Власти строят систему слежки за путями трафика в интернете

На разработку системы контроля трафика в рунете потратят 1,2 млрд руб. и два года. Этот шаг станет еще одним инструментом для обеспечения «суверенности» интернета.

Наблюдение за интернетом на новом уровне

Роскомнадзор (РКН) запустит систему мониторинга маршрутов трафика в сети, пишут «Ведомости». Она будет контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи, и выявлять тех, кто исполняет требования ведомства. На портале проектов нормативных правовых актов уже появилось соответствующее постановление Правительства. Его подготовило Минцифры.

Как следует из документа, разработкой системы займется Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Его создали в рамках закона «о суверенном интернете».

Когда и за сколько заработает система

РКН планирует, что создание такой системы займет два года. На процесс планируют потратить 1,2 млрд руб., это следует из проекта федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.

На разработку системы контроля трафика в рунете потратят 1,2 млрд рублей

Всего на программу «Информационное общество» в ближайшие два года ведомству хотят выделить 37,7 млрд руб., а до 2025 г. — 73 млрд руб., пишет издание.

О разработчике системы

Напомним, закон «закон о суверенном интернете» вступил в силу в ноябре 2019 г. Он обязал интернет-провайдеров ставить на свое оборудование технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Благодаря этому оборудованию Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика и ограничивать доступ пользователей к запрещенным в России ресурсам.

Тогда же, благодаря пакету поправок к закону, появился Центр мониторинга и управления сетью (ЦМУ ССОП), который сейчас будет заниматься разработкой новой системы. Как уточняют эксперты, это «головной центр» по обеспечению жизнедеятельности системы. ЦМУ ССОП управляет ТСПУ, фильтрует трафик и ведет реестр IP-адресов и их владельцев.

По данным РКН, в марте 2020 г. через ТСПУ уже проходило 100% трафика мобильного интернета и 60% трафика фиксированных широкополосных сетей связи. Оборудование было установлено на сетях более 80 операторов.

Как будет работать новая система

В постановлении правительства нет подробностей о том, как именно будет работать новый мониторинг маршрутов трафика. По мнению директора АНО «Инфокультура» Ивана Бегтина, система станет двойником каналов передачи данных, и в первую очередь она нужна для контроля точек входа и выхода данных.

По мнению генерального директора Института исследований интернета Карена Казаряна, система мониторинга поможет понять как трафик «ходит» между сетями. Это также поможет предотвращать DDoS- и BGP-атаки, при которых хакеры пользуются системами VPN.

Как отмечает Казарян, новая система будет напоминать интернет-регистратор RIPE, который отвечает за распределение IP-адресов по всему миру. Ранее, во время обсуждения «суверенного интернета», по словам эксперта, подобные компании предлагали сделать совместный мониторинг.

Подобные идеи о защите от DDoS-атаки были и раньше

Ранее CNews сообщал, что в России к 2026 г. заработает национальная система противодействия DDoS-атакам из зарубежных сегментов интернета.

Ее планировали построит на базе устройств ТСПУ и технологии углубленной проверки пакетов данных DPI, разработанной в США. Необходимость создания такой системы назрела, по словам директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) ФГУП «ГРЧЦ» Сергея Хуторцева, — после 24 февраля 2022 г., когда число хакерских атак на Россию увеличилось кратно. «Существенно возросла нагрузка на все службы информационной безопасности», — отметил он.

Сейчас ТСПУ блокирует доступ в том числе и к запрещенным в России Instagram и Facebook (принадлежит Meta*).

В октябре при ремонте ТСПУ у части абонентов операторов связи «Билайн», МТС и пользователей домашнего интернета «Ростелеком» стал доступен сервис Instagram*. Соцсеть открывалась на мобильных устройствах и компьютерах 11 и 12 октября 2022 г. без использования сервисов VPN.

Возможно, новая система закроет такие «окна» при профилактике оборудования.

* Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.