«Мой офис» стал работать в почте Mail.ru

Текстовые документы пользователи теперь смогут редактировать сразу в почте Mail.ru. Для этого почта стала использовать серверную версию веб-редакторов «Мой офис».

Экосистема инструментов

Российское офисное ПО «Мой офис» (компании «Новые облачные технологии») теперь доступно для работы в почте Mail.ru и файловом хранилище «Облако» Mail.ru. Об этом CNews сообщили представители VK, владелец Mail.ru.

«В ближайшее время технологии “Моего офиса” станут доступны в мобильных версиях и приложении “Облака”», — отметил руководитель проекта Облако Mail.ru Кирилл Игнатьков.

Теперь пользователи могут редактировать документы в браузере. Правки, внесенные в другом офисном ПО, также отображаются при открытии документа в «Облаке».

Помимо этого, «Мой офис стандартный.Домашняя версия» в офлайн-режиме доступна для установки пользователям бесплатно. ПО совместимо с популярными ОС и поддерживает все основные форматы документов. Решение не содержит рекламу и не требует регистрации, подчеркивают разработчики.

VK и «Мой офис»

Перевод сервисов VK на технологии «Мой офис» начался в марте 2022 г. Тогда в почту и облако Mail.ru был внедрен автономный модуль редактирования (АМР), который позволял пользователям открывать и просматривать файлы, без возможности вносить правки в документ.

Редактирование документов онлайн

АМР и серверная версия веб-редакторов — это часть SDK МойОфис, используемого отечественными разработчиками прикладных систем. В МойОфис SDK также входят комплект библиотек для автоматизации создания и редактирования документов и инструменты разработки надстроек на языке Lua, которые позволяют автоматизировать типовые операции и расширить возможности настольных редакторов «Мой офис».

Обновление «Мой офис»

В сентябре 2022 г. CNews стало известно о крупном обновлении «Моего офиса». Апдейт содержит более 700 нововведений. Так, корпоративная почта Mailion получила поддержку отказоустойчивого поиска и новых версий российских операционных систем.

Фирменный SDK «Моего офиса», о котором говорилось выше, начал включать в себя «Сервер совместного редактирования». С его помощью веб-редакторы с функциональностью совместного редактирования несколькими пользователями можно внедрять в сторонние системы, такие как сервисы ЭДО или электронной почты.