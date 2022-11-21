Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту

Онлайн-кинотеатр Okko, недавно принадлежащий Сбербанку, второй раз за последнее время сменил владельца. Его новым собственником стал Сергей Шишкин, что означает переход проект в собственность менеджмента.

Новый владелец Okko

Онлайн-кинотеатр Okko сменил собственника. Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, новым собственником проекта стал Сергей Шишкин, который возглавляет Okko с декабря 2021 г.

Согласно данным ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), 11 ноября 2022 г. действительно была произведена смена собственника ООО «Окко» (юридическое лицо онлайн-кинотеатра Okko). Новый собственник не отображается – Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» допускает такое в отношении организаций, попавших под санкции.

История онлайн-кинотеатра Okko

Исторически Okko запускался как онлайн-кинотеатр в составе телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota) и назывался Yota Play. В 2012-2013 гг. «Скартел» перешел в собственность «Мегафона». Yota Play остался в собственности прежнего владельца «Скартела» фонда Telconet и перешел под бренд Okko.

Онлайн-кинотеатр Okko, недавно принадлежащий Сбербанку, сменил владельца второй раз за последнее время

Впоследствии Okko был передан фонду Era Capital, принадлежащему бывшему управляющему Telconet Екатерине Лапшиной. В 2018 г. холдинг «Рамблер», принадлежащий тогда Александру Мамуту, стал владельцем Okko.

В 2019-2020 гг. Сбербанк стал единственным владельцем «Рамблер». Также Okko занялся трансляцией спортивных мероприятий, для этого было создано отдельное юридическое лицо ООО «Лицо Спорт».

Okko был частью цифровой экосистемы Сбербанка. Туда же относился стриминговый проект «Звук», а также совместное предприятие с Mail.ru Group (прежнее название холдинга VK), куда входили сервис доставки еды Delivery Club, такси-сервис «Ситимобил» и т.д. Сбербанк создал подписку «Сберпрайм», объединяющие эти и другие сервисы.

Сбербанк и санкции

В мае 2022 г. вскоре после начала специальной военной операции России на Украине, Сбербанк передал ряд проектов в новую организацию – АО «Новые возможности».

Этой же организации были переданы проекты «Звук», SberCloud, разработчик решений для автоматизации торговли «Эвотор», «Центр речевых технологий» (ЦРТ) и др. В июне 2022 г. Великобритания ввела санкции против АО «Новые возможности».

Российский рынок онлайн-кинотеатров

По данным TMT-Consulting, по итогам 2021 г. Okko был третьим по размеру доходов онлайн-кинотеатров в России. Его доля составляла 16%. На первом месте находится Ivi с долей 26%, на втором - «Кинопоиск» (проект «Яндекса) с долей 20%. Объем рынка составил 43,4 млрд руб.