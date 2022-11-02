Wildberries превращается в книжный магазин. Он может занять место ушедших из России сервисов

Wildberries занимается интеграцией своей платформы цифрового контента на основной сайт. Параллельно маркетплейс ведет переговоры с крупнейшими российскими издательствами по поводу продажи цифровых книг. Компания может занять место ушедших из России Bookmate и Storytel, полагают аналитики.

Wildberries интересуется чтением

На платформе цифрового контента Wildberries стали доступны книги крупных издательств «Альпина», «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ), Ridero, сообщают «Ведомости».

Свое сотрудничество с маркетплейсом подтвердили представители «Альпина диджитал» (группа «Альпина»), Ridero и «Манн, Иванов и Фербер». Кроме того, о факте переговоров с Wildberries сообщили в «Эксмо-АСТ» и «Росмэн».

В Wildberries пока не раскрывают с кем именно планируют заключить партнерства.

Почему это интересно издательствам

Как отмечают в издательствах, сотрудничество с Wildberries выгодно для книгопродавцев.

Во-первых, это недорого. Маркетплейс берет только 5% комиссии, тогда как другие площадки — 30-50%. В Wildberries подтвердили такие цифры.

Wildberries ведет переговоры с крупнейшими российскими издательствами о продаже цифровых книг

Во-вторых, для бизнеса предлагаются мягкие условия по срокам размещения товаров. В контракте с Wildberries нет фиксированного срока размещения книг, отмечают представители издательств. То есть продавец может снять свои книги с продажи в любой момент и не попасть под санкции.

Зачем Wildberries книги

Напомним, что Wildberries — это крупнейший маркетплейс России. По данным Data Insight, в 2021 г. продажи на площадке достигли 805,7 млн руб. Это почти 20% отечественного рынка электронной коммерции.

Цифровой контент появился на Wildberries осенью 2021 г., более детальной интеграцией платформы и основного сайта компания начала заниматься в 2022 г. Помимо цифровых книг на маркетплейсе уже можно найти видео- и аудиокурсы, журналы.

Как отмечают в Wildberries, рынок электронных книг в России динамично развивается. По данным «Эксмо-АСТ», это направление показывает ежегодный рост на 30-60%, тогда как бумажные книги теряют в спросе 6-11%.

Будет ли вводиться подписка на цифровой контент, как у других продавцов электронных книг, представители Wildberries пока не отвечают.

Конкуренты в книжном мире

Флагманом российского рынка цифровых книг является ГК «Литрес». В 2021 г. она занимала 66% рынка. У есть одноименный сервис цифровых книг, сервис с подписками MyBook, «Литрес: Самиздат».

До недавних пор в России были и зарубежные конкуренты «Литрес»: Bookmate и Storytel. Они занимали 4 и 7% от рынка соответственно. Осенью 2022 г. Storytel прекратил свою деятельность в России из-за СВО, а Bookmate продал платформу и права на бренд «Яндексу».

Кстати, у «Яндекса» в 2021 г. появился свой сервис для чтения электронных книг. Он так и называется: «Читалка» и изначально предполагался бесплатным. В сентябре МТС запустил сервис цифровых книг — «Строки».

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сомнительно, что «Литрес» уступит свои позиции новому игроку. Это уже раскрученный на рынке бренд со своей аудиторией. Также Wildberries не сможет конкурировать с крупными экосистемами МТС и «Яндекса» — у них развита мультисервисная подписка.

Вероятнее всего маркетплейс сможет занять 3–5% объема рынка цифровой книги к 2023 г., полагает Бурмистров. То есть займет нишу ушедших из России зарубежных сервисов.

Пиратский вопрос

Как отмечает гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев, потенциал у Wildberries в новой сфере есть. Сейчас, по его словам, у площадки достаточно большая аудитория, которая покупает бумажные книги.

Однако остается открытым вопрос регулирования пиратского контента, отмечает топ-менеджер. Любой человек может добавить свой цифровой контент на маркетплейс в том числе и нелегальные копии книги.

По мнению члена комитета по цифровой трансформации Российского книжного союза Максима Рябыко, решить проблему может внедрение на маркетплейсе технологии цифровых отпечатков. Такая система автоматически сравнивает публикуемые книги с легальными копиями. Если оказывается, что характеристики файлов совпадают — пользователь выложил пиратскую книгу. Это технология, как отмечает Рябыко, уже работает в соцсети «Вконтакте».