Роскомнадзор потребовал у сервиса для обучения программированию из США оставить только два пола

РКН против Scratch

Роскомнадзор (РКН) потребовал от администрации американского образовательного интернет-сервиса Scratch для детей и подростков внести изменения в процедуру регистрации пользователей из России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Регулятор настаивает на исключении «лишних» вариантов пола (гендера), представленных в анкете, заполняемой пользователем в ходе процедуры регистрации, то есть всех за исключением мужского и женского.

Каковы правовые основания для подобных требований, РКН не уточняет, отмечая лишь, что предоставление выбора иных вариантов не соответствует «российским традиционным ценностям». О возможных санкциях в отношении Scratch за несоблюдение выдвинутых требований регулятор также не сообщает.

Напомним, что в России со 2 июля 2013 г. действует закон, устанавливающий административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Роскомнадзор направил в Scratch просьбу изменить систему регистрации для российских пользователей

Кроме того, РКН уведомил администрацию Scratch об избыточности собираемых сервисом данных.

«Также администрация образовательного сервиса уведомлена об избыточности собираемых данных, так как в России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования», – говорится в сообщении регулятора.

Что такое Scratch

Scratch – открытый проект медиалаборатории Массачусетского технологического института (MIT Media Lab) по обучению программированию, в первую очередь детей и подростков.

Интерфейс среды разработки Scratch Desktop

Scratch предлагает визуальную событийно-ориентированную среду разработки и интерпретируемый язык программирования на базе Лого. Актуальная версия Scratch основана на HTML5 и использует движок WebGL. Существует также и офлайн-версия среди разработки под названием Scratch Desktop, доступная для загрузки с веб-сайта проекта.

Программы на Scratch состоят из графических блоков, подписи к которым зависят от выбранного языка интерфейса. Поддерживается более 50 языков интерфейса, в том числе и русский.

Сколько гендеров нашел Scratch

Как выяснил CNews, на одном из этапов регистрации пользователю предлагается сообщить Scratch, к какому гендеру он себя относит. Помимо мужского (Male) и женского (Female) представлены такие опции как «небинарный» (non-binary), «не скажу» (Prefer not to say) и «другой» (Another Gender). В случае выбора последнего пользователь может ввести свой вариант в соответствующее поле.

Анкета сервиса Scratch, вызвавшая озабоченность РКН

В форме регистрации поясняется, что переданная Scratch информация будет сохранена в тайне от третьих лиц. Целью сбора этих сведений заявлено формирование корректного представления об аудитории сервиса с последующим ее расширением за счет собранных данных.

Кроме того, подчеркивается, что Scratch «рад людям всех гендеров» (Scratch welcomes people of all genders).

Блокировка Scratch в Китае

В сентябре 2020 г. CNews писал о введении блокировки Scratch на территории Китая.

Об официальной причине блокировки сервиса не сообщалось, однако некоторые факты могут указывать на наличие политической и идеологической подоплеки у данного решения китайских властей.

Так, 21 августа 2020 г. китайский государственный новостной ресурс china.com.cn выпустил опубликовал материал, посвященный Scratch. В нем, в частности, говорилось, что на платформе содержится «много унизительного, фальшивого и клеветнического контента о Китае».

Китайское СМИ обратило внимание на то, что при выборе страны проживания пользователя в процессе регистрации в соответствующем выпадающем списке представлены Гонконг, Макао и Тайвань, которые Китай считает своими территориями, а не самостоятельными субъектами международной политики.

В статье также подчеркивалось, что «любой сервис, занимающийся распространением информации в Китае», должен подчиняться местным законам.