CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A Телеком Интернет Техника
|

Власти строят систему слежки за путями трафика в интернете

На разработку системы контроля трафика в рунете потратят 1,2 млрд руб. и два года. Этот шаг станет еще одним инструментом для обеспечения «суверенности» интернета.

Наблюдение за интернетом на новом уровне

Роскомнадзор (РКН) запустит систему мониторинга маршрутов трафика в сети, пишут «Ведомости». Она будет контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи, и выявлять тех, кто исполняет требования ведомства. На портале проектов нормативных правовых актов уже появилось соответствующее постановление Правительства. Его подготовило Минцифры.

Как следует из документа, разработкой системы займется Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Его создали в рамках закона «о суверенном интернете».

Когда и за сколько заработает система

РКН планирует, что создание такой системы займет два года. На процесс планируют потратить 1,2 млрд руб., это следует из проекта федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.

cable6003.jpg

На разработку системы контроля трафика в рунете потратят 1,2 млрд рублей

Всего на программу «Информационное общество» в ближайшие два года ведомству хотят выделить 37,7 млрд руб., а до 2025 г. — 73 млрд руб., пишет издание.

О разработчике системы

Напомним, закон «закон о суверенном интернете» вступил в силу в ноябре 2019 г. Он обязал интернет-провайдеров ставить на свое оборудование технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Благодаря этому оборудованию Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика и ограничивать доступ пользователей к запрещенным в России ресурсам.

Тогда же, благодаря пакету поправок к закону, появился Центр мониторинга и управления сетью (ЦМУ ССОП), который сейчас будет заниматься разработкой новой системы. Как уточняют эксперты, это «головной центр» по обеспечению жизнедеятельности системы. ЦМУ ССОП управляет ТСПУ, фильтрует трафик и ведет реестр IP-адресов и их владельцев.

По данным РКН, в марте 2020 г. через ТСПУ уже проходило 100% трафика мобильного интернета и 60% трафика фиксированных широкополосных сетей связи. Оборудование было установлено на сетях более 80 операторов.

Как будет работать новая система

В постановлении правительства нет подробностей о том, как именно будет работать новый мониторинг маршрутов трафика. По мнению директора АНО «Инфокультура» Ивана Бегтина, система станет двойником каналов передачи данных, и в первую очередь она нужна для контроля точек входа и выхода данных.

По мнению генерального директора Института исследований интернета Карена Казаряна, система мониторинга поможет понять как трафик «ходит» между сетями. Это также поможет предотвращать DDoS- и BGP-атаки, при которых хакеры пользуются системами VPN.

Как отмечает Казарян, новая система будет напоминать интернет-регистратор RIPE, который отвечает за распределение IP-адресов по всему миру. Ранее, во время обсуждения «суверенного интернета», по словам эксперта, подобные компании предлагали сделать совместный мониторинг.

Подобные идеи о защите от DDoS-атаки были и раньше

Ранее CNews сообщал, что в России к 2026 г. заработает национальная система противодействия DDoS-атакам из зарубежных сегментов интернета.

Ее планировали построит на базе устройств ТСПУ и технологии углубленной проверки пакетов данных DPI, разработанной в США. Необходимость создания такой системы назрела, по словам директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ФГУП «ГРЧЦ» Сергея Хуторцева, — после 24 февраля 2022 г., когда число хакерских атак на Россию увеличилось кратно. «Существенно возросла нагрузка на все службы информационной безопасности», — отметил он.

Сейчас ТСПУ блокирует доступ в том числе и к запрещенным в России Instagram и Facebook (принадлежит Meta*).

В октябре при ремонте ТСПУ у части абонентов операторов связи «Билайн», МТС и пользователей домашнего интернета «Ростелеком» стал доступен сервис Instagram*. Соцсеть открывалась на мобильных устройствах и компьютерах 11 и 12 октября 2022 г. без использования сервисов VPN.

Возможно, новая система закроет такие «окна» при профилактике оборудования.

* Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Юлия Божко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

Программисты ополчились на Microsoft. От корпорации требуют миллиарды долларов за воровство кода

Россияне выкатили на рынок замену Zoom

Известный разработчик криптовалют загадочно погиб, успев заявить об угрозах со стороны ЦРУ и Моссад

У пользователей Wildberries пропадают деньги со счетов сотнями тысяч рублей. Кто виноват

«Мегафон» продал свою долю в «AliExpress-Россия» за 40,8 миллиардов

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные метеостанции: хиты продаж

Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж

Лучшие паровые пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще