Миллиардер и филантроп Илон Маск вычистит 75% штата Twitter

Илон Маск собирается уволить 75% сотрудников Twitter, в том числе инженеров, разработчиков и модераторов контента. Сделка по покупке им этой соцсети может быть закрыта до конца октября 2022 г. Но даже если она сорвется, сокращений все равно не избежать – у руководства Twitter есть план по увольнению минимум 25% работников в течение 2023 г. с целью оптимизации расходов.

Маск не хочет платить зарплаты

Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск (Elon Musk) собирается уволить 75% сотрудников заблокированной в России социальной сети Twitter. Как пишет The Washington Post, без работы в самом ближайшем будущем могут остаться несколько тысяч человек.

На октябрь 2022 г. в штате Twitter числилось около 7500 сотрудников. После репрессий Маска, известного филантропа и большого фаната благотворительности (в 2021 г. он отдал на эти цели $6 млрд), в компании может остаться не более 2000 человек.

Разумеется, реализован этот план будет исключительно в случае положительного завершения переговоров по переходу Twitter в собственность самого Маска. Они длятся с начала весны 2022 г. и периодически буксуют, регулярно оказываясь на грани срыва.

Впрочем, даже если Маску не представится шанс проредить штат Twitter, это за него сделает действующее руководство компании. По информации The Washington Post, нынешние боссы Twitter намерены «оптимизировать» расходы соцсети на заработную плату.

Маск задумал тотальное сокращение штата Twitter

В переводе с «топ-менеджерского» это означает сокращение штата. Сколько сотрудников Twitter будут вынуждены сменить работу при этом варианте дальнейшего развития событий, пока неизвестно, но к концу 2023 г. расходы Twitter на заработную плату руководство компании намерено урезать на $800 млн. Эксперты издания прогнозируют уход 25% персонала.

Рецессия в Twitter

Как именно производились подсчеты потенциального объема сокращений в Twitter в случае срыва переговоров с Маском, издание не уточняет. Известно лишь, что в 2021 г. соцсеть потратила на зарплаты сотрудников в пределах $1,5 млрд. И тут есть два варианта: либо в 2022 г. Twitter выделила гораздо больший бюджет на выплаты сотрудникам, либо 25-процентным сокращением штата все не ограничится.

Из указанных $1,5 млрд часть средств пошла на оплату услуг специалистов по рекламе, а также инженеров, поддерживающих и развивающим как сам Twitter как интернет-сервис, так и его инфраструктуру. Также средства расходуются на модераторов контента, которые удаляют все противоправные материалы, публикуемые пользователями.

По задумке топ-менеджмента Twitter, в течение 2023 г. компания начнет сокращение собственно инфраструктуры. Под раздачу попадут центры обработки данных. Пока нет данных, какой именно рецессии в этой сфере следует ждать.

Крайне печальные последствия

Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что сокращение штатов, неважно по какому из двух возможных сценариев оно пойдет, негативно отразится на работе социальной сети. Сильнее всего сервису, по их словам, достанется в случае «сценария Маска», поскольку потери в этом случае будут невообразимыми.

Уход части инженеров повысит вероятность взлома как профилей пользователей, так и самой соцсети, что чревато массовыми утечками персональных данных. Также возможны сбои в работе сервиса, которые оставшиеся сотрудники не смогут оперативно устранить. Это приведет к новой волне увольнений – инженеры, видя, что не в состоянии поддерживать Twitter на плаву из-за нехватки персонала, начнут искать работу, где смогут применить свои навыки с большей пользой.

Маск может пока не осознавать всех потенциальных последствий 75-процентного сокращения штата компании

Увольнение модераторов приведет к росту объемов нежелательного и даже вредного контента. Twitter существует с 2006 г., но у него до сих пор нет качественных алгоритмов автоматического выявления и удаления такого рода контента.

Как сообщал CNews, эту работу в компании сотрудники все еще выполняют в ручном режиме. С другой стороны, благодаря этому факту Twitter так и не стал порносайтом, хотя руководство планировало превратить его в аналог OnlyFans.

Хорошего исхода не будет

Илон Маск заявил о своем желании купить Twitter в начале весны 2022 г. Немного позже стала известна и предварительная сумма сделки – $43 млрд. К концу апреля 2022 г. переговоры вступили в завершающую фазу, а уже в мае 2022 г. в руководстве Twitter начались сокращения в рамках подготовки к грядущей сделке.

В июле 2022 г. Маск неожиданно отказался покупать Twitter. Он заявил о неспособности или нежелания Twitter предоставить ему подробный отчет о количестве спам-ботов и поддельных аккаунтов в сети. Начались судебные тяжбы, целью которых было либо наказать Маска за срыв сделки, либо принудить его к покупке соцсети.

Судя по всему, план руководства и инвесторов Twitter сработал. Осенью 2022 г. Маск вновь развернулся на 180 градусов, сообщив, что его интерес к соцсети не угас, и что он снова хочет прибрать ее к рукам. Как пишет портал TechCrunch, договор между Маском и Twitter может быть подписан не позднее 28 октября 2022 г.

По словам Маска, у него есть план по удвоению доходов компании и утроению количества пользователей. Обеих целей он намерен достичь в течение ближайших трех лет, притом первый план он реализует за счет второго. Большему числу пользователей будет демонстрироваться больше рекламы, следовательно, вырастут и доходы от рекламодателей.

Как Маск планирует реализовать все это, особенно с учетом грядущих сокращений, пока неизвестно. Он также озвучивал желание ослабить модерацию контента. Вкупе с возможной нестабильностью работы сервиса на фоне ухода инженеров это может привести к обратному эффекту – к оттоку пользователей и снижению просмотров рекламы.