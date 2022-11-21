Блогеры YouTube поплатились за пересказы фильмов: Миллионы долларов штрафа и годы в тюрьме

Администраторы канала Fast Movie на YouTube оштрафованы на миллионы долларов за публикацию 10-минутных роликов с краткими пересказами популярных фильмов. На них ополчились правообладатели, решившие наказать их не только рублем, но и лишением свободы. Ютуберов могут посадить в тюрьму на несколько лет.

Инициатива наказуема

Два пользователя YouTube оказались на грани тюремного заключения и задолжали государству несколько миллионов долларов за краткие пересказы видеофильмов, пишет портал TorrentFreak. Они выкладывали на своем канале Fast Movie небольшие 10-минутные видеоролики, в которых раскрывали весь сюжет того или иного фильма, тем самым позволяя своим подписчикам и зрителям сэкономить массу личного времени, не тратя его на просмотр оригинальной киноленты.

Однако столь благой порыв пришелся не по нраву правообладателям. Они завалили владельцев канала Fast Movie исками, обвинив их в нарушении прав на 54 фильма. Эта история произошла в Токио (Япония). Токийский Окружной суд предписал владельцам канала Fast Movie выплатить $3,54 млн штрафа.

Суть претензий

Контент на канале Fast Movie представлял собой небольшие ролики, в которых двухчасовой фильм путем монтажа ужимался до 10 минут, притом с полным или относительно полным сохранением сюжетной линии. Как пишет TorrentFreak, подобный контент очень популярен на YouTube, а каналов в духе Fast Movie довольно много. В сумме они набирают миллионы просмотров.

К зрителям YouTube-канала Fast Movie у правообладателей вопросов нет. Пока что

На момент публикации материала доступ к каналу Fast Movie был закрыт.

Просмотр роликов на таких каналов позволяет пользователям экономить не только время, но и деньги – им не нужно тратить их на билет в кино или покупку цифровой копии интересующего их фильма.

Впервые о подготовке правообладателей к расправе над владельцами канала Fast Movie стало известно еще в 2021 г., но на тот момент это было на уровне слухов. Однако в считанные недели это стало реальностью – люди, имеющие отношение к этому каналу, были арестованы в Японии летом 2021 г. на фоне жалоб сразу нескольких медиакомпаний. Перед ними замаячили гигантские штрафы и даже лишение свободы – они обвинялись в многочисленных нарушениях авторских прав, совершенных в 2020 г.

Легко отделаться не удалось

Исцы в лице гигантских медиакомпаний предоставили неопровержимые доказательства вины обычных ютуберов. Им не оставалось ничего, кроме как признать себя виновными.

Суд вынес приговор в виде лишения виновных свободы на сроки от полутора до двух лет с отсрочкой исполнения на срок до четырех лет. Также все они получили штраф в размере в пределах $25 тыс.

Однако правообладателям этого показалось мало. Они решили «поднять ставки», что выразилось в гражданском иске от 13 медиакомпаний, состоящих одновременно в Ассоциации распространения контента за рубежом (Content Overseas Distribution Association, CODA) и Японской ассоциации программного обеспечения для видео (Japan Video Software Association, JVA).

Деятельность в виртуальном пространстве YouTube может обернуться крайне негативными последствиями в реальной жизни

В их иске говорится о 54 кинолентах, права на которые были нарушены ютуберами с канала Fast Movie. Все они популярны, в основном, в Японии, и почти неизвестны за ее пределами. В списке, среди прочих, числятся I Am a Hero и Shin Godzilla, а список правообладателей включает компании Asmik Ace, Kadokawa, Shochiku, TBS Television, Nikkatsu, Nippon Television Network и пр.

По утверждению истцов, 10-минутные пересказы их сюжета были просмотрены в сумме свыше 10 млн раз, что нанесло этим компаниям ущерб в размере 2 млрд японских иен или около $14,2 млн.

Иск рассматривал Окружной суд Токио. Вердикт по этому делу гласит, что два администратора, загружавшие ролики на канал Fast Movie без разрешения правообладателей, должны компенсировать им причиненный ущерб.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде штрафа в размере $3,56 млн. При этом над ними по-прежнему висит угроза тюремного заключения.

Вне себя от счастья

Представители CODA и JVA после победы в суде незамедлительно выступили с совместным заявлением. «Это постановление полностью подтверждает наши утверждения, и мы считаем, что оно должно стать отличным сдерживающим фактором против нарушения авторских прав в будущем», – говорится в нем. – По сравнению с другими делами о нарушении авторских прав, имевшими место в последние годы, сумма компенсации, присужденная по этому делу, велика. 13 истцов действовали сообща, чтобы не позволить преступникам уйти безнаказанно, наживаясь на нарушении авторских прав, и значение этого судебного решения неизмеримо».

Ответчиков может быть больше

Добившись обвинительного приговора над ютуберами, правообладатели тут же обратили свой взор на еще одну группу потенциальных ответчиков, с которых тоже можно затребовать миллионные компенсации. Речь о рекламных компаниях, которые размещают свои баннеры на пиратских сайтах с кинофильмами.

Так, группа по борьбе с пиратством из ассоциации CODA обратилась с требованием к рекламной компании в Испании (ее название не раскрывается) о прекращении демонстрации рекламы на такого рода ресурсах. Письмо было отправлено 17 октября 2022 г., а 30 октября 2022 г. представители испанской компании заявили, что расторгли контракты с такими сайтами. Их в общей сложности оказалось 27.

По информации CODA, 26 сайтов из списка действительно остались без рекламы. Как много пиратских веб-ресурсов под контролем у CODA, неизвестно. Вполне вероятно, ассоциация готовит новые иски и к их владельцам, и к рекламным компаниям, сотрудничающим с ними.