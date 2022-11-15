Проект сверхбыстрого облачного браузера для «древних» ПК закрывается. Причины

Конец облачной мечты

Американский стартап Mighty прекращает работу над развитием одноименного облачного браузера. Об этом в Twitter сообщил основатель компании Сухайл Доши (Suhail Doshi).

Обозреватель Mighty, по заявлению разработчиков, обеспечивает в разы более высокую скорость загрузки веб-страниц в сравнении с традиционными решениями.

Такой эффект достигается за счет перекладывания наиболее ресурсоемких операций по рендерингу (подготовке страницы к выводу на экран) на плечи виртуальной машины в облаке Mighty. Облачный сервер «собирает» страницу из HTML- и JavaScript-кода, направляет соответствующую картинку в видеопоток высокого качества, который, в свою очередь, принимает и выводит на экран пользовательского устройства клиентская часть системы в виде браузера на основе кода Chromium.

Для конечного пользователя страница, загруженная в облачном браузере, визуально ничем не отличается от таковой, открытой в привычном Chrome, Edge или Firefox. Поскольку облачная инфраструктура заведомо производительнее едва ли не любого устройства потребительского класса, серфинг по просторам интернета становится весьма комфортным даже на морально устаревших гаджетах. Главное, чтобы не подвели качество и ширина канала связи.

Продукт является платным, доступ к нему предоставляется по подписной модели. CNews писал о запуске Mighty в тестовом режиме еще в 2021 г.

Примечательно, что на сайте Mighty и в его социальных сетях ничто не указывает на скорую кончину проекта. Так, наиболее свежие сообщения – от августа 2022 г., опубликованные с официальных аккаунтов в LinkedIn и Twitter, информируют подписчиков о новых функциях браузера, а сайт mightyapp.com по-прежнему пестрит рекламными материалами о сервисе и предлагает к нему подключиться.

Почему проект закрывается

В своем личном Twitter Доши объяснил, почему дальнейшее развитие проекта облачного браузера Mighty нецелесообразно.

По его словам, производительность процессоров при работе в однопоточном режиме в потребительском сегменте растет более высокими темпами, нежели в серверном. Именно этот показатель важен при обработке скриптов на JavaScript.

Как отмечает Доши, в текущих реалиях рендеринг веб-страницы в облаке осуществляется лишь в два раза быстрее по сравнению с выполнением той же задачи на локальной машине, что никак не соответствует ранее поставленным целям. По задумке разработчиков выигрыш в скорости подготовки веб-страницы на стороне виртуального сервера к просмотру должен был быть пяти- или даже десятикратным. Таким образом, предоставляемые Mighty услуги не оправдывали высокую стоимость подписки – на уровне $30 (примерно 1,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 ноября 2022 г.) в месяц.

Сухайл Доши анонсирует прекращение работы над Mighty

Нельзя с уверенностью сказать, что Mighty неизбежно обрел бы популярность, даже если бы разница в производительности облачного браузера по сравнению с традиционным оказалась более внушительной. Как отмечает Liliputting, за последние 30 лет общество в целом привыкло к необходимости оплачивать услуги доступа в Сеть и подписку на отдельные контентные интернет-сервисы, чего нельзя сказать о дополнительных расходах на поддержание работоспособности веб-браузера. Облачный серфинг по-прежнему остается в значительной степени экзотикой, а браузер воспринимается как по умолчанию бесплатный инструмент, хотя попытки внедрения подобной модели предпринимались и ранее, еще до запуска Mighty в 2019 г. Аналогичную возможность, в частности, предлагал американский сервис Onlive еще в 2012 г. в рамках подписки Cloud Desktop Plus за $5 в месяц.

В комментариях к Twitter-сообщению Доши можно обнаружить сообщения пользователей, которые называют себя подписчиками сервиса Mighty. Некоторые из них выражают сожаление в связи с закрытием проекта, при этом соглашаясь с аргументацией Доши. К примеру, пользователь Ish Harsawat (@ishish) отмечает, что, будучи владельцем старого MacBook, нашел сервис крайне полезным. Однако последующая покупка мощной современной версии MacBook на базе фирменного чипа Apple M1 Pro подтолкнула его к отказу от услуг Mighty, поскольку самое обычное ПО ноутбука справлялось с задачей не хуже дорогостоящего облачного браузера.

Деньги есть, продукты будут

Основатель Mighty также отметил, что с провалом облачного браузера его приключения в мире высокотехнологичного бизнеса не заканчиваются. Команда стартапа уже на этой неделе планирует начать разработку нового набора инструментов для творчества наподобие Adobe Creative Suite.

Creative Suite (в 2012 г. переименован в Creative Cloud) – это набор приложений Adobe Systems, распространяемых по подписке. Он, в частности, включает такие известные продукты компании как растровый графический редактор Photoshop, инструмент для нелинейного видеомонтажа Premiere Pro и аудиоредактор Audition.

По словам Доши, его компании удалось сохранить примерно 50% средств инвесторов, которые и будут направлены на реализацию новых проектов, таких как, к примеру, Playgroundai. Это бесплатный инструмент, который позволяет на основе текстового описания генерировать изображения с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (сейчас представлены модели Stable Diffusion и DALL-E 2) и затем редактировать их прямо в браузере.

Желающим выкупить принадлежащие стартапу объекты интеллектуальной собственности, связанные с Mighty, Доши предлагает связаться с ним лично через Twitter. На предложение открыть исходный код проекта в интересах его дальнейшего развития силами сообщества, выдвинутое в комментариях к исходному сообщению, бизнесмен никак не отреагировал.