе гражданство – Израиля.

Как Юрий Мильнер делал ранние инвестиции в Рунет

Юрий Мильнер в 1990-х годах работал в структурах банка «Менатеп» Михаила Ходорковского. В конце 90-х он занялся инвестициями в интернет и создал фонд NetBridge, среди проектов которого был каталог List.ru.

В 2001 г. NetBridge объединился с компанией Port.ru, владеющей самой популярной в Рунете бесплатной службой электронной почты Mail.ru. После этого проекты обоих компаний были объединены на портале Mail.ru. Сам Мильнер ушел на работ в банк «Нефтяной», но в середине 2000-х вновь вернулся в сферу интернета.

Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

Вместе с партнерами – бывшим главой российского представительства NCH Грегори Фингером и основателем инвестиционной компании «Проспект» Михаилом Винчером Мильнер создал фонд DST (Digital Sky Technology), который был крупнейшим акционером Mail.ru. Часть своей доли в Mail.ru фонд DST продал южноафриканскому холдингу Naspers.

После этого DST стал активно скупать доли в различных интернет-проектах, в числе которых были социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте», рекрутинговый сервис HeadHunter, платежная система Qiwi, холдинг разработчиков онлайн-игр «Аструм» и др. Также был приобретен мессенджер ICQ.

Кроме того, DST сделала миноритарные инвестиции в ряд крупных иностранных интернет-платформ, включая социальную сеть Facebook (ее владелец - корпорация Meta – признана в России экстремистской), разработчика игр для социальных сетей Zynga и скидочный сервис Groupon. Мильнер был знаком с основателем Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), причем Цукерберг имел право голосовать принадлежащей DST долей в компании.

В 2008 г. крупнейшим акционером DST стал холдинг USM Алишера Усманова. В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. В ходе IPO Мильнер продал часть принадлежащего ему пакета акций за $112 млн. В 2009-2011 г. Мильнер входил в Комиссию по модернизации экономики, действующую при Президенте России Дмитрии Медведеве.

Зарубежные инвестиции Юрия Мильнера

В 2012 г. Мильнер покинул пост председателя совета директоров Mail.ru Group и постепенно вышел из капитала компании. Перед выходом на IPO фонд Mail.ru Group разделила свои зарубежные активы, отдав часть из них фонду DST Global. Этот фонд также был создан Мильнером, а его основным инвестором были структуры Усманова.

В 2012 г. Facebook провела IPO, в ходе которого Mail.ru Group и DST Global продали часть принадлежащих им пакетов акций за $2,5 млрд. Впоследствии обе компании полностью вышли из капитала социальной сети. Аналогичным образом, Groupon и Zynga также провели IPO, после чего DST Global и Mail.ru Group распродали свои пакеты акций. Всего на акциях трех иностранных интернет-компаний DST Global и Mail.ru Group могли заработать $3,9 млрд.

DST Global превратился в группу фондов и продолжал скупать доли в иностранных интернет-компаниях, стараясь продать их после выхода на IPO. В числе прочего, DST Global приобретал доли в сервисе микроблогов Twitter, мессенджере WhatsApp (впоследствии был приобретен Facebook) музыкальном сервисе Spotify, сервисе по краткосрочной аренде жилья Airbnb, фотохостинге Snapchat, платформе P2P-кредитования LendingClub, американском онлайн-сервисе по продаже продуктов DoorDash, онлайн-ритейлере фешн-продукции Fartech и др.

Кроме того, Мильнер инвестировал в проекты инкубатора для стартапов Y Combinator. Отдельными направлениями работы Мильнера стали Индия и Китай.

В Китае объектами инвестиций Мильнера стали торговые площадки Alibaba, Jd.Com (бывшая 360Buy.com) и Meituan, а также производитель смартфонов Xiaomi. В Индии Мильнер вкладывался в финтех-старап Cred, онлайн-ритейлера Flikpart и сервис по заказу такси Ola.

В 2015 г. журнал Forbes оценивал, что к тому моменту фонды группы DST вложили в интернет-проекты $5 млрд. За счет продажи части своих долей фонд выручил $10 млрд наличными средствами, а стоимость оставшихся долей на тот момент составляла $10 млрд. В то же время Мильнер утверждал, что с 2013 г. Усманов перестал инвестировать в его фонды.

Скандал вокруг российских связей Юрия Мильнера

Мильнеру уже вспоминали его российские связи. В 2017 г. Международный консорциум журналиств-расследователей (ICIJ) опубликовал документы о том, что некоторые фонды группы DST Global, инвестировавшие денежные средства в Facebook и Twitter, использовали денежные средства госбанка ВТБ и «Газпроминвестхолдинга» (подразделения Газпрома, которое тогда возглавлял Алишер Усманов).

Благотворительность и изучение космоса от Юрия Мильнера

Юрий Мильнер является активным филантором. В 2012 г. он создал премию в области науки Breakthrought Prize, пообещав инвестировать в нее $100 млн в течение 10 лет. Отдельную премию в области медицины Мильнер создал вместе с Марком Цукербергом и его женой Присциллой Чан (Priscilla Chan). Также Мильнер финансирует некоммерческую организацию «Институт глобального мозга», которая должна создать модель-симулятор мозга.

В 2015 г. Мильнер вместе с известным ученым Стивеном Хокингом (Stephen Hawking) организовал проект Breakthrought Initiatives, посвященную исследованию космоса. В рамках данного проекта была запущена инициатива Breakthrought Listen по поиску разумной внеземной жизни с бюджетом в $100 млн. Другое направление Breaktrought Starshot посвящено разработке флота межзвездных космических кораблей.

Сам Мильнер живет в Кремниевой долине, где в 2011 г. он купил особняк, в которой ранее жил один из основателей корпорации HP Дэвид Паккард (David Packard). Стоимость особняка в 2011 г. оценивалась в $75 млн.