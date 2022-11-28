«Яндекс» перешел на поиск нового поколения. Он будет искать не только по сайтам, но и по сущностям

Компания «Яндекс» переосмыслила свой поисковик. Теперь российские пользователи могут не ограничиваться информацией только на русском языке — заработал синхронный перевод видео и трансляций, также появились детский аккаунт, поиск для профессионалов, а результаты поиска по «большим темам» сохраняются в отдельный блок.

«Яндекс» сделал редизайн

«Яндекс» запустил новую версию поиска Y2, сообщили CNews представители компании. Теперь система может искать информацию по видео с закадровым переводом, объектам, фильтрует контент для детских аккаунтов и позволяет разбираться с большими темами.

Визуально изменились главная страница «Яндекса» и мобильное приложение. Теперь они сфокусированы только на поиске. С главной страницы убрали все сервисы кроме поисковой строки, информации о погоде, курсе валют и пробках. Остальные продукты компании: «Яндекс Картинки», «Авто.ру», «Яндекс Музыку» и т.д. разработчики вынесли в отдельную вкладку в нижнем левом углу сайта.

«“Яндекс” по прежнему будет искать по сайтам, но теперь движется и в сторону поиска по сущностям. — рассказали эксперты «Яндекса» в презентации. — Потому что чаще всего нужны не сайты, а что-то конкретное: товар, услуга, песня, или даже человек».

Поиск для профи

Поиск Y2 лучше отвечает на вопросы разработчиков и специалистов по машинному обучению. Для этого в поиск внедрили нейросеть-трансформер CS YATI, которую обучили на запросах по программированию и оценках разработчиков. Новая нейросеть учитывает в полтора раза больше параметров, чем запущенная два года назад YATI.

«Яндекс» запустил новую версию поиска Y2

«На срезе программистских запросов мы увидели, что стандартные способы обучения алгоритмов не очень хорошо подходят для профессиональных запросов, — рассказала Екатерина Серажим, руководитель отдела качества «Яндекс Поиска». — Хотя наш поиск показывал условно корректные ответы по программированию, но это не те ответы, которые порекомендовал бы профессиональный программист. Проблема оказалась в том, что результаты поиска оценивают специалисты, которые не понимают в программировании. Мы сначала наняли специалистов программистов для этой задачи, а потом обучили нейросеть на основе их оценок. Сейчас помимо прочих алгоритмов при поиске срабатывает нейронная сеть, которая классифицирует, что запрос относится к программированию и тогда включается “большая” нейронная сеть».

Со временем также будут развивать выдачу для медиков, финансистов и других профессионалов.

Детский аккаунт

Появился в «Яндексе» и детский аккаунт, его можно привязать к аккаунту родителей. Он будет работать не только в поиске, но и на других сервисах платформы.

«В детском аккаунте фильтруется контент в поисковой системе по самым сложным вопросам: насилие, наркотики и секс, — рассказала Елена Бубнова, руководитель «Яндекс Поиска». — Нейросеть определяет контент который мы собираемся показать и ограждает детей от опасной, шокирующей или неподходящей по возрасту информации. входят треки без мата в приложении “Яндекс.Музыка”, специальная детская подборка в “Кинопоиске”».

Большие темы в одном блоке

По словам представителей «Яндекса», Y2 научился видеть за отдельными запросами долгосрочный интерес к той или иной теме и структурировать собранную человеком информацию.

«Теперь стало проще вернуться к вопросам, к которым пользователь уже проявлял интерес. — рассказала Елена Бубнова. — Алгоритм также посоветует в какие нюансы нужно еще погрузиться. Он соберет запросы, которые пользователь еще не задавал, но скорее всего задаст. К подборке можно будет вернуться в один клик».

Сейчас поиск выделяет такие большие темы, как образование, карьера, финансы, семья, квартира, ремонт и так далее. Для этого «Яндекс» применяет сложный классификатор на основе генеративной нейронной сети YaLM.

Меняется и онлайн-шопинг. Теперь не надо заходить на все сайты подряд, обновленный поиск, по словам Елены Бубновой, соберет самое важное о товаре в одну карточку и покажет в выдаче. Сейчас это работает в категории электроники и бытовой техники.

Видео с автопереводом

В новой версии поисковика от «Яндекс» появились фильтры для поиска видео с автоматическим голосовым переводом на русский язык, сообщают представители компании.

Нейросеть может найти подходящее видео на иностранном языке и «на ходу» перевести его. Сейчас россиянам доступны видео с автопереводом с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков.

Напомним, что «Яндекс» презентовал технологию автоперевода видео еще в июле 2022 г. Российский ИТ-гигант продемонстрировал возможности прототипа на подборке из дюжины Youtube-роликов, в том числе и на прямых трансляциях.

«Русскоязычного контента во всей сети меньше 10%. Теперь можно смотреть видео и даже не задумываться на каком языке оно сделано — отметили эксперты «Яндекса». — Машинным переводом в мире занимается не там много компаний, это довольно сложный процесс. Трудно определить, что такое идеальный машинный перевод, но мы опробовали. Как и человек, нейросеть обучается на примерах. Ей нужно показать много примеров параллельных предложений — это одни и те же предложения, но на разных языках. Показываем 10 млн, 100 млн примеров и нейросеть все запоминает. На видео мы не смотрим, мы работает только с аудиодорожкой. Технология распознает речь, определяет какие спикеры говорят каждую реплику. Дальше каждую фразу надо перевести, синтезировать речь, озвучить ее подходящим голосом (у нас в общей сложности 12 разных мужских и женских голосов). После этого, к дорожке с переведенной речью добавляется исходный саундтрек — и готово. С трансляциями и прямыми эфирами работа сложнее. Здесь нет возможности досмотреть видео до конца, значит меньше контекста и шансов правильно все перевести, но нейросеть справляется».

Как отметили пользователи, этот сервис действительно удобен, однако перевода русского на другие языки пока нет.

Что еще происходит с «Яндексом»

В конце ноября 2022 г. стало известно, что совет директоров Yandex (владелец российского «Яндекса») готовится к разделению компании. У Yandex останутся международные части ряда направлений компании, включая разработку беспилотных автомобилей, облачные технологии, образовательные сервисы и платформа по разметке данных. В то же время российская часть этих направлений останется у российского «Яндекса».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что основатель и главный акционер Yandex Аркадий Волож ведёт переговоры с заместителем главы Администрации Президента России Сергеем Кириенко и главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.