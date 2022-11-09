Продукты бежавшей из России Microsoft, массово продаются «из-под полы» банкам и госкомпаниям

Российские госкомпании, банки, а также образовательные учреждения продолжают продлевать лицензии на Microsoft Teams. Из-за этого некоторые закупки отменяются, чтобы компании продолжали пользоваться американским продуктом.

Никак не отказаться

Как выяснил CNews, крупные российские госкомпании и банки продолжают продлевать лицензии Microsoft Teams, несмотря на уход американской корпорации. Об этом изданию рассказал Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost.

Информацию подтвердил и другой источник CNews на рынке видеоконференцсвязи (ВКС). По его словам, прецеденты были в первую очередь со стороны организаций из сферы образования. Он упомянул и коммерческий сектор. Собеседники отказались назвать конкретные наименования банков или компаний.

Продлевать лицензии начали с конца весны. «Сначала штучно, а потом массово», — подчеркивает Дмитрий Шульга.

По его словам, несколько закупок ВКС крупными российскими компаниями отменялись из-за активности Microsoft. ИТ-гигант, по всей видимости, мониторит закупки и связывается с заказчиками для продления лицензий, считает он. «Заказчики недостаточно решительно и массово переходят на российские продукты, подчеркивает Шульга. — Да, есть много запросов, пилотных проектов, но нет реальных закупок».

Почему это происходит

«Лицензии продлевают не потому что они дешевле, а потому что так привычнее, понятнее, удобнее», — рассказал CNews Шульга. При этом стоимость продукта может быть выше российского аналога в два-три раза. Но, по словам директора по продажам VideoMost, заказчик готов переплачивать именно потому, что решение привычно для него.

Российские компании несмотря на санкции и политику импортозамещения продолжают продлевать Teams

Teams входит в состав офисного пакета Microsoft 365 вместе с Word, Excel и облачным хранилищем OneDrive.



Дмитрий Серый, заместитель директора и соучредитель компании Vinteo согласен насчет удобства. «Инфраструктура уже развернута, решение работает, сотрудники обучены взаимодействию с ним и есть возможность заняться первоочередными задачами, — говорит он. — Например, у многих ИТ-директоров в приоритете переход с Windows на российские ОС, замена SAP и прочее».

Источник CNews отмечает, что количество отказов от продления Microsoft Teams у образовательных организаций и коммерческих небольшой. Т.к. многие надеются, что американская корпорация вернется на российский рынок и избавит их от необходимости импортозамещаться.

«Microsoft, вероятно, не хочет терять российский ВКС-рынок, где Teams был достаточно популярен», — отмечают в TrueConf. — Тем не менее, для корпоративного сегмента в России полный отказ зарубежных разработчиков не был бы критичен».

Позиция Microsoft

В начале марта 2022 г., почти сразу после начала специальной военной операции России на Украине Microsoft одна из первых сообщила о приостановке всех операций в нашей стране.

Однако через месяц, в марте Microsoft, вопреки своим же заявлениям, продолжала оказывать техподдержку организациям, не попавшим под санкции. Среди них, например, российские школы и больницы.

В марте же стало известно о том, США официально вывела коммуникационные сервисы из под санкций. «Microsoft, по сути, не ограничен в этом плане — решение не продавать российским заказчикам было принято самим Microsoft и на сегодняшний день не подкреплено запретом на государственном уровне, — подчеркивает другой источник CNews на ВКС-рынке. — А продажи “из под полы” обусловлены репутационными рисками, в которые Microsoft не хочет впутываться».

Американская корпорация известна в первую очередь по двум своим продуктам ОС Windows и пакет офисных программ Office. Еще один популярный продукт Microsoft — это облачный сервис Azure.

Помимо продления лицензий Teams, в ноябре был зафиксирован и рост популярности пиратских версий операционной системы Windows и офисного ПО Office, пишет «Коммерсант».