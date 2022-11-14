В WhatsApp появится суперполезная «фишка», скопированная с Telegram. Пользователи ждут ее годами

В одном из ближайших обновлений WhatsApp пользователи получат возможность подключения к одному профилю нескольких мобильных устройств – смартфонов и планшетов. Эта опция до сих пор отсутствует здесь, тогда как тот же Telegram никогда не запрещал пользователям работать в одной учетной записи одновременно с разных устройств, например, со смартфона и планшета.

WhatsApp, как Telegram

Мессенджер WhatsApp в обозримом будущем может получить новую функцию под кодовым названием «режим компаньона» (Companion mode), пишет профильный портал WABetaInfo. Его активация позволит пользоваться одним профилем, привязанным к одному и тому же номеру, на нескольких устройствах одновременно.

Другими словами, авторизация на новом устройстве больше не вызовет деактивацию профиля на предыдущем гаджете. Таким образом, люди, пользующиеся несколькими мобильными устройствами одновременно, перестанут страдать и раз за разом проходить процедуру авторизации, на том или ином гаджете.

На момент публикации материала нововведение было доступно лишь пользователям бета-версий WhatsApp. Мессенджер нужно обновить до сборки 2.22.24.18. Когда «режим компаньона» появится в стабильном релизе WhatsApp, разработчики не уточняют.

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Опробовать новшество смогут только пользователи Android. Под iOS оно пока недоступно.

С заботой о безопасности

Новую функцию разработчики внедрят с прицелом на безопасность пользования. Подключить к одному профилю сотни устройств не получится, поскольку это чревато утечками персональных данных, в частности переписки.

Автоматическое подключение тоже исключено. После активации нового режима на устройстве, где в настоящее время запущен WhatsApp, появится уникальный QR-код, который нужно будет отсканировать на устройстве, предполагаемом к подключению. После этого оно будет внесено в базу имеющих доступ к конкретному профилю.

На начальном этапе можно подключить до четырех устройств, пишет WABetaInfo. Данных о том, планируют ли разработчики в дальнейшем увеличивать это количество, нет.

Подключенные к учетной записи гаджеты получат доступ ко всем имеющимся в ней данным. Между ними будут синхронизироваться контакты, переписка, а также все полученные и отправленные файлы – изображения, видеоролики, документы и пр.

Не новое нововведение

Возможность одновременной авторизации на нескольких устройствах под одним профилем пользователи WhatsApp ждут с самого его появления в 2009 г. Вероятность скорого релиза функции появилась в начале 2014 г. после перехода мессенджера в собственность одной запрещенной в России американской компании (на сам WhatsApp никакие ограничения на 14 ноября 2022 г. не распространялись).

Однако разработчики затянули с реализацией функции еще почти на девять лет. Тем временем, другие мессенджеры давно позволяют работать в одной учетке на нескольких устройствах. Такую опцию предоставляет, к примеру, Telegram, который, в отличие от WhatsApp, на начало 2022 г. находился лишь на шестом месте по популярности с 550 млн пользователей против 2 млрд у WhatsApp (первое место, данные Statista.com).

Также WhatsApp в числе последних получил настольную версию – мессенджер годами заставлял людей пользовался им через браузер. Разработчики «разродились» версиями для Windows и macOS лишь в 2016 г., спустя семь лет после появления самого WhatsApp. Для сравнения, Telegram работает с 2013 г. и с того же периода располагает версиями для ПК и ноутбуков.

Но и с самой настольной версией WhatsApp долгие годы все было не очень гладко. Если в том же Telegram она работает полностью автономно, то WhatsApp вплоть до конца лета 2022 г. требовал, чтобы телефон, в котором установлена подключенная к профилю SIM-карта, находился поблизости был подключен к интернету. Если телефон разряжен, или если на счету нет денег, чтобы подключиться к мобильному интернету, а Wi-Fi поблизости нет, то пользоваться настольной версией WhatsApp было невозможно. Как сообщал CNews, лишь в августе 2022 г. разработчики снизошли до пользователей и наконец-то убрали это нелогичное ограничение.

Но обязательная привязка к смартфону – не единственное, чем настольная версия WhatsApp грешила долгие годы. Например, аудио- и видеозвонки заработали в ней лишь в марте 2021 г., спустя пят лет после появления самой настольной версии мессенджера.