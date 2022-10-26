Twitter будет продан в течение 3 дней

Илон Маск планирует приобрести Twitter к пятнице — 28 октября 2022 г. Юристы предпринимателя уже разослали документы инвесторам. Сделка оценивается в $44 млрд.

Маск решился на предложение

Миллиардер и филантроп Илон Маск (Elon Musk) уведомил соинвесторов, о том, что он планирует закрыть сделку по выкупу заблокированной в России социальной сети Twitter к пятнице — 28 октября 2022 г. Об этом сообщает издание Reuters. Сейчас основатель SpaceX и Tesla планирует приобрести соцсеть за $44 млрд.

По данным источника издания, инвесторы уже получили необходимые документы для финансирования сделки от юристов Маска. Вихчисловошликомпании Sequoia Capital, Binance, Qatar Investment Authority.

Предыстория покупки Twitter

В начале апреля 2022 г. Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter и заявил, что готов купить все 100% компании. На тот момент миллиардер предлагал за соцсеть $43 млрд, то есть $54 за акцию.

Илон Маск собирается закрыть сделку по покупке Twitter в ближайшие дни

Держатели большей части акций компании, оценивали стоимость соцсети выше поставленной Маском суммы. Тогда их ожидания составляли $60 за акцию.

Впрочем, уже 25 апреля 2022 г. Twitter приняла предложение основателя SpaceX и Tesla. Однако позже переговоры зашли в тупик.

Руководство соцсети подало против миллиардера иск, требуя компенсацию из-за разрыва сделки. Начался поиск причин, по которым Маск мог бы выйти из этой ситуации с минимальными потерями или вовсе без отступных.

Путина обвинили в срыве сделки Маска

По данным Business Insider, миллиардер отложил покупку Twitter из-за слов Президента России Владимира Путина. Бизнесмен опасался, что в День Победы Путин объявит о начале Третьей мировой войны.

По информации издания, Маск лично обратился в текстовой переписке к своему банкиру из Morgan Stanley, чтобы тот притормозил сделку «на пару дней». По словам юриста Morgan Stanley, Маск написал тогда: «Завтрашняя речь Путина действительно важна. Нет смысла покупать Twitter, если мы движемся к Третьей мировой войне».

Есть и другие теории, почему сделка перешла в замороженное состояние. По одной из версий, Twitter отказывается предоставлять Маску сведения о количестве ботов. Еще одну причину обозначил юрист Morgan Stanley: Маскобемпокоенразмерами своего капитала.

Зачем миллиардеру соцсеть

Twitter на протяжении всех лет своего существования с 2006 г. балансирует на грани минимальной прибыльности и внушительной убыточности. Маск заявил, что соцсеть должна стать частной. Только так, по его мнению, она сможет расти и быть подлинной платформой для свободы слова.

О желании Маска сделать любую информацию доступной говорит и тот факт, что в начале марта 2022 г. он отказался блокировать в своей сети спутникового интернета Starlink российские СМИ. Маск тогда объяснил свое решение тем, что он «абсолютист в плане свободы слова».

Что будет с Twitter

Уже в октябре 2022 г. стало известно, что Маск собирается уволить 75% штата соцсети в случае положительного завершения переговоров по покупке Twitter. По данным на октябрь 2022 г. в Twitter работает около 7500 сотрудников. После прихода Маска, в компании может остаться не более 2000 человек.

Впрочем, по информации The Washington Post, «оптимизировать» расходы соцсети на заработную плату планируют даже если сделка с Маском в очередной раз сорвется. За него это сделает действующее руководство компании.

Кадровые изменения в Twitter происходили и весной 2022 г. Глава компании Параг Агравал (Parag Agrawal) отправил в отставку двух топ-менеджеров. До этого он сам их назначил на должности, едва заняв свое кресло в конце 2021 г. Увольнение объяснили «недостижением компании ожидаемых бизнес-показателей». Тогда же объявили о намерении Twitter прекратить нанимать новых сотрудников.