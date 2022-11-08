«Касперский» запретил россиянам пользоваться своим VPN, а «Ростелеком» запустил VPN для избранных

«Лаборатория Касперского» поэтапно приостанавливает работу своего VPN-приложения на территории России. Решение компании касается и платной и бесплатной версии Kaspersky Secure Connection. В то же время, крупнейший в России интегрированный провайдер «Ростелеком» запускает свой VPN, но он будет доступен только для операторов связи.

«Касперский» оставит россиян без своего VPN

Представители «Лаборатории Касперского» сообщили CNews, что их VPN-приложение Secure Connection завершает работу в России. Также VPN исчезнет и из состава различных комплексных продуктов, которые «Касперский» предлагает в России.

Как добавляют в компании, другие страны изменения в работе Kaspersky Secure Connection не затронут. Для пользователей за пределами России набор доступных функций и VPN-серверов останется прежним.

Представители «Лаборатории Касперского» отказались ответить на вопрос CNews о причинах прекращения работы своего VPN, .

Поэтапное отключение

Отключать Secure Connection в России будут поэтапно, чтобы «свести неудобства для текущих пользователей к минимуму», отметили представители «Лаборатории Касперского».

В день, когда «Лаборатория Касперского» объявила о закрытии для россиян своего VPN-сервиса, « Ростелеком » заявил об открытии собственного - только для телеком-операторов

Первой прекратит работу бесплатная версия приложения. Она будет доступна до 15 ноября 2022 г. После этого срока воспользоваться бесплатным продуктом в России уже не получится.

Платную версию будут продавать до конца декабря 2022 г. Если пользователь купил приложение и активировал его в личном кабинете, уточняют в компании, то VPN будет доступен до окончания лицензии или текущей подписки — в большинстве случаев она составляет один год.

«Аналогичная ситуация и с Kaspersky Secure Connection, это приложение входит в состав комплексных решений для домашних пользователей. Если у пользователей установлен Kaspersky Total Security и оплачена подписка на Kaspersky Secure Connection, то VPN-приложение будет работать до истечения срока подписки. Если нет платной подписки, то приложение перестанет работать 15 ноября», — следует из официального сообщения на сайте разработчика.

VPN по ГОСТУ от «Ростелеком»

Пока «Лаборатория Касперского» «сворачивает» свой VPN для российских пользователей, «Ростелеком» решил вывести на рынок сервис построения и эксплуатации защищенных сетей — «ГОСТ VPN».

Решение будет доступно не всем, а только операторам связи. «ГОСТ VPN», как сообщают в «Ростелеком» необходим для построения и эксплуатации защищенных сетей.

«Сервис позволяет организовать защищенное взаимодействие между географически распределенными объектами в любых регионах и выполнить требования российского законодательства», — уточняют в компании.

Разработчиком выступила компания «РТК-Солар». Это национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов и управления информационной безопасностью.

Зачем операторам связи VPN

«ГОСТ VPN» позволит операторам связи предлагать собственным заказчикам готовый сервис для построения и эксплуатации защищенных сетей. Такие услуги могут понадобиться, например, государственным органам, операторам персональных данных, предприятиям электроэнергетики, компаниям финансовой отрасли или медицины.

Для шифрования каналов связи используется, как уточняют в «Ростелеком» сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ) по третьему классу (КСЗ). Это должно гарантировать высокий уровень защиты и позволит организациям соблюдать требования федеральных законов о персональных данных (№ 152-ФЗ) и о безопасности критической информационной инфраструктуры (№ 187-ФЗ).

«Мы предлагаем операторам связи оптимальное решение для построения и эксплуатации защищенных сетей с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации, когда обычного шифрования недостаточно и оно должно быть обеспечено с применением криптоалгоритмов по ГОСТу, — сказала вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова. — Сервисная модель гарантирует минимальные стартовые затраты заказчика, регулярные управляемые и прозрачные платежи, а также отсутствие затрат на аппаратную и программную часть СКЗИ».