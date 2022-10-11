Тысячи российских сайтов под угрозой блокировки в браузерах Chrome, Edge, Safari и Firefox. Как защититься

Российские сайты, перешедшие на отечественные сертификаты, могут быть заблокированы в иностранных браузерах. Таких ресурсов сейчас более 7000. Разработчики браузеров могут добавить сертификат в черный список – они уже замечены в подобном, например, в Казахстане. Единственный выход – пользоваться отечественными обозревателями или малоизвестными иностранными.

Очередное следствие санкций

Российский сегмент интернета может быть выведен из строя на фоне западных санкций. Как пишут «Известия», проблема кроется в сертификатах – из-за них отечественные сайты могут перестать открываться в зарубежных браузерах, которые пользуются наибольшим спросом среди россиян.

По информации издания, даже российские сертификаты, выданные российскими организациями, не помогут. Разработчики браузеров могут удаленно блокировать их, в результате чего нужные россиянам сайты перестанут отображаться.

В первую очередь это затронет пользователей браузера Google Chrome, который в России занимает 54,24% рынка (данные StatCounter за сентябрь 2022 г.).

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Зацепит также и Apple Safari (13,52%) вместе с Microsoft Edge (2,66%). Пользователи Opera (доля 6,38%), по всей видимости, тоже не смогут избежать данной участи.

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Первопричина происходящего – антироссийские санкции, вызванные всем известными событиями. Среди прочих, кто ощутил на себе последствия современной политики, стал Сбербанк – он оказался в санкционном списке еще весной 2022 г.

Подавляющее большинство российских сайтов имеют сертификаты безопасности, выданные иностранными организациями. После 24 февраля 2022 г. многие из них перестали выдавать новые и продлевать имеющиеся сертификаты. Это не обошло стороной и Сбербанк – в сентябре 2022 г. из-за не продленного сертификата его сайт перестал открываться у подавляющего большинства пользователей.

Решение уже найдено – достаточно скачать и установить на свой ПК, ноутбук или мобильное устройство отечественный сертификат безопасности. Его можно найти на портале госуслуг вместе с подробной инструкцией по установке.

Но даже если предположить, что все без исключения пользователи сделают это, вероятность повторной блокировки российских сайтов, в том числе и сайт Сбербанка, это все равно не исключит. У разработчиков браузеров была и есть возможность удаленной блокировки различных сертификатов. Более того, они уже продемонстрировали, что при острой необходимости они готовы воспользоваться ею.

Казахстан как предупреждение

В России прецедент по удаленной блокировке отечественных сертификатов пока не создан, но, по меньшей мере, два подобный случая за последние несколько лет зафиксировано в соседнем государстве – в Казахстане. Как сообщал CNews, летом 2019 г. провайдеры Казахстана начали навязывать своим абонентам установку государственного сертификата безопасности Qaznet для перехвата защищенного трафика. Инициатива преподносилась под видом защиты граждан и гостей страны от киберугроз и противоправного контента.

Чтобы свести к минимуму количество отказов от установки Qaznet, провайдеры пригрозили ограничением доступа к многим популярным ресурсам, включая YouTube. Эксперимент в итоге провалился, не без участия разработчиков браузеров – в августе 2019 г. Google и Mozilla заблокировали Qaznet в своих Chrome и Firefox.

В конце декабря 2020 г. история с навязыванием сертификатов в Казахстане повторилась, но на этот раз исключительно в Нур-Султане – столице Казахстана, которую в обозримом будущем планируют переименовать в Астану. Сертификат давал властям возможность перехвата всего трафика с устройства. Отказ от установки грозил ограничениям доступа к иностранным веб-сервисам.

Поддержка отечественного производителя

Как сообщили CNews представители Минцифры, в настоящее время число сайтов, получивших российский сертификат безопасности, перевалило за 7000. «Сервис Минцифры России по выпуску сертификатов безопасности действует с начала марта 2022 г., – рассказали CNews в Минцифры. – Сервис реализовали в ответ на действия зарубежных УЦ (удостоверяющих центров – прим. CNews), которые отзывали у российских компаний ранее выданные сертификаты и отказывали в выдаче новых».

Блокировка российского сертификата в иностранных браузерах означает невозможность использования сайтов, перешедших на него. В ведомстве рекомендуют во избежание подобных проблем начать пользоваться браузерами российских разработчиков. В частности, упомянут «Яндекс браузер» – второй по популярности в России (15,72%) после Chrome. Его Минцифры рекомендует с марта 2022 г.

Дополнительно рекомендуется браузер «Атом» холдинга VK, который не входит даже в топ-6, по версии StatCounter. Это наследник печально известного браузера Amigo, который VK с сентября 2012 г. продвигал самыми разными методами, раздражавшими пользователей. «Амиго» снискал дурную славу и был уничтожен разработчиками в 2018 г.

Следует отметить, что для беспрепятственного пользования российскими веб-сайтами вовсе не обязательно переходить на отечественные обозреватели, если такого желания не возникает. В мире существует множество браузеров, например, Vivaldi, Pale Moon, DuckDuckGo, Brave и др. Едва разработчики каждого из них в едином порыве ополчатся против российских сертификатов.