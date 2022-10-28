Илон Маск возглавил Twitter и начал расправу над топ-менеджерами

Высшее руководство Twitter несет серьезные потери. Илон Маск уволил генерального и финансового директоров компании, а также еще несколько топ-менеджеров. Вполне вероятно, на этом он не остановится, хотя ранее он пообещал, что массового сокращения штата пока не планирует.

Чистка кадров «по-миллиардерски»

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk), основатель компаний Tesla, Space X и др., встал во главе заблокированной в России социальной сети Twitter. Об этом пишет CNBC со ссылкой на неназванные источники.

Придя к власти в Twitter, Маск тут же начал вершить судьбы сотрудников компании. Первым делом начал увольнения среди топ-менеджмента соцсети. На момент публикации материала было известно об уходе непосредственно генерального директора Парага Агравала (Parag Agrawal). Компанию ему составил финансовый директор Нед Сигал (Ned Segal). Согласно информации The Washington Post, своей работы мог лишиться еще и Виджайя Гадде (Vijaya Gadde), глава отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Новый владелец - новые правила

Что немаловажно, Параг Агравал, если информация о его уходе подтвердится, управлял Twitter всего 11 месяцев. Он занял должность СЕО в конце ноября 2021 г. На этот пост его назначил основатель и бывший глава соцсети Джек Дорси (Jack Dorsey) после своего ухода. До этого Агравал был техническим директором (СТО) компании. Как сообщал CNews, после своего назначения Агравал устроил чистку кадрового состава Twitter.

Трое одного ждут

По данным The Washington Post, сделка по переходу Twitter в собственность Илона Маска была закрыта поздним вечером 27 октября 2022 г. К моменту выхода материала обе стороны это не подтверждали и не опровергали.

Также не сообщалось о точном количестве потерь, которые понес топ-менеджмент компании. Существует сильно отличная от нуля вероятность, что миллиардер не стал останавливаться на трех руководителях.

Издание сообщает, что число уволенных к настоящему моменту достигло четырех. К упомянутым топ-менеджерам мог присоединиться главный юрисконсульт Twitter Шон Эджетт (Sean Edgett).

Вполне может оказаться, что Маск задумывал такие изменения в руководстве компании с самого начала. В его личном блоге в Twitter появилась запись «Птичка на свободе» (the bird is freed), всего за пару часов получившая почти 100 тыс. ретвитов и свыше полумиллиона «лайков».

Это может быть намек на Twitter ввиду того, что на логотипе соцсети изображена именно птица. По сообщениям The Washington Post, все уволенные топ-менеджеры были в спешном порядке выдворены за двери штаб-квартиры компании в Сан-Франциско (США). Один из них уведомил издание, что сделка с Маском по покупке Twitter состоялась.

Сотрудники пока в безопасности

Аналитики и осведомленные эксперты ранее утверждали, что Twitter перейдет в активы Маска до 28 октября 2022 г. включительно. Также появилась информация, что миллиардер собирается уволить 75% персонала и провести масштабную реорганизацию вкупе с реструктуризацией. CNews писал, что подобные действия могли бы сильно навредить Twitter не только как компании, но и как пока еще популярному интернет-сервису.

Информация о грядущих массовых сокращениях вполне ожидаемо вызвала волнение среди работников Twitter. Они обратились к Маску пересмотреть свои планы по изменению числа сотрудников компании.

Маск со своей стороны заверил, что именно массовых увольнений в компании не предвидится. Другими словами, работы кто-то все же лишится, и, вполне возможно, одними лишь руководителями высшего звена миллиардер не ограничится.

Зачем создателю Tesla еще один актив

В настоящее время во владении Илона Маска есть целый список компаний. Также он поддерживает многие сторонние проекты, включая криптовалюту Dogecoin, курс которой сильно просел после информации о завершении сделки по покупке Twitter. Помимо всем известных Tesla и Space X Маск также развивает, в частности компанию The Boring Company, которая строит тоннели под американскими городами для скоростного передвижения. Neuralink – это тоже его детище. Основанная Маском в 2016 г., компания ведет разработку высокотехнологичных чипов для имплантации в мозг.

Любимая криптовалюта Маска страдает от его бизнес-решений

27 октября 2022 г. Маск сообщил о якобы истинных причинах приобретения Twitter. В своем блоге он написал: «Причина моей покупки Twitter в том, что для будущего всей цивилизации необходимо иметь общую цифровую платформу, где можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, без жестокости». В начале октября 2022 г. абсолютно аналогичную мысль миллиардер озвучил в интервью Financial Times.

Другими словами, основной посыл в том, что Маска не интересует возможная прибыль, которую в будущем ему может принести новый актив. Ему якобы нет дела до тех земных благ, которые он мог бы приобрести себе на эти деньги, но зато ему есть дело до всего человечества.

Как все начиналось

Twitter существует с 2006 г., и лишь в последние годы компания перестала быть убыточной. Точных данных, когда именно Маск посмотрел на нее как что-то, что можно купить, нет, но озвучил он свое желание завладеть ею в марте 2022 г.

Через несколько дней стала известна и предварительная сумму сделки, в дальнейшем не менявшаяся – около $43 млрд.

В конце апреля 2022 г. переговоры перешли в завершающую фазу. Спустя месяц в компании начались первые сокращения, тоже в руководстве. В июле 2022 г. Маск отказался от сделки, заявив, что компания отказывается предоставлять ему детальный отчет о количестве спам-ботов и поддельных аккаунтов в Twitter. Это привело к судебным тяжбам, целью которых было заставить Маска или выплатить немалые отступные, или все же завершить начатое и купить Twitter.

Миллиардер в итоге выбрал второй вариант. Осенью 2022 г. он открыто заявил, что его интерес к соцсети не угас, и что он снова хочет прибрать сеть к рукам.