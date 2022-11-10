Феерический обвал криптовалют. Курс биткоина упал до пятилетнего минимума. Виновный найден

Биткоин за считанные часы подешевел до уровня декабря 2017 г., хотя всего год назад ежедневно устанавливал исторические рекорды курса. Инвесторы разоряются, а многие из них даже не могут вывести свои деньги. Все это – следствие попытки биржи Binance захватить конкурирующий сервис FTX, которая привела к очередному обвалу крипторынка.

Очередной антирекорд биткоина

Курс биткоина, главной криптовалюты мира, достиг очередного дна. По данным профильного ресурса CoinDesk, в ночь с 9 на 10 ноября 2022 г. по Москве он падал ниже отметки в $15,6 тыс.

Это по-прежнему самая дорогая криптовалюта мира, а $15,6 тыс. или 952,5 тыс. руб. по курсу ЦБ 10 ноября 2022 г. – это по-прежнему крупная сумма. Тем не менее, для криптоинвесторов и майнеров это означает откат доходов до уровня середины декабря 2017 г.

Согласно CoinDesk, приблизительно столько же, а именно $15,3 тыс. биткоин стоил 11 декабря 2017 г., то есть почти пять лет назад. Это очень далеко от тех рекордов, которые курс биткоина день за днем ставил в ноябре 2021 г., вплотную подобравшись к отметке в $70 тыс. за одну виртуальную монету.

Биткоин ежедневно теряет в цене

Пять лет назад биткоин демонстрировал молниеносный рост стоимости, к третьей декаде декабря 2017 г. перевалив за $20 тыс. На тот момент это был его исторический рекорд, после начался цикл его обесценивания, продлившийся больше года и завершившийся лишь весной 2019 г. благодаря нескольким азиатским криптоинвесторам.

CoinDesk ведет аналитику стоимости биткоина на основе индекса XBX – спотового курса биткоина. Значение индекса рассчитывается на основе наблюдаемой торговой активности на крупнейших криптобиржах.

Кто виноват

Как пишет CNBC, причиной нового обвала курса биткоина, а за ним и всего криптовалютного рынка стала игра, которую затеяла Binance – одна из крупнейших криптобирж в мире. Это та самая биржа, которая весной 2022 г. устроила гонения на своих российских пользователей в угоду западным санкциям.

В начале ноября 2022 г. Binance решила купить FTX – немногим менее крупную биржу, в настоящее время испытывающую финансовые трудности. К этим трудностям частично причастна и сама Binance.

Назад в 2017 год

У FTX есть собственная криптомонета FTT, и Binance, улучив момент, обвинила ее в махинациях с ней. Попутно она начала активно распродавать имеющиеся у нее токены FTT, посеяв панику среди других инвесторов. Они начали экстренно выводить средства с FTX – по предварительным подсчетам, в кратчайшие сроки с биржи было выведено в пределах $6 млрд.

Притом в случае FTX инвесторы – это далеко не только домашние майнеры. Среди них числятся и гигантские корпорации, например, японская SoftBank, владеющая британской компанией ARM – разработчиком одноименной суперуспешной процессорной архитектуры.

Чтобы остановить этот процесс, FTX заявила о приостановке вывода средств. Деньги многих инвесторов «зависли» на бирже, что не добавило им уверенности в этом сервисе. По информации Bloomberg, личное состояние владельца FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) всего за пару дней сократилось на 94%, хотя еще на 7 ноября 2022 г. составляло $15,6 млрд.

К сделке по переходу FTX в собственность Binance стали присматриваться различные регуляторы. Чтобы усыпить их бдительность, Binance заявила, что покроет все выплаты инвесторам, а также разрыв ликвидности FTX за счет собственных средств.

Однако поздним вечером 9 ноября 2022 г. Binance неожиданно развернулась на 180 градусов. Биржа, во-первых, отказалась покрывать долги конкурента, во-вторых, решила выйти из сделки.

Падение курса биткоина длится год. Инвесторы теряют деньги ежедневно

Последствием этих «игрищ» и стало падение курса биткоина, который, как и всегда, потянул за собой остальные криптовалюты. Ситуацию усугубляет и запрет на вывод средств с FTX, пока что временный, но рискующий стать постоянным.

В биткоин больше никто не верит

Курс биткоина и других криптовалют с недавних пор стал одним из самых нестабильных явлений в современном мире. На него влияют почти все мировые события, в том числе и никак не связанные с крипторынком.

Хорошие новости биткоин не приносит давно

За последний год биткоин ни разу не демонстрировал стремительного удорожания. Небольшой рост курса был, но он почти моментально сменялся очередным обвалом. Данный факт отразился на настроениях криптоинвесторов и тех, кто зарабатывал на майнинге криптовалют. CNews писал, что многие компании построили на этом свой бизнес, который в итоге стал убыточным. Некоторые из них, свято веря в успех биткоина, набрали многомиллионные кредиты на закупку оборудования для майнинга и теперь пытаются избавиться от него, чтобы покрыть долги. Часть компаний распродают даже новое «железо», притом по бросовой цене.

Частные майнеры, особенно в России, убедились, что денег, которые приносят им видеокарты и майнинговые фермы, занятые добычей криптовалют, теперь не хватает даже на покрытие счета за электричество. Как следствие, электронные доски объявлений завалены предложениями о продаже такого оборудования с максимальными скидками. В российских магазинах спрос на новые видеокарты сильно просел, в результате чего многие модели подешевели в пять раз.