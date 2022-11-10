Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера
Суд в Томске вынес обвинительный приговор по делу об использовании защищенного мессенджера Vipole, который свободно распространяется в App Store и Google Play. Мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы.
Три года за диалоги в мессенджере
Томский районный суд приговорил местного жителя Константина Белоуса к трем годам ограничения свободы за использование защищенного мессенджера Vipole. Мужчине запрещено выезжать за пределы территории муниципального образования «город Томск», изменять место жительства и пребывания. Суд квалифицировал его действия по статье 273 УК РФ – использование вредоносной компьютерной программы, заведомо предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации.
Частичная информация была опубликована на сайте Октябрьского районного суда Томска, где обвиняемый был назван гражданином К., а название программы не указывалось. Из ее описания некоторые Telegram-каналы заключили, что речь идет об использовании VPN-сервиса в личных целях.
Представители Томского районного суда сообщили CNews, что гражданин был обвинен не за использование VPN-программы.
Позже на сайте суда появилась подробный обвинительный приговор по делу № 1-981/2022 от 21 октября 2022 г. с мотивировочной частью, где детально описывается ситуация с участием жителем Томска Константином Белоусом. Уголовное дело рассматривала судья Ильина А.А.
Суд считает, что Белоус использовал «вредоносную компьютерную программу, заведомо предназначенную для нейтрализации средств защиты компьютерной информации». Сделал он это на своем личном компьютере – в октябре 2018 г. скачал программу Vipole, которая делает невозможной однозначную идентификацию пользователя в интернете, в том числе провайдером «Ростелеком».
Программу Белоус записал на SSD диск Samsung MZ-76E250 со своего персонального компьютера. Затем до 20 августа 2020 г. мужчина использовал ее в целях, которые в приговоре не раскрываются.
Раскаяние и сделка со следствием
Отмечается, что Белоус вину в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся и в ходе предварительного следствия в присутствии защитника заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства.
«Подсудимый пояснил, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, пределы обжалования постановленного в особом порядке приговора ему известны и понятны», – отмечается в приговоре.
Возражать гособвинитель не стал, суд посчитал, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40 УПК РФ соблюдены.
«Мягкое наказание»
Суд признал Белоуса виновным и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. Мужчине запрещено выезжать за пределы территории муниципального образования «город Томск», изменять место жительства и пребывания без согласия госоргана, ответственного за отбывание осужденными наказания в виде ограничения свободы. Раз в месяц он должен «отмечаться».
Сообщается, что на смягчение меры суд пошел потому, что Белоус «не судим, молод, характеризуется положительно в быту, по месту учебы, работы» и всячески содействовал расследованию.
Судя по данным Rusprofile, Белоус Константин Вячеславович был гендиректором двух уже ликвидированных компаний. Первая – ООО «Регалия» в Новосибирске, которая занималась оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Вторая – ООО «Делдерс» в Томскве, вид деятельности – рекламное агентство.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Октябрьский районный суд г.Томска в течение 10 суток, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В то же время приговор нельзя обжаловать в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, установленным фактическим обстоятельствам уголовного дела.
Верхушка айсберга
В беседе с CNews гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян сообщил, что поддерживает точку зрения своих коллег и полагает, что осужденный «что-то натворил с использованием мессенджера» и общественность сейчас видит лишь верхушку айсберга.
Отмечается также, что делом занимались сотрудники УФСБ – так как персональный компьютер Белоуса сейчас хранится в камере хранения УФСБ России по Томской области. Важно и то, что подсудимый пошел на сделку и дело рассматривалось в особом порядке. Опрошенные CNews юристы уточнили, что когда речь идет об особом порядке вынесения приговора, обвиняемый признает вину и соглашается со всеми выводами следствия и обвинительным заключением. За это ему обещают меньшее наказание, однако суд доказательства не исследует, а просто копирует заключение следствия в приговор.
Мессенджер Vipole
Vipole доступен в App Store и Google play. В описании отмечается, что это защищенный мессенджер, использующий стойкие технологии шифрования для обеспечения полной приватности пользователей и надежной защиты коммуникаций и файлов от несанкционированного доступа или попыток перехвата.
Инструмент способен шифровать мгновенные сообщения, групповые чаты, аудио– и видеозвонки и файлы. На сервере нет доступа к данным пользователей и получить к ним доступ невозможно. Также через мессенджер можно совершать международные защищенные звонки на мобильные и городские телефоны. Использовать мессенджер можно на нескольких мобильных устройствах и компьютерах бесплатно.
В комментариях пользователи сообщают, что без VPN мессенджер не работает.
В разделе «о нас» на сайте уточняется, что Vipole – это международная компания с главным офисом в Великобритании. В числе клиентов – крупный и малый бизнес, банки, юридические компании и транспортные предприятия.