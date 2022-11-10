Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера

Суд в Томске вынес обвинительный приговор по делу об использовании защищенного мессенджера Vipole, который свободно распространяется в App Store и Google Play. Мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы.



Три года за диалоги в мессенджере

Томский районный суд приговорил местного жителя Константина Белоуса к трем годам ограничения свободы за использование защищенного мессенджера Vipole. Мужчине запрещено выезжать за пределы территории муниципального образования «город Томск», изменять место жительства и пребывания. Суд квалифицировал его действия по статье 273 УК РФ – использование вредоносной компьютерной программы, заведомо предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

Частичная информация была опубликована на сайте Октябрьского районного суда Томска, где обвиняемый был назван гражданином К., а название программы не указывалось. Из ее описания некоторые Telegram-каналы заключили, что речь идет об использовании VPN-сервиса в личных целях.

Представители Томского районного суда сообщили CNews, что гражданин был обвинен не за использование VPN-программы.

Позже на сайте суда появилась подробный обвинительный приговор по делу № 1-981/2022 от 21 октября 2022 г. с мотивировочной частью, где детально описывается ситуация с участием жителем Томска Константином Белоусом. Уголовное дело рассматривала судья Ильина А.А.

Персональный компьютер Белоуса сейчас хранится в камере хранения УФСБ

Суд считает, что Белоус использовал «вредоносную компьютерную программу, заведомо предназначенную для нейтрализации средств защиты компьютерной информации». Сделал он это на своем личном компьютере – в октябре 2018 г. скачал программу Vipole, которая делает невозможной однозначную идентификацию пользователя в интернете, в том числе провайдером «Ростелеком».

Программу Белоус записал на SSD диск Samsung MZ-76E250 со своего персонального компьютера. Затем до 20 августа 2020 г. мужчина использовал ее в целях, которые в приговоре не раскрываются.

Раскаяние и сделка со следствием

Отмечается, что Белоус вину в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся и в ходе предварительного следствия в присутствии защитника заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства.

«Подсудимый пояснил, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, пределы обжалования постановленного в особом порядке приговора ему известны и понятны», – отмечается в приговоре.

Возражать гособвинитель не стал, суд посчитал, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40 УПК РФ соблюдены.

«Мягкое наказание»

Суд признал Белоуса виновным и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. Мужчине запрещено выезжать за пределы территории муниципального образования «город Томск», изменять место жительства и пребывания без согласия госоргана, ответственного за отбывание осужденными наказания в виде ограничения свободы. Раз в месяц он должен «отмечаться».

Сообщается, что на смягчение меры суд пошел потому, что Белоус «не судим, молод, характеризуется положительно в быту, по месту учебы, работы» и всячески содействовал расследованию.

Судя по данным Rusprofile, Белоус Константин Вячеславович был гендиректором двух уже ликвидированных компаний. Первая – ООО «Регалия» в Новосибирске, которая занималась оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Вторая – ООО «Делдерс» в Томскве, вид деятельности – рекламное агентство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Октябрьский районный суд г.Томска в течение 10 суток, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В то же время приговор нельзя обжаловать в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, установленным фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Верхушка айсберга

В беседе с CNews гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян сообщил, что поддерживает точку зрения своих коллег и полагает, что осужденный «что-то натворил с использованием мессенджера» и общественность сейчас видит лишь верхушку айсберга.

Отмечается также, что делом занимались сотрудники УФСБ – так как персональный компьютер Белоуса сейчас хранится в камере хранения УФСБ России по Томской области. Важно и то, что подсудимый пошел на сделку и дело рассматривалось в особом порядке. Опрошенные CNews юристы уточнили, что когда речь идет об особом порядке вынесения приговора, обвиняемый признает вину и соглашается со всеми выводами следствия и обвинительным заключением. За это ему обещают меньшее наказание, однако суд доказательства не исследует, а просто копирует заключение следствия в приговор.

Мессенджер Vipole

Vipole доступен в App Store и Google play. В описании отмечается, что это защищенный мессенджер, использующий стойкие технологии шифрования для обеспечения полной приватности пользователей и надежной защиты коммуникаций и файлов от несанкционированного доступа или попыток перехвата.

Инструмент способен шифровать мгновенные сообщения, групповые чаты, аудио– и видеозвонки и файлы. На сервере нет доступа к данным пользователей и получить к ним доступ невозможно. Также через мессенджер можно совершать международные защищенные звонки на мобильные и городские телефоны. Использовать мессенджер можно на нескольких мобильных устройствах и компьютерах бесплатно.









В комментариях пользователи сообщают, что без VPN мессенджер не работает.

В разделе «о нас» на сайте уточняется, что Vipole – это международная компания с главным офисом в Великобритании. В числе клиентов – крупный и малый бизнес, банки, юридические компании и транспортные предприятия.