Власти признали иноагентом уходящий из России Bookmate

Основанный в России сервис электронных книг Bookmate признан СМИ-иноагентом. Ранее компания уже продала свою технологическую платформу «Яндекса», а также вышла из уставного капитала принадлежащих ей издательств.

Bookmate признан иноагентом

Министерство юстиции России добавило в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов, издательство электронных книг Bookmate и его топ-менеджеров Андрея Баева (гендиректор Bookmate в России) и Александра Докучаева (гендиректор издательств Individuum и Popcorn Books). Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Физические и юридические лица, включенные в списки иноагентов, должны соответствующим образом маркировать все свои публичные материалы, в том числе посты в соцсетях.

Как создавался и развивался Bookmate

Bookmate зарегистрирована в Ирландии. Компания была основана британским бизнесменом Саймоном Данлопом (Simon Dunlop), долгое время работавшим в России, и его партнером Виктором Фрумкиным. До этого эти предприниматели запускали в России бренд сухарей «Три корочки».

Основанный в России сервис электронных книг Bookmate признан СМИ-иноагентом

Первоначально Bookmate вместе со стриминговым сервисом Zvooq входили в состав холдинга Dream Industries. После конфликта акционеров холдинг продал свою долю в Bookmate. Сервис остался у своих основателей и с середины 2010-х начал зарубежную экспансию.

К 2017 г. сервис был представлен в 19 странах СНГ, Латинской Америки, Северной Европы и Юго-Восточной Азии. У компании было 9 млн пользователей и 250 тыс. платных подписчиков. В каталоге компании было 1,1 млн на 15 языках.

В 2017 г. Bookmate приобрел издательство Individuum, основанное Алексеем Докучаевым и Михаилом Врубелем. Докучаев продолжил работать в компании. Партнеры также создали новое издательство – Popcorn Books.

Уход Bookmate из России

Летом 2022 г. «Яндекс» выкупил права на использование платформы Bookmate на территории СНГ. Часть команды Bookmate перешла в «Яндекс». Издательства Individuum и Popcorn Books были проданы совладельцу книжной сети «Читай-город – Буквоед» Денис Котов.

После этого Bookmate принял решение уйти с российского рынка, писала газета «Ведомости». Свою долю на рынке электронных книг в России Bookmate оценивал в 10%. Как отмечает источник CNews на медиа-рынке, непонятно, как именно повлияет на Bookmate статус иноагента с учетом его ухода из России.