В России заработал отечественный аналог Booking. За ним стоит «дочка» МТС

МТС Travel, дочерняя компания МТС, создала фирменный сервис бронирования отелей на замену иностранному Booking. На первом этапе доступны только российские гостиницы, в ближайшие недели добавятся отели в странах СНГ, а позже – во всем мире. Аналогичный сервис есть у РЖД, плюс власти задумываются над созданием национальной платформы букинга.

Booking больше не нужен

Оператор связи МТС сообщил CNews о запуске отечественного фирменного сервиса бронирования на базе своей платформы travel.mts.ru. Разработку проекта осуществляла дочерняя компания оператора – МТС Travel (ООО «МТС трэвел»).

На момент публикации материала пользователи сервиса имели возможность забронировать номер приблизительно в 14 тыс. отелей, расположенных на территории России. Также есть турецкие отели (они доступны с момента запуска бета-версии сервиса летом 2022 г.). Оплата брони осуществляется в режим онлайн при помощи банковской карты, привязанной к любой из существующих платежных систем, включая ушедшие из России американские Visa и MasterCard.

Новый сервис МТС скоро научится бронировать отели по всему земному шару

Ограничение выбора исключительно российскими и турецкими отелями носит временный характер. Как сообщили CNews представители МТС, до конца 2022 г. список предложений пополнят номера отелей в странах СНГ. Они добавили также, что первые страны дальнего зарубежья появятся в начале 2023 г. «Речь идет, в первую очередь, об ОАЭ, популярных туристических направления Африки и Юго-Восточной Азии», – уточнили они.

Что скрыто от глаз

Новая букинг-платформа МТС работает с базой данных российского сервиса бронирования «Броневик». Как сообщал CNews, МТС купила его в середине лета 2022 г.

По словам представителей оператора, после запуска платформы travel.mts.ru сервис Bronevik.com не будет закрыт. Вместо этого он продолжит работать с сегментом деловых путешествий и будет развиваться как поставщик отельной базы для российских и зарубежных сервисов. Другими словами, МТС будет развивать букинг-сервисы и для частных, и для корпоративных клиентов.

Проект МТС позволит найти гостиницу даже в удаленных уголках России

В МТС сообщили CNews, что платформа бронирования российских отелей разработана примерно за два месяца. За это время специалисты МТС провели интеграцию с системами «Броневика», а также отладили различные процессы.

«Вертикаль МТС Travel усилит и дополнит экосистему сервисов МТС, важным элементом которой являются впечатления и развлечения. Мы предложим клиенту не просто услуги по бронированию отелей, а целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы – покупка билетов на транспорт, экскурсии, гиды, аренда авто, покупка билетов на концерты, финансовые продукты. Все это обеспечит клиентам полноценный опыт в планировании путешествий», – заявил генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

Юридические и финансовые тонкости

«МТС трэвел» – компания, зарегистрированная 11 июля 2022 г., за два дня до перехода в ее собственность платформы «Броневик». Уставный капитал составляет 200 млн руб.

Согласно базе «Контур.фокус», с 11 июля 2022 г. 99% ООО «Броневик онлайн» и ООО «Компания броневик» принадлежат ООО «МТС трэвэл» и 1% ПАО «Мобильные телесистемы».

«Броневик», по информации МТС, является одним из основных игроков российского рынка онлайн-бронирования отелей, трансфера и сопутствующих услуг. По итогам 2021 г. выручка ООО «Броневик онлайн» достигла 156,6 млн руб.. Прирост по сравнению с 2020 г. составил 135%. Чистая прибыль составила 24,7 млн руб.

В результате сделки под контроль МТС перешла и компания ООО «Компания броневик» – разработчик ПО для туристического бизнеса. Выручка компании за 2021 г. – 460 млн руб. (рост 327% год к году). Чистая прибыль составила почти 178 млн руб.

С кем придется конкурировать

Появление сервисов наподобие travel.mts.ru – это следствие ухода из России проекта Booking.com, крупнейшего игрока на мировом рынке букинга отелей. В начале марта 2022 г. он закрыл возможность бронирования жилья в России и Белоруссии. В апреле 2022 г. в этих странах перестал работать сервис аренды домов и квартир Airbnb.

На вопрос CNews, входит ли в планы МТС запуск сервиса – замены Airbnb, представители оператора ответили: «Апартаменты и квартиры бывают двух типов: от юридических лиц или ИП и так называемые peer-to-peer предложения, от физических лиц. В последний сегмент мы пока не видим возможности идти. Что касается апартаментов от юридических лиц, сейчас наша дочерняя компания «Броневик» работает с компаниями, у которых минимум три объекта, в перспективе, думаю, снизим условие до двух. И постепенно будем интегрировать их и в платформу МТС Travel».

В числе первых, кто отреагировал на уход Booking, оказалась компания РЖД. Как сообщал CNews, еще в марте 2022 г. она запустила собственный сервис бронирования, над которым трудилась с марта 2021 г.

Также в России есть сервис бронирования «Островок», работающий с лета 2011 г. За ним стоит известный «биохакер» Сергей Фаге, который, как сообщал CNews, в сентябре 2021 г. оказался под стражей за попытку контрабанды наркотиков. На 15 ноября 2022 г. «Островок» исправно функционировал.

Кроме того, российские власти периодически заявляют о необходимости создания государственного сервиса бронирования. Впрочем, дальше слов дело не движется годами.

«Островок»

Например, впервые власти задумались о запуске такого сервиса в 2014 г. На тот момент речь шла о полноценной российской национальной системе бронирования отелей. Проект по ее созданию даже был включен в стратегию развития туризма в стране, рассчитанную до 2020 г. Итог – сервиса нет до сих пор.

В конце июля 2021 г. вопрос о создании национальной альтернативы Booking прозвучал вновь. На тот момент Правительство России приступило к обсуждению плана мероприятий по реализации стратегии развития туризма в стране до 2035 г. «Импортозамещенный» Booking, согласно этому плану, должен заработать до 2024 г. На середину ноября 2022 г. никаких подробностей об этом проекте не существовало.