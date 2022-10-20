Американские инвесторы продадут акции «Яндекса», невзирая на санкции

Ряд американских акционеров Yandex получил возможность, несмотря на санкции в отношении России, продать 0,1% акций компании. Такие сделки необходимы для закрытия шорт-позиций и реализации опционов типа put.

Продажа акций Yandex миноритариям

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») опубликовала на сайте Американской комиссии по ценным бумагам проспект размещения своих акций. Речь идет о продаже акций компании рядом американских инвесторов, которые должны исполнить свои обязательства по ранее заключенным сделкам.

Редакция CNews обратилась в российский офис «Яндекса» с просьбой прокомментировать ситуацию и ожидает ответов.

Как санкции против России отразились на «Яндексе»

Американская биржа Nasdaq 28 апреля 2022 г. приостановила торги акциями Yandex. Такая же участь ждала большую часть компаний с российскими корнями, чьи акции торговались на американских и британских фондовых площадках.

Президент США Джо Байден (Joseph R. Biden) 8 апреля 2022 г. запретил американцам инвестировать в российские копании, в том числе приобретать их акции и предоставлять им займы. Запрет касается и лиц из других государств, если в результате их действий резиденты США нарушат запрет на инвестирование в российские компании.

В США распродадут акции Yandex

В то же время 22 июля 2022 г. Управление по контрою над иностранными активами Министерства финансов США предоставило американским лицам возможность приобретать акции или долговые обязательства российских компаний, если такие операции необходимы для закрытия сделок, заключенных до 6 июня 2022 г. Эти сделки должны быть закрыты до 20 октября 2022 г.

Почему стало возможным продать акции Yandex в обход санкций

В случае с Yandex ряду американских инвесторов необходимо было закрыть шорт-позиции или обеспечить реализацию опционов типа put. Put-опцион позволяет обязать владельца некоего актива, например акций, продать его владельцу опциона. Шорт-позиции открываются, когда инвестор играет на понижение курса акций некой компании: он берет акции в долг, продает их, затем покупает обратно и возвращает заем. Если за это время курс акций упал, инвестор оказывается «в плюсе».

Сейчас предполагается продажа 325,4 тыс. акций Yandex класса «А» (одна акция данного класса обладает одним голосом), что составляет 0,1% от общего числа акций. Исходя из цены, на которой торги акциями Yandex остановились на Nasdaq ($18,94), рыночная цена данного объема акций составляет $6,16 млн.

Кто и для чего продаст акции Yandex

Больше всего акций (119,6 тыс., 0,03% от общего числа) будет продавать американский фонд Citadel Equity Fund, находящийся под управлением Citadel Advisors. Данной компанией через Citadel Advisors Holdings владеет Кеннет Гриффин (Kenneth Griffin). Акции нужны фонду для закрытия шорт-позиций.

Два фонда американской группы HBK — HBK Master Fund и HBK Opportunities Platform — продадут 89 тыс. (0,02% от общего числа) и 11,5 тыс. (0,003%) акций соответственно. В обоих случаях акции нужны для выполнения обязательств по put-опционам. Оба фонда контролируются компанией HBK Investments, которая находится под управлением HBK Services. Контроль над этой компанией имеют Даниэль Ахтар ( Jamiel A. Akhtar), Джон Мосл (Jon L. Mosle III) и Мэтью Луф (Matthew F. Luth).

Фонды группы LMR — LMR Master Fund и LMR CCSA Master Fund — продадут по 52,6 тыс. акций (0,01% от общего числа) каждый. Оба фонда управляются британской компанией LMR Partners. В обоих случаях акции нужны для закрытия шорт-позиций.

Кто ранее по схожей схема продавал акции Yandex

Ранее Yandex уже публиковал схожий проспект, в котором речь шла о продаже рядом американских инвесторов 2,34 млн акций компаний (0,7% от общего числа). В том числе фонд Sculptor Special Funding (структура фонда Sculptor Capital) должен был продать 1,4 млн акций (0,4%), Shaw Valence International — 530 тыс. акций (0,15%), Shaw Calence Portfolios — 430 тыс. акций (0,12%). Две последние компании принадлежат D. E. Shaw & Co американского миллиардера Дэвида Шоу (David. E. Shaw). Во всех описанных случаях речь шла о закрытии шорт-позиций.

Как Yandex решил проблему с владельцами облигаций

После приостановки торгов акциями Yandex у компании возникла проблема с облигационным займом на сумму $1,25 млрд, который должен был быть погашен в 2025 г. Приостановка торгов была условием для предъявления облигаций к их досрочному погашению, но у компании таких средств не было.

В июне 2022 г. после переговоров с комитетом владельцев облигаций, Yandex достиг с ним соглашение: на каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. компания выплачивала $140 тыс. наличными и предоставляла 957 своих акций класса «А». Исходя из котировок акций Yandex на Московской бирже, получалось, что компания выкупала свои долги с 20-процентным дисконтом.

Комментарии «Яндекса»

В пресс-службе «Яндекса» CNews сообщили, что, по условиям соглашения с держателями облигаций, они также имеют право получить вознаграждение в виде акций. «Эта часть будет выплачена им позже, когда появится техническая и регуляторная возможность это сделать, — заявили в пресс-службе. — Сейчас выпускать акции Yandex не позволяют ограничения, наложенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США OFAC ).

Единственным исключением стали инвесторы, у которых открыта короткая позиция: регулятор разрешил выпуск акций только для них и только до 20 октября 2022 г. Текущий выпуск акций предназначается для тех из них, кто попадает под исключение и обратился с этим к Yandex, отмечают в компании.