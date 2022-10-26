Роскомнадзор запустит анализатор сайтов на замену популярного американского ресурса

Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга сетью связи в 2022 г. запустит российский аналог Downdetector. Интернет-ресурс призван отслеживать сбои в работе сайтов. На портале будут запущены и другие сервисы.

Аналог Downdetector

В России появится собственный сервис, отслеживающий сбои в работе сайтов. Соответствующий аналог Downdetector в 2022 г. запустит созданный Роскомнадзором Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора центра Сергея Хуторцева.

По его словам, на новом портале россияне смогут пожаловаться на качество связи и на доступность информационных ресурсов. При этом ЦМУ ССОП будет проверять данную информацию, обращаясь к операторам связи и выявлять причину сбоя.

Сейчас портал тестируется, и в ближайшее время будет выпущен в «продакшн», отметил директор ЦМУ ССОП.

Downdetector — бесплатная онлайн-платформа, на которой пользователи могут получить информацию о сбоях или состоянии веб-сайтов и сервисов в режиме реального времени. Она собирает отчеты о сбоях из ряда источников, включая Twitter и информацию, представленную на веб-сайтах и ​​в мобильных приложениях.

Downdetector принадлежит американской компании Ookla, которая также владеет сервисом для измерения скорости интернета Speedtest.

Возможности портала

Помимо отслеживания сбоев в работе сайтов, портал в дальнейшем будет предоставлять и другие сервисы, например оценку защищенности инфраструктуры владельцев информационных систем и операторов связи для оценки выданных сертификатов безопасности сайтов, отметил Хуторцев.

Центр Роскомнадзора создаст сервис для отслеживания сбоев сайтов

В 2023 г. на портале должна заработать оценка безопасности почтовых и веб-сервисов. На сайте также будет доступна информация о работе ЦМУ ССОП.

Система защиты от DDos-атак

Хуторцев также сообщил и о создании к концу 2024 г. Российской национальной системы противодействия DDos-атакам. До этого времени планируется полностью покрыть российский сегмент связи общего пользования техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ).

Вместе с тем в 2023 г. планируется запустить систему «Антифрод», которая будет бороться с мошенничеством. Также ЦМУ ССОП планирует создать систему оценку качества услуг связи.

Подробнее о Центре Роскомнадзора

ЦМУ ССОП создан в рамках реализации закона о «суверенном Рунете». Он вступил в силу 1 ноября 2019 г. В соответствии с ним в России создана национальная система маршрутизации интернет-трафика. Закон призван обезопасить российский сегмент интернета от возможных внешних угроз.

Оператором центра стал Роскомнадзор. Главной его задачей является сбор аналитики о работе сетей, блокировка представляющих угрозу сайтов и единое управление Рунетом в случае рисков для безопасности.

Так, в случае возникновения угроз Роскомнадзор может централизованно управлять трафиком через ЦМУ ССОП посредством ТСПУ, установленных на сетях связи операторов и фильтрующих проходящий через них трафик.