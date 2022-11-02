Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга

Эксперты Vice считают, что Meta** скоро перестанет быть монополистом на рынке социальных сетей, а ее сеть Facebook* утратит былую популярность. Они винят в этом необдуманные действия руководства, в особенности по части метавселенной, а также ненадежную бизнес-модель и неспособность угнаться за конкурентами, в том числе за TikTok.

Время на исходе

Монополия социальной сети Facebook*, запрещенной на территории России и принадлежащей признанной в России экстремистской компании Meta**, рушится на глазах. К тому выводу пришли эксперты издания Vice, проанализировав происходящее как в самой соцсети, так и непосредственно в Meta**.

По оценке Vice, Facebook* буквально в нескольких шагах от превращения из ИТ-гиганта, влияющего на весь мир, во всего лишь одну из технологических компаний. Сейчас она входит в FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) – условное «объединение» крупнейших ИТ-компаний, притом, следует отметить, исключительно американских. Их объединяет то, что все они социально ориентированы.

Основная причина скорого падения Facebook*, по версии Vice, заключается в нынешних действиях ее руководства, в частности, ее основателя Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Миллиардер увлекся идеей метавселенной, ради которой он даже переименовал свою компанию, и теперь вливает в свою метавселенную миллиарды, которые могли бы пойти да действительно нужные пользователям сервисы – те же Facebook* и Instagram*. Эксперты Vice, не стесняясь, обвиняют топ-менеджмент Meta** в бесхозяйственности и неспособности внедрять инновации. Также они обратили внимание на очень уязвимую бизнес-модель компании, которую, как оказалось, легко могут уничтожить совершенно сторонние компании, включая Apple.

Ворох проблем прекращается в снежный ком

В настоящее время детище Цукерберга неспособно, помимо перечисленного, еще справиться с прямыми конкурентами. Его вовсю обгоняет китайский TikTok (видеосервис с короткими роликами), в результате чего американский ИТ-гигант вынужден в срочном порядке внедрять в свои проекты сервисы, аналогичные TikTok.

Понимает ли Цукерберг, что его одержимость метавселенной рушит его же интернет -империю, неизвестно

Но тут, на самом деле, Facebook* виновата лишь отчасти. TikTok получил такой взрывной рост популярности во всем мире, что свои подобные сервисы начали создавать во многих странах мира. Например, российский холдинг VK встроил в социальную сеть «Вконтакте» сервис «Клипы», аналогичный TikTok по своим возможностям. А американская соцсеть Twitter, заблокированная в России, после прихода к власти Илона Маска (Elon Musk) намерена восстановить давно закрытый сервис коротких видеороликов Vine.

Негативное влияние на финансовые показатели Meta** оказала и компания Apple, изменив свою рекламную политику. В 2021 г. она отняла у нее доступ к данным владельцев ее устройств, лишив ее возможности наращивать таргетинг рекламы.

Интернет-реклама – это основной источник дохода Meta**. Действия Apple лишили ее миллиардов долларов выручки – например, в IV квартале 2021 г. рекламные доходы компании составили $33,67 млрд, но уже в I квартале 2022 г. просели до $27 млрд. В II квартале 2022 г. они выросли, но незначительно, до $28,152 млрд, чтобы по итогам III квартала 2022 г. вновь упасть – до $27,2 млрд.

Метавселенная никому не нужна

Разработкой метавселенной в стенах Meta** занимается подразделение Reality Labs. Ежегодно оно тратит миллиарды долларов. Например, в 2019 г. на ее нужды Meta** выделила $4,5 млрд, годом позже – $6,62 млрд, а в 2021 г. – $10,19 млрд. Сколько денег Reality Labs «сожжет» в 2022 г., пока неизвестно, но руководство компании еще в начале 2022 г. заявляло, что по итогам всего года ее операционные убытки существенно увеличатся.

По оценке Vice, Цукерберг достроит свою метавселенную не раньше, чем через 10-15 лет. Хватит ли ему и его корпорации денег на этот долгострой, пока неизвестно.

Водоворот потрясений

Совокупность как внешних, так и внутренних факторов, поставила Meta** в не самое завидное положение. Некогда одна из самых дорогих компаний в мире она менее чем за год растеряла почти $800 млрд рыночной капитализации.

В последнее время детище Цукерберга часто упоминается в новостях, содержащих фразу «впервые в истории». Социальная сеть Facebook* и компания Цукерберга существуют с 2004 г. а в IV квартале 2021 г. соцсеть впервые в истории столкнулась с сокращением ежедневно активной аудитории – она стала меньше примерно на 500 млн человек. Наибольший спад был замечен в Африке и Латинской Америке. Сразу после появления этой информации акции Meta** просели на 20%.

Во II квартале 2022 г. впервые в истории зафиксировала падение суммарных доходов. Они сократились всего на 1%, но прецедент был создан. Аналитики компании выразили опасение, что в III квартале 2022 г. ситуация может усугубиться.

В сентябре 2022 г. Meta** впервые в истории заявила о сокращении своего штата. Как сообщал CNews, плохие вести принес сам Цукерберг. По его словам, корпорация станет гораздо меньше к 2023 г., так как заморозит найм и реструктурирует ряд команд для сокращения расходов и смены приоритетов. Причина – снижение доходов компании.

*, ** Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.