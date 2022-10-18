МТС, «Билайн», «Яндекс» и VK помогут властям контролировать интернет-рекламу

Роскомнадзор отобрал семь компаний, которые будут выполнять функции операторов рекламных данных в рамках нового закона о контроле над размещением рекламы в интернете. Среди таких компаний – «дочки» «Яндекса», VK, «Озона», «Вымпелкома» и МТС.

Кто получил статус оператора рекламных данных

Комиссия при Роскомнадзоре выбрала семь компаний, которые будут выполнять функции операторов рекламных данных (ОРД). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Таковыми компаниями стали «Лаборатория разработки» (дочернее предприятие Сбербанка), «Яндекс Оператор рекламных данных» («дочка» «Яндекса»), «ВК Рекламные Технологии» (VK), «МедиаСкаут» (дочернее предприятие «Мобильные Телесистемы», МТС), «Первый ОРД» («дочка» телекоммуникационного оператора «Вымпелком», работающего под торговой маркой «Билайн») и «ОРД-А («дочка» компании «Амбердата»).

Новый закон о контроле над интернет-рекламой

В 2021 г. в России были приняты поправки в Закон «О рекламе», касающиеся вопросы контроля над интернет-рекламой. Закон предполагает создание Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), который ведет Роскомнадзор и подведомственный ему Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).

«Дочки» « Яндекса », VK , « Озона », «Вымпелкома» и МТС вошли в число компаний, которые будут выполнять функции операторов рекламных данных

В ЕРИР будет скапливаться вся информация о проводимых в российском интернете рекламных кампаниях. Информацию в ЕРИР должны передавать все участники процесса размещения интернет-рекламы: рекламодатели, рекламные системы и площадки, а также посредники (рекламные агентства, фрилансеры и т.д.).

Но информация в ЕРИР направляется не напрямую, а через ОРД, которые и были отобраны Роскомнадзором. В ЕРИР должна передаваться информация о договорах и актах по рекламе, об участниках цепочки размещения, о рекламных креативах и о статистике с точностью до площадок. Для каждого рекламного креатива в ЕРИР создается уникальный идентификатор – токен, который будет действовать в течение года.

Все участники рекламных кампаний смогут запрашивать у ЕРИР всю информацию, которая связана с их деятельность. При этом рекламодатель сможет увидеть все информацию по цепочке, связанной с размещением его рекламы, а остальные участники рынка – только по себе и своим договорам.

Информация в ЕРИР будет храниться в течение пяти лет. Помимо Роскомнадзора, доступ к указанному реестру будет у Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Федеральной налоговой службе (ФНС).

Требования к операторам рекламных данных

Претенденты на получение статуса ОРД должны быть российскими юридическими лицами, прямо или косвенно находящимися под контролем российских субъектов. Исключение составляют организации, осуществляющие свою деятельность в рамках закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствующие общества, имеющие стратегические значение для обеспечения обороны страны и безопасности государству».

Также такие организации должны иметь уставной капитал в размере не менее 200 млн руб., иметь исключительные права на программы для установления факта распространения рекламы в сети интернет, иметь необходимые для работы соответствующего ПО программно-аппаратные средства и иметь подтверждения готовности операторов рекламных систем и рекламораспространителей, чей годовой доход от распространение рекламы для российских потребителей составил не менее 250 млн руб., заключить договора с указанной организацией.

Критика участников рынка

В то же время новый закон оставляет много вопросов, в том числе и о том, как быть с рекламой у блогеров и так называемой «нативной рекламой». В мае Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) и Ассоциации коммуникационных агентств Росиси (АКАР) попросили перенести вступление в силу нового закона на полгода, указывая, что затраты на его реализацию составят 10 - 20 млрд руб., однако Минцифры ответило отказом.